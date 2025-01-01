Welke elektrische fiets geeft je krachtige en tegelijk soepele ondersteuning? En hoe ver kun je fietsen op een acculading? Wij testen honderden e-bikes op hoe goed ze presteren. Zo kunnen we je adviseren welke e-bikes het beste zijn en welke e-bike je het best kunt kopen.
Onze onderzoekers testen elke elektrische fiets uitgebreid volgens een vast testprogramma. Nieuwsgierig hoe dit werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke elektrische fietsen het beste zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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Bij elektrische fietsen testen we het aandrijfsysteem (ook wel 'aandrijflijn' genoemd). Dit is de combinatie van motor, accu en display. We kijken voor de beste elektrische fiets naar hoe prettig en soepel de elektrische ondersteuning werkt, hoeveel kracht hij biedt en hoe ver je komt op een acculading. Maar we kijken ook naar storende motorgeluiden en de uitrusting van de e-bikes. Lees meer over hoe wij elektrische fietsen testen.
Met een speciale fietsrobot meten we op een rollerbank hoeveel kracht de motor levert in verschillende situaties. En experts beoordelen hoe fijn en soepel de ondersteuning werkt. Bijvoorbeeld bij het wegrijden, heuvelop en op maximale snelheid (25 km/u).
Hoe ver kun je fietsen op een acculading? De capaciteit van de accu is belangrijk, maar ook hoe efficiënt de motor is. Op onze testbank kunnen we tegenwind en hellingen nabootsen. Zo kunnen we elke fiets op dezelfde manier testen en goed vergelijken.
Bij een e-bike komt