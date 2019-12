Accu van een elektrische fiets

Accucapaciteit

Voor korte ritjes naar de supermarkt of naar je werk heb je een andere accu nodig dan voor lange ritten. Dus voor je een elektrische fiets koopt, moet je bepalen waarvoor je hem nodig hebt. Misschien is een accu met een lagere capaciteit en een kleinere actieradius - de afstand die je kunt afleggen op een acculading - wel voldoende. Lees meer over laadpunten.

Bij veel merken kun je kiezen uit accu's met verschillende capaciteiten. Dit wordt uitgedrukt in Wattuur (Wh). Ze zijn er tussen de 300 en wel 750 Wh. Maar niet alle e-bikes gaan even zuinig met de energie om en dus verschilt de actieradius tussen fietsen met dezelfde capaciteit. Een grotere accu kost soms wel honderden euro's meer.

Actieradius: afstand op acculading

Afhankelijk van de omstandigheden (bijvoorbeeld hellingen, tegenwind en bandenspanning) en de gekozen ondersteuningsstand kan de actieradius variëren tussen enkele tientallen kilometers en wel 150 km. In onze test vergelijken we de e-bikes onder zware omstandigheden, denk aan een steile helling met tegenwind en bepakking. De resultaten in onze Vergelijker van e-bikes zijn vooral bedoeld om de fietsen onderling te vergelijken.

Maak je lange tourtochten, bijvoorbeeld tussen de 50 en 100 km, kies dan een fiets die goed scoort op actieradius en/of koop een grotere accu. Ook als je een flinke woon-werkafstand hebt - zoals 20 km of meer - is een grote accu aan te raden. Als je de accu zeer regelmatig leeg rijdt en oplaadt gaat de capaciteit namelijk wat sneller achteruit.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke elektrische fietsen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste elektrische fiets

Accu laden

De meeste accu's kun je loskoppelen en binnen bij kamertemperatuur opladen. Handig als je geen stroom hebt in je fietsenstalling. Ook is het beter voor je accu als de ruimte niet verwarmd is. Vrieskou is namelijk slecht voor je accu. Alle fietsen in de test hebben inmiddels lithium-ion of lithium-polymeer accu's die beter zijn dan oudere NiMH-accu's. Een NiMh-batterij kon na een aantal weken vanzelf al wel 30% zijn leeggelopen. Deze zelfontlading is bij lithium-ion veel minder.

Gebruik je de accu voor lange tijd niet, bewaar hem dan niet leeg, maar het liefst halfvol. Lees meer over de levensduur van de accu verlengen en andere gebruikstips.

Levensduur accu

Bij gemiddeld gebruik kan de accucapaciteit na een jaar of 3 tot 5 al flink afnemen. Daarna kun je hem laten vervangen of reviseren. Zeker bij vervanging moet je wel rekenen op enkele honderden euro's tot in een enkel geval wel €800. Is je accu kapot en heb je problemen met de leverancier? Lees dan meer over garantie.

De lithium-ijzerfosfaat accu (LiFePO4) zou langer mee moeten gaan, maar is eigenlijk alleen verkrijgbaar in ombouwsets en nog niet bij de (bekendere) fabrikanten van complete e-bikes.

Benieuwd naar de beste elektrische fiets? Bekijk de laatste testresultaten of vergelijk zelf elektrische fietsen.

Lees ook: