Los navigatiesysteem of fietsnavigatie-app?

Voor veel recreative fietsers is een fietsroute-app op je smartphone de beste keuze. Er zijn ook speciale fietsnavigatiesystemen van bijvoorbeeld van Garmin en Mio. Ze hebben uitgebreide mogelijkheden en vaak een veel langere accuduur dan bij navigeren met je smartphone. We hebben 4 fietscomputers met navigatie getest.

Fietsnavigatiesystemen zijn redelijk prijzig. Het kan daarom handig zijn eerst een fietsnavigatie-app te proberen. Denk eraan dat je geen smartphone mag vasthouden tijdens het fietsen. Een smartphonehouder gebruiken mag wel. Je kunt de smartphone natuurlijk ook in je broek of tas doen en alleen stilstaand gebruiken op momenten dat je wilt weten hoe je verder moet.

Een tussenoplossing is het schermpje van Beeline of sommige displays van e-bikes (zoals de Kiox 300/500 van Bosch). Die tonen versimpelde navigatie-instructies (lijnen, pijlen en afstanden) op een display. Het display is via bluetooth verbonden met een bijbehorende (navigatie)app op je telefoon, die je in je broek of tas kunt houden.

Welke app is geschikt voor mij?

Ik wil van A naar B

Voor A naar B navigatie werkt een algemene navigatie-app als Google Maps goed. Voor het plannen van een recreatief fietsrondje is de app juist niet geschikt.

Ik wil een leuke route fietsen

Fietsknooppunten helpen je om een leuke route uit te stippelen. De apps van Fietsknoop, Route.nl en ANWB fietsen gebruiken deze knooppunten voor de routes. Lees meer over knooppuntroutes op Nederlandfietsland.nl.



We probeerden de volgende 8 veel gedownloade fietsnavigatie-apps uit en bekeken wat de betaalde versie aan de gratis variant toevoegt:

ANWB Eropuit

AllTrails

Fietsknoop

Fietsknooppunt

Fietsnetwerk

Komoot

Route.nl

Strava

Bekijk welke fietsapp we het meest aanraden.

Wil je niet vastzitten aan knooppunten en ook andere routes fietsen? De Fietsersbond Routeplanner-app en Naviki plannen routes op basis van weginformatie van vrijwilligers. In de app kies je een startpunt, en vanaf daar plant de app een route of rondje. In de app geef je zelf je voorkeuren op voor het soort route.

De Fietsersbond Routeplanner is helemaal gratis, en heeft handige mogelijkheden om routes te plannen. Voor navigatie in een smartphonehouder is hij minder geschikt.

is helemaal gratis, en heeft handige mogelijkheden om routes te plannen. Voor navigatie in een smartphonehouder is hij minder geschikt. Naviki geeft suggesties voor meerdere routes, en is ook in het buitenland te gebruiken. Voor sommige functies betaal je eenmalig extra.

Smartphonehouder

Er zijn allerlei soorten smartphonehouders voor op de fiets te koop: met klem op de zijkanten van je smartphone, met elastieken over de hoeken van je telefoon en met een waterdicht hoesje. Ook de prijzen verschillen flink, van minder dan een tientje tot meer dan €40.

Je wilt natuurlijk dat je smartphone stevig vastzit en niet uit de houder valt op een hobbelige weg. Een smartphonehouder met hoes is vaak veiliger, maar minder makkelijk te bedienen en in de zon lastiger leesbaar. Probeer in de winkel of je telefoon goed past en blijft zitten. Bij een online aankoop kun je dit pas na aankoop proberen. Als de houder toch niet past, kun je het product binnen 14 dagen retourneren.

Powerbank of e-bikeaccu

Navigeren kost veel stroom, en je smartphone staat meestal continu aan in een houder. Neem een powerbank mee om hem tijdens het fietsen op te laden. Of als je een e-bike hebt: die zijn soms voorzien van usb-aansluiting (regelmatig verstopt, bijvoorbeeld aan de zijkant van het fietsdisplay).