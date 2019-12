Beste fietsroute apps volgens gebruikers

Veel fietsroutes zijn goed gemarkeerd. Maar soms wil je zelf je route bepalen, of (tijdelijk) van een route afwijken. Je kunt een navigatieapparaat aanschaffen, maar een route-app op je smartphone is een stuk goedkoper en vaak zelfs gratis. Wij bekeken de mogelijkheden van een aantal apps. Volgens gebruikers zijn dit de beste 5 apps in de Play Store (Android).

5 beste fietsroute apps

Route.nl

Besturingssysteem: Android/iOS

Besturingssysteem: Android/iOS Kosten: gratis

Oordeel gebruikers: 3,8. Schaal: 1 (slecht) tot 5 (goed)

Ruim 4.900 routes in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Zelf een route samenstellen is mogelijk via de website. De gevonden routes staan in een lijst, daardoor heb je niet zoveel overzicht. De gekozen route is via een kaart of beschrijving te volgen. Bij de ene route staat meer praktische en toeristische informatie dan bij de andere. De kaarten en routes zijn ook offline te bekijken.

Fietsknoop

Besturingssysteem: Android/iOS/Windows

Besturingssysteem: Android/iOS/Windows Kosten: gratis

Oordeel gebruikers: 3,7. Schaal: 1 (slecht) tot 5 (goed)

Ruim 17.000 routes in Nederland en België. Zelf routes samenstellen is ook mogelijk. De gevonden routes staan in een lijst of kaart. De navigatie gaat via een kaart en spraak. Veel praktische informatie mogelijk, dat moet je via het menu aanzetten. De routes zijn zonder kaart te volgen via spraaknavigatie. GPS moet dan wel aanstaan.

Fietsnetwerk

Besturingssysteem: Android/iOS

Besturingssysteem: Android/iOS Kosten: gratis

Oordeel gebruikers: 3,8. Schaal: 1 (slecht) tot 5 (goed)

Aantal routes is onbekend, een totaaloverzicht mist. Zelf routes samenstellen is niet mogelijk. Een route zoeken kan op locatie of op thema (landelijk, culinair, cultureel etc). Je ziet niet snel waar de route zich bevindt. De navigatie werkt via een kaart met knooppunten en kan je ook vanaf je huis naar de route leiden. Werkt niet offline.

Fietsplanner

Besturingssysteem: Android/iOS

Besturingssysteem: Android/iOS Kosten: gratis

Oordeel gebruikers: 3,2. Schaal: 1 (slecht) tot 5 (goed)

Geen totaaloverzicht van het aantal routes, maar dat is onbeperkt omdat het werkt als een routeplanner. Je zoekt een route door in te voeren van waar naar waar je wilt, en te kiezen voor soort route (autoluw, natuurroute etc). Dan verschijnt er één route. Zelf routes samenstellen kan via de website. Navigatie kan met kaart en beschrijving. Werkt niet offline.

Fiets!

Besturingssysteem: Android/iOS

Besturingssysteem: Android/iOS Kosten: gratis maar sommige routes kosten geld

Oordeel gebruikers: 3,5. Schaal: 1 (slecht) tot 5 (goed)

Aantal bestaande routes is onbekend. Zelf een route samenstellen is mogelijk. Een route zoeken gaat wat omslachtig: dat moet via de website routeplein.nl, dan kun je het routenummer in de app invullen. Navigatie gaat via een kaart met knooppunten en hun onderlinge afstanden of via een overzicht van de knooppunten. Beide zijn ook offline te raadplegen, maar dan werkt de navigatie werkt niet.

Tips bij het downloaden

Er zijn veel route-apps. Allemaal hebben ze zo hun (on)handigheden. Een paar dingen waar je op kunt letten:

Het bijhouden van je gps-locatie en het gebruik van een kaart vergt wel flink wat van de batterij van een telefoon. Dit kun je oplossen door een extra accu te gebruiken.

Sommige apps zijn offline te raadplegen. Dat scheelt dataverbruik, maar kost geheugen omdat je de kaarten moet opslaan.

Als je een paar route-apps installeert heb je bij twijfel altijd een ‘second opinion’. Of gebruik Google maps of Opencyclemap.org als back-up.

Waar wil je fietsen? Sommige apps tonen alleen Nederland, andere Europa of zelfs daarbuiten.

Hoe werkt de navigatie: met beschrijving of kaart? Gesproken aanwijzingen zijn handig, net als een kaart die meedraait of meeschuift met je positie (auto pan).

Welke praktische informatie en points-of-interest worden aangegeven?

De meeste apps zijn gratis, maar bij sommige betaal je een (vaak klein) bedrag voor extra routes, kaartondergronden, geen reclame of navigatie.

Als je een account aanmaakt heb je vaak meer functies tot je beschikking.

