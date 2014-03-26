Accu van een elektrische fiets

Gebruikstips accu

Gebruik je de accu een langere periode niet? Bewaar hem dan het liefst halfvol. Lees meer over de levensduur van de accu verlengen en andere gebruikstips.

De meeste accu's kun je loskoppelen en binnen opladen. Dat is handig als je geen stroom hebt in je fietsenstalling. Ook is het beter voor je accu als de ruimte verwarmd is. Vrieskou is namelijk slecht voor je accu.

Is je accu kapot en heb je problemen met de leverancier? Lees dan meer over garantie.

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Capaciteit van de fietsaccu

Voor korte ritjes naar de supermarkt of naar je werk heb je een andere accu nodig dan voor lange ritten. Bepaal dus voordat je een elektrische fiets koopt, waarvoor je hem nodig hebt.

Verschil in capaciteit

Misschien is een accu met een lagere capaciteit of inhoud en een kleinere actieradius wel voldoende. Met de actieradius bedoelen we de afstand die je met 1 acculading kunt afleggen. Zo bespaar je op de aanschaf en bovendien is een kleinere accu ook een duurzamere keuze.

Bij veel merken kun je kiezen uit accu's met verschillende capaciteiten. Die capaciteit wordt uitgedrukt in Wattuur (Wh). De meeste accu's zijn tussen de 300 en 800 Wh. Deze waarde bepaalt grotendeels hoe ver je kunt komen op een accu. Maar niet alle e-bikes gaan even zuinig met de energie om. Dus tussen fietsen met dezelfde capaciteit, het aantal Wh, kan de actieradius toch verschillen. In onze vergelijker van e-bikes zie de score voor actieradius, de afstand die je kunt afleggen op een acculading.

Actieradius: afstand op acculading

Hoe ver je kunt fietsen met een volle accu hangt vooral af van de ondersteuningsstand, maar ook van je gewicht en de omstandigheden. Bijvoorbeeld van hellingen, tegenwind, het soort wegdek en bandenspanning. Het rijbereik kan verschillen tussen enkele tientallen kilometers tot wel 150 km.

Bij 25 km/u en vlak terrein, af en toe een helling, gemiddelde omstandigheden en gewicht kun je het volgende als leidraad aanhouden. Voor iedere 100 Wh kun je ongeveer 10 km rijden bij maximale ondersteuning (zoals een Turbo-stand). Of 20 km bij minimale ondersteuning (zoals een Eco-stand) en vlak terrein. Rijd je veel in heuvelachtig terrein dan moet je hier vaak nog een kwart afhalen.

Zo ver kun je fietsen op 1 acculading

Capaciteit

accu Minimale

afstand Maximale

afstand 300 Wh 30 km 60 km 400 Wh 40 km 80 km 500 Wh 50 km 100 km 625 Wh 62,5 km 125 km 750 Wh 75 km 150 km

Lange afstanden

Maak je lange toertochten van tussen de 50 en 100 km? Dan kun je beter een e- bike met grote accu kiezen die goed scoort op actieradius. Ook als je een woon-werkafstand van bijvoorbeeld 20 km of meer hebt, raden we een grote accu aan. Laad je de accu per week meerdere keren op? Dan verliest hij meestal na enkele jaren merkbaar capaciteit.

Positie van de accu

Bij de eerste e-bikes zat de accu eigenlijk altijd onder de bagagedrager. Tegenwoordig vind je bij veel e-bikes de accu in of op het frame. Vooral bij de duurdere modellen is dit vaak het geval. Het ziet er mooi uit en de gewichtsverdeling is ook wat beter. Een nadeel is dat het plaatsen of eruit halen van de accu soms wat lastiger gaat. Afhankelijk van het model moet je de accu bijvoorbeeld van de boven- of onderkant in de schuine buis klikken.

Fietsaccu vervangen

Bij gemiddeld gebruik kan de accucapaciteit na een jaar of 3 tot 5 al flink afnemen. Al houdt een recentere accu het bij gemiddeld en correct gebruik wel meer dan 5 jaar uit. Wordt de capaciteit te krap, dan kun je de accu vervangen of laten reviseren. Reviseren is goedkoper.

De prijs van een nieuwe accu varieert van €300 tot ruim €1200. Maar veel keus heb je niet. Er past meestal maar 1 type accu op je e-bike. Fietswinkels hanteren vaak dezelfde prijs voor een type accu. Dit is meestal de adviesprijs van de fabrikant. Bosch-accu's komen het meest voor.

Je kunt online ook goedkopere opties vinden. Gemiddeld ben je online €50 goedkoper uit dan in een fietswinkel. Maar het verschil kan oplopen tot €260. Let op dat je de juiste accu bestelt. Vaak is het doorgeven van het merk en type van je fiets en de positie van de accu voldoende. Bij oudere modellen moet je meestal ook het framenummer en/of bouwjaar opgeven.

Prijzen fietsaccu's

Voor een indicatie hoeveel een vervangende of gereviseerde accu kost, hebben we een prijspeiling uitgevoerd voor veelvoorkomende accu's. In de tabel staan de prijzen van maart 2022 van de meest voorkomende fietsaccu's. De laatste 3 cijfers van het type geven de capaciteit in Wattuur (Wh) aan. Bij Fietsaccuwinkel.nl en E-bikeaccu.nl kun je vaak de laagste prijs vinden voor een fietsaccu.