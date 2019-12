De mooiste fietsroutes

Rijk van Nijmegen

In het Rijk van Nijmegen vind je een weids landschap, waar brede rivieren 'traag (maar druk bevaren) door oneindige laagland gaan'. Dichter bij de stad rijst de met bos begroeide stuwwal op en aan de zuidkant de Mookerheide en de Hatertse Hei. En je bent zo in de Keizerstad zelf.

Noord-Limburg

Het noorden van Limburg is veel minder bekend dan het populaire zuiden, maar je kunt er prima fietsen en wandelen. En heerlijk asperges eten!

Het meest gecharmeerd waren we van het Nationale Park De Maasduinen. De Maasduinen heeft kilometers autovrije fiets- en wandelpaden en is on-Nederlands mooi. Behalve door de duinen rijd je ook door het bos en over de hei. Leuke dorpen zorgen voor afwisseling.

Betuwe

Fietsroute over rivierdijken, door boerenland en langs boomgaarden. De Betuwe staat niet voor niets bekend als dé nationale boomgaard. Appels en peren vind je er in overvloed. Van Culemborg, via Beusichem en Buren, richting Geldermalsen. Hier wacht een schitterende fietstocht langs de kronkelende Linge terug naar Culemborg.

Knooppunten: 42-43-36-65-64-62-60-59-30-53-54-55-32-16-87-33.

Download de route op route.nl

