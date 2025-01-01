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Professioneel getest!

De beste elektrische fiets voor jou, door ons getest

Welke elektrische fiets geeft je krachtige en tegelijk soepele ondersteuning? En hoe ver kun je fietsen op een acculading? Wij testen honderden e-bikes op hoe goed ze presteren. Zo kunnen we je adviseren welke e-bikes het beste zijn en welke e-bike je het best kunt kopen.

Wij hebben elektrische fietsen voor je getest

Laatste update van de test: 7 augustus 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele test

    Onze onderzoekers testen elke elektrische fiets uitgebreid volgens een vast testprogramma. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke elektrische fietsen het beste zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

Bij elektrische fietsen testen we het aandrijfsysteem (ook wel 'aandrijflijn' genoemd). Dit is de combinatie van motor, accu en display. We kijken voor de beste elektrische fiets naar hoe prettig en soepel de elektrische ondersteuning werkt, hoeveel kracht hij biedt en hoe ver je komt op een acculading. Maar we kijken ook naar storende motorgeluiden en de uitrusting van de e-bikes. Lees meer over hoe wij elektrische fietsen testen.

  • Elektrische fiets highlight 2 - prettige ondersteuning

    1. Prettige ondersteuning

    Met een speciale fietsrobot meten we op een rollerbank hoeveel kracht de motor levert in verschillende situaties. En experts beoordelen hoe fijn en soepel de ondersteuning werkt. Bijvoorbeeld bij het wegrijden, heuvelop en op maximale snelheid (25 km/u). 

  • Elektrische fiets highlight 1 - accuverschil

    2. Flinke accuverschillen

    Hoe ver kun je fietsen op een acculading? De capaciteit van de accu is belangrijk, maar ook hoe efficiënt de motor is. Op onze testbank kunnen we tegenwind en hellingen nabootsen. Zo kunnen we elke fiets op dezelfde manier testen en goed vergelijken.

  • Elektrische fiets highlight 3 - dagelijks gebruik

    3. Dagelijks gebruik

    Bij een e-bike komt meer kijken dan bij een 'gewone' fiets. Is het display goed afleesbaar? En zijn het display en de ondersteuning makkelijk te bedienen? Maakt de motor lawaai? Wij testen dit allemaal zodat jij een prettige elektrische fiets kunt kiezen.

Nieuwsgierig naar de verschillen op deze en nog veel meer punten? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van elektrische fietsen en alle andere producten die we testen.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

Onze producttests kosten natuurlijk wel geld. Om ze te kunnen blijven uitvoeren, hebben we jouw steun nodig. Sluit je ook bij ons aan en word lid.

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