Accu reviseren of vervangen

Accu vernieuwen (reviseren) of vervangen?

Een accu van een e-bike gaat niet eeuwig mee. Na een aantal jaren neemt de capaciteit af. Dan moet beslissen of je gaat vervangen of reviseren (vernieuwen). Voor nieuwe accu betaal je tussen de €250 en €900, terwijl revisie vaak ongeveer de helft kost. Maar is revisie een veilige en betrouwbare keuze?

Wat is reviseren?

De buitenkant van de accu blijft hetzelfde.

De inhoud van de accu (accucellen en soms de elektronica) wordt vervangen.

Dit kan niet alleen de levensduur verlengen, maar ook de actieradius vergroten. Dat is de afstand die je kunt afleggen op een acculading. Dat laatste kan als je kiest voor cellen met een hogere capaciteit.

Een gereviseerde (vernieuwde) accu bespaart niet alleen geld, maar voorkomt ook onnodig afval. Bovendien zijn sommige originele accu’s na een paar jaar niet meer leverbaar. Vernieuwing is dan de enige manier om een fiets bruikbaar te houden.

Kwaliteit gereviseerde accu

Veel bedrijven bieden accurevisie (vernieuwing) aan, maar de kwaliteit verschilt. Een keurmerk zou kunnen helpen om betrouwbare aanbieders te vinden. Op dit moment is daar nog geen sprake van.

In theorie is een gereviseerde accu beter (meer capaciteit) dan een originele accu en even veilig. Maar als er slechte kwaliteit batterijcellen worden gebruikt, kan de levensduur korter zijn. Door slechte kwaliteit cellen of gebrekkige montage kan de accu ook minder veilig zijn.

Geen test

We hebben geen revisiebedrijven getest en kunnen dus niets zeggen over de kwaliteit van revisies. In onze e-bike-equête hadden te weinig deelnemers ervaring met dit onderwerp.

Fietsindustrie verdeeld over reviseren

Fabrikanten van fietsen en aandrijfsystemen zijn kritisch op reviseren. Er kan namelijk niet gegarandeerd worden dat een vernieuwde accu 100% veilig is. Ze waarschuwen voor mogelijke risico’s zoals kortsluiting en brandgevaar bij ondeskundige reparaties.

Brancheorganisatie BOVAG zegt dat revisie veilig en milieuvriendelijk kan zijn, zolang het goed is uitgevoerd. Een goed revisiebedrijf voert de vernieuwing zorgvuldig uit en met batterijcellen van goede kwaliteit en test ook de accu’s na revisie.

Fabrikanten zouden vernieuwing simpeler moeten maken door accu’s zo te ontwerpen dat ze makkelijker te herstellen zijn. Dit is duurzamer en goedkoper.

Offerte revisie opvragen

Vraag offertes op bij meerdere bedrijven, want de prijzen kunnen sterk verschillen.

Let bij de offerte op:

Verzendkosten . Is de prijs inclusief verzendkosten? Zowel voor de versleten accu als het gereviseerde exemplaar?

. Is de prijs inclusief verzendkosten? Zowel voor de versleten accu als het gereviseerde exemplaar? Leveringstermijn. Vooral in het vakantieseizoen kunnen lange wachttijden ontstaan.

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