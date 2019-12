Accu reviseren of vervangen

Reviseren of vervangen?

Een accu reviseren kan een stuk voordeliger zijn dan een accu vervangen. Want een nieuw exemplaar is vaak erg duur. We hebben prijzen gezien van €250 tot €900. Maar helaas loont reviseren alleen voor wat oudere accu’s. Soms ben je zelfs gedwongen om te reviseren. Dan worden voor een model geen nieuwe accu's meer geleverd.

Wat is reviseren?

De buitenkant blijft hetzelfde.

De inhoud (accucellen en soms de elektronica) wordt vervangen.

Was de capaciteit van de originele accu aan de lage kant? Dan kun je soms voor een hogere capaciteit kiezen. Dat scheelt weer in actieradius. We hebben geen revisiebedrijven getest en kunnen dus geen oordeel vellen over de kwaliteit van revisies. In theorie kan een gereviseerde accu zelf beter zijn dan een origineel, maar als er slechte kwaliteit batterijcellen worden gebruikt, kan bijvoorbeeld de levensduur korter zijn.

Offerte revisie

Vraag offertes op bij verschillende bedrijven, want de prijzen kunnen sterk uiteen lopen.

Let bij de offerte op:

Verzendkosten: is de prijs inclusief verzendkosten?

Leveringstermijn. Vooral in het vakantieseizoen kunnen lange wachttijden ontstaan.

