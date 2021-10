Los navigatiesysteem of fietsnavigatie-app?

Voor veel toeristische fietsers is een fietsroute-app op je smartphone de beste keuze. Er zijn op speciale fietsnavigatiesystemen van bijvoorbeeld van Garmin en Mio met uitgebreide mogelijkheden. Maar ze zijn ook erg duur en het duurt een tijd voordat je de bediening en alle extra functies echt door hebt. Kijk daarom eerst of een fietsnavigatie-app voldoende te bieden heeft. Dat kan je een hoop geld besparen.

Sinds 1 juli 2019 mag je geen smartphone vasthouden tijdens het fietsen. Een smartphonehouder gebruiken mag wel. Dat is handig als je tijdens het fietsen de route wilt zien. Je kunt de smartphone natuurlijk ook in je broek of tas doen en alleen stilstaand gebruiken op momenten dat je wilt weten hoe je verder moet.

Welke app is geschikt voor mij?

Ik wil van A naar B

Voor A naar B navigatie werkt een algemene navigatie-app als Google Maps goed. Voor het plannen van een recreatief fietsrondje is de app juist niet geschikt.

Ik wil een leuke route fietsen

Fietsknooppunten helpen je om een leuke route uit te stippelen. De apps van Fietsknoop, Route.nl en ANWB fietsen gebruiken deze knooppunten voor de routes. Lees meer over knooppuntroutes op Nederlandfietsland.nl.

De app Fietsknoop werkt gemakkelijk wanneer je zelf knooppuntroutes wilt uitstippelen.

werkt gemakkelijk wanneer je zelf knooppuntroutes wilt uitstippelen. Route.nl is de meest volledige app, maar om alle functies te gebruiken moet je wel betalen.

is de meest volledige app, maar om alle functies te gebruiken moet je wel betalen. ANWB Eropuit (voorheen ANWB fietsen) is een eenvoudige app die zich richt op kant-en-klare fietsroutes met uitgebreide uitleg. Minder geschikt voor navigatie op het stuur.

Wil je niet vastzitten aan knooppunten en ook andere routes fietsen? De Fietsersbond Routeplanner-app en Naviki plannen routes op basis van weginformatie van vrijwilligers. In de app kies je een startpunt, en vanaf daar plant de app een route of rondje. In de app geef je zelf je voorkeuren op voor het soort route.

De Fietsersbond Routeplanner is helemaal gratis, en heeft handige mogelijkheden om routes te plannen. Voor navigatie in een smartphonehouder is hij minder geschikt.

is helemaal gratis, en heeft handige mogelijkheden om routes te plannen. Voor navigatie in een smartphonehouder is hij minder geschikt. Naviki geeft suggesties voor meerdere routes, en is ook in het buitenland te gebruiken. Voor sommige functies betaal je eenmalig extra. Navigatie werkt soms wat schokkerig.

Alle fietsnavigatie-apps en systemen

Samen met 5000 fietsliefhebbers hebben we de voor- en nadelen van 6 populaire apps op een rij gezet. Ter vergelijking bespreken we ook kort 2 bekende fietsnavigatiesystemen van Garmin en Mio. De apps zijn allemaal gratis te downloaden. Bij sommige apps moet je wel betalen voor bepaalde extra's.

Smartphonehouder

Er zijn allerlei soorten smartphonehouders voor op de fiets te koop: met klem op de zijkanten van je smartphone, met elastieken

over de hoeken van je telefoon en met een waterdicht hoesje. Ook de prijzen verschillen flink, van minder dan een tientje tot meer dan €40.

Je wilt natuurlijk dat je smartphone stevig vastzit en niet uit de houder valt op een hobbelige weg. Een smartphonehouder met hoes is vaak veiliger, maar minder makkelijk te bedienen en in de zon lastiger leesbaar. Probeer in de winkel of je telefoon goed past en blijft zitten. Bij een online aankoop kun je dit pas na aankoop proberen. Als de houder toch niet past, kun je het product binnen 14 dagen retourneren.

Powerbank of e-bikeaccu

Navigeren kost veel stroom, en je smartphone staat meestal continu aan in een houder. Neem een powerbank mee om hem tijdens het fietsen op te laden. Of als je een e-bike hebt: die zijn tegenwoordig vaak voorzien van usb-aansluiting (soms verstopt, bijvoorbeeld aan de zijkant van het fietsdisplay).