Je elektrische fiets online kopen

Over het algemeen zijn elektrische fietsen bij webwinkels goedkoper dan in normale winkels. Overweeg je online een fiets te kopen? Volg dan de onderstaande stappen.

Bepaal het type elektische fiets

Bepaal de soort, het merk en het type elektrische fiets dat je wilt aanschaffen met behulp van onze vergelijker. Maak zo mogelijk een top 3.

Proefrit

Ga proefrijden op de geselecteerde of vergelijkbare fietsen. De voorkeur voor bijvoorbeeld motortype, zithouding en zadel zijn persoonlijk, daarom is een proefrit erg belangrijk. Fietsenwinkels die voornamelijk online verkopen hebben steeds vaker ook testcentra door het land of kunnen soms aan huis langskomen voor een proefrit.

Juiste maat

Bepaal de juiste maat van het frame bij je lengte. Een verkeerde maat kan leiden tot allerlei klachten. Om de juiste framemaat te bepalen, meet je eerst je binnenbeenlengte. Dit doe je door je voeten ongeveer 15 cm uit elkaar op de grond te zetten, zonder schoenen. Meet de afstand tussen je kruis en grond. Deze lengte x 0,65 is de framemaat. Ligt de uitkomst tussen 2 maten in? Dan geldt de volgende regel: wie de fiets voornamelijk als toerfiets gebruikt neemt het grotere frame, de sportieve fietser kiest de kleinste van de 2 maten.

Vergelijke prijzen

Veel online fietsenwinkels hebben lage prijzen, maar staar je niet blind op de prijs. Kijk naar de service, de algemene voorwaarden en de bijkomende kosten. Controleer daarna of het een officiële merkdealer is, of hij een keurmerk heeft en of zijn adres en telefoonnummer worden vermeld.

Beschikbaarheid

Vraag na of de winkel de fiets in de juiste maat op voorraad heeft en op korte termijn kan leveren.

Ophalen of bezorgen

Maak de afweging: de fiets zelf ophalen of laten bezorgen. Bij ophalen kun je de fiets eerst zien en controleren en betaal je vaak pas in de winkel en bespaar je op verzendkosten. Bij laten bezorgen zie je de fiets pas nadat je hebt betaald en komen er vaak verzendkosten bij.

Staat van oplevering

Let op of de fiets afgemonteerd wordt geleverd zonder extra kosten. Afgemonteerd houdt in dat de remmen, versnellingen en dergelijke zijn afgesteld. Soms moet je nog wel zelf de trappers bevestigen en het stuur rechtzetten.

Onderhoud

Sommige webwinkels hebben servicepunten waar je na de koop terecht kunt voor bijvoorbeeld een onderhoudsbeurt of bij schade.

