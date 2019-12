Hoe herken je een betrouwbare webshop?

Een bestelling die nooit aankomt, een webwinkel die failliet gaat of je geld van een retourzending niet terugkrijgen. Dat zijn de risico's die je loopt als je online shopt. Gelukkig zijn er veel webwinkels waar je met een gerust hart een bestelling kunt doen. Maar hoe weet je of een webwinkel betrouwbaar is en of je er veilig online kunt shoppen? Met deze checklist helpen we je op weg.

Update je pc

Werk het besturingssysteem van je computer bij met de nieuwste updates. Update ook je webbrowser (zoals Internet Explorer, Google Chrome, Safari of Firefox) naar de nieuwste versie en zorg voor een goede virusscanner.

Beveiligde wifi-verbinding

Gebruik bij online shoppen liever geen onbeveiligde wifi-verbindingen, zoals in een internetcafé of een andere gedeelde computer. Je weet nooit of zo'n computer goed beveiligd is.

Pas op nepwebshops

Soms worden gegevens van bestaande webwinkels gestolen om daarmee een nepwebshop te bouwen die er op het eerste gezicht betrouwbaar uitziet. Via de Nepshops-Alert van de Consumentenbond kun je alle tweets van Opgelet op Internet over nepshops die gesignaleerd zijn lezen. Het is dus raadzaam om bij twijfel over een webshop deze alert te raadplegen.

Zoek naar ervaringen

Weet je niet of een webshop betrouwbaar is? Je kunt zoeken naar ervaringen van andere consumenten met betreffende webwinkel. Lees meer over reviews op websites. Je kunt ook kijken of er op Klachtenkompas.nl veel klachten zijn.

Kies een sterk wachtwoord

Bij veel webwinkels moet je bij je eerste bestelling een account aanmaken en daarbij zelf een wachtwoord kiezen. Gebruik dan een uniek, sterk wachtwoord. Dus niet een wachtwoord dat je ook voor ander diensten gebruikt, zoals je e-mail account.

Let op keurmerken

Als een webwinkel het keurmerk Thuiswinkel Waarborg of Webshop Keurmerk heeft, belooft de webwinkel een bepaalde service, ook als er iets misgaat bij je bestelling. Eén van de voordelen van online shoppen bij een winkel met deze keurmerken is dat je naar een onafhankelijke geschillencommissie kunt stappen als je een geschil hebt met de webwinkel.

Voert de webwinkel een keurmerk? Klik dan niet op het keurmerk op de site van de webwinkel. Ga naar de website van het keurmerk en zoek daar het lid, inclusief bijbehorend(e) domein(en), op.

Check https

Zodra je online wilt afrekenen in een webwinkel moet het webadres in de browserbalk beginnen met 'https://'. In dat geval is de internetverbinding beveiligd en afgeschermd voor onbevoegden.

Helaas betekent een beveiligde verbinding niet altijd dat je met een betrouwbare webshop te maken hebt. Er zijn ook nepshops of frauduleuze webshops die de moeite nemen om een certificaat aan te vragen.

Kies een veilig betaalmiddel

Er zijn veel verschillende manieren om je online aankoop te betalen. De manieren lopen uiteen in werking en hebben ieder hun eigen risico's, of juist een extra 'vangnet' voor als het misgaat. Met iDeal betaal je via de beveiligde webomgeving van je bank, maar kun je (meestal) niet achteraf betalen. Als je betaalt met Paypal heb je aankoopbescherming; je krijgt bijvoorbeeld je geld terug als je je aankoop niet ontvangt. En als je voor Afterpay of een andere manier van achteraf betalen kiest, betaal je pas als je je bestelling ontvangen hebt.

Als je de webwinkel niet kent of vertrouwt, betaal dan nooit vooraf via een overschrijving of iDeal. Als je te maken hebt met een nepwebshop krijg je je geld niet terug.

