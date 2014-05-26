Je elektrische fiets online kopen

Bepaal het type elektrische fiets

Bepaal de soort, het merk en het type elektrische fiets dat je wilt aanschaffen met behulp van onze vergelijker. Probeer een top 3 te maken.

Maak een proefrit

Ga proefrijden op de gekozen of vergelijkbare fietsen. De voorkeur voor bijvoorbeeld motortype, zithouding en zadel is persoonlijk. Daarom is een proefrit erg belangrijk. Fietsenwinkels die vooral online verkopen kunnen ook testcentra op verschillende plaatsen hebben. En soms komen ze aan huis voor een proefrit.

Kies de juiste framemaat

Bepaal de juiste maat van het frame bij je lengte. Voor het bepalen van de juiste framemaat, meet je eerst je binnenbeenlengte. Dit doe je door je voeten ongeveer 15 cm uit elkaar te zetten, op de grond en zonder schoenen. Meet de afstand tussen je kruis en grond. Deze lengte x 0,68 is de framemaat. Ligt de uitkomst tussen 2 maten in? Dan geldt de volgende regel: wie de fiets vooral als toerfiets gebruikt neemt het grotere frame, de sportieve fietser kiest de kleinste van de 2 maten.

Vergelijk prijzen

Veel online fietsenwinkels hebben lage prijzen, maar staar je niet blind op de prijs. Kijk ook naar de service, of er servicepunt in de buurt is en de bijkomende kosten. Een webwinkel-keurmerk kan een pre zijn. Kijk uit met bestellen bij onbekende winkels, zorg dat je niet bij een nepwebwinkel bestelt.

Check de beschikbaarheid

Vraag na of de winkel de fiets in de juiste maat op voorraad heeft of op korte termijn kan leveren. Elke grootte wordt vaak in een aparte batch geproduceerd. Zo kan een bepaalde framegrootte op voorraad zijn, maar een andere maat weken of zelfs maanden op zich laten wachten.

Kies voor e-bike ophalen of bezorgen

De fiets zelf ophalen, of laten bezorgen? Bij ophalen bij de fietsenwinkel kun je de fiets eerst zien en controleren. Je betaalt vaak pas in de winkel. En je bespaart op verzendkosten. Bij laten bezorgen zie je de fiets pas nadat je hebt betaald en komen er vaak verzendkosten bij.

Staat van oplevering

Let op of de fiets afgemonteerd wordt geleverd zonder extra kosten. Afgemonteerd houdt in dat de remmen en versnellingen zijn afgesteld. Soms moet je nog wel zelf de trappers bevestigen en het stuur rechtzetten.

Tip: service en specifieke onderdelen

Kies je voor een (online) fietsmerk met veel unieke en eigen onderdelen? En is er geen servicepunt/winkel in de buurt? Dan kan dit onhandig zijn met reparaties. Gaat een e-bikemerk dat veel eigen onderdelen gebruikt failliet? Dan is vervanging of reparatie van onderdelen soms helemaal niet meer mogelijk.