Handel veilig

Veel problemen ontstaan ook tussen consumenten onderling, bij het verkopen en kopen van goederen op bijvoorbeeld Marktplaats. Voor veilig zakendoen op ruil- en tweedehandssites als Marktplaats heeft laatstgenoemde een pagina met veel nuttige tips die je kunt raadplegen voor veilig handelen.

Druk de betaalpagina af

Maak bij twijfel een afdruk van de betaalpagina en controleer je bij- en afschrijvingen via internetbankieren, mobiel bankieren of afschriften. Is de afrekening niet in orde, neem dan direct contact op met de webwinkel. Soms kun je je geld ook terugkrijgen via de bank (storneren incasso), creditcardmaatschappij (chargebackregeling) of aankoopbescherming (bijvoorbeeld PayPal).

Bewaar voor extra zekerheid ook een kopie en/of afdruk digitaal of op papier van iedere bestelling, orderbevestiging en alle voorwaarden.

Kijk of je kunt klagen

Kijk voordat je iets bestelt of er contactgegevens op de website staan, de webwinkel een keurmerk heeft of is aangesloten bij een geschillencommissie.

Heb je een klacht over het bedrijf zelf of over een van de producten? Neem dan eerst contact op met het bedrijf. Bewaar alle correspondentie met het bedrijf zorgvuldig. Kom je er samen toch niet uit, ga dan naar de Geschillencommissie Thuiswinkel of de geschillencommissie van Webshop Keurmerk (als de webwinkel bij een van beide aangesloten is). Een andere plek om te klagen over webwinkels en ander bedrijven is Klachtenkompas.nl. Deze website is een initiatief van de Consumentenbond.

Lees ook meer over de specifieke risico's bij het kopen bij een buitenlandse webwinkel.

Herken een goede Nederlandse webwinkel

Hoe kan het dat je online iets bestelt zonder verzendkosten en dat je tóch een bedrag moet afrekenen als de postbode voor de deur staat? Waarschijnlijk heb je, zonder het te weten, iets besteld bij een webshop buiten de EU. Hoe herken je zo'n exotische webwinkel en hoe voorkom je hoge invoerkosten?

Staan vestigingsadres, bezoekadres, e-mailadres, Nederlands (!) telefoonnummer en overige bedrijfsgegevens op de website vermeld? Google eens naar de webwinkelnaam in combinatie met het woord 'douanekosten'. Dus 'webwinkelnaam+douanekosten'. Is de webwinkel van buiten de EU al enige tijd actief dan vind je zo waarschijnlijk klachten over onverwachte inklaringskosten. Webwinkels die het keurmerk Thuiswinkel Waarborg en Webshop Keurmerk voeren, houden zich aan Nederlandse regelgeving (onder andere de wet Kopen op afstand). En de webwinkels melden niet alleen hun vestigingsgegevens maar ook bij ieder product de kosten inclusief BTW.

Heb je dit wel zelf weleens meegemaakt? Deel dan je ervaringen over dit onderwerp in de community. Zo kun je ook andere consumenten helpen.

Bedenk of het product geschikt is om online te kopen

Niet alle producten lenen zich even goed om online gekocht te worden. Een autostoeltje is bijvoorbeeld een product waarbij het verstandig is naar een echte winkel te gaan. Een autostoeltje beschermt je kind optimaal wanneer het stabiel en zonder speling in je auto bevestigd kan worden.

Het is dus belangrijk je daarover goed te laten adviseren en het uit te proberen. Pas als je helemaal zeker van je zaak bent, bijvoorbeeld door een zitje van vrienden uit te proberen, kun je ervoor kiezen het online te kopen.

Een (elektrische) fiets is een ander voorbeeld van een product dat je misschien eerst wilt uitproberen. Uit prijsonderzoek van de Consumentenbond bleek wel dat fietsen online vaak goedkoper zijn dan in een winkels. Bekijk onze stappenplan voor het online kopen van een fiets.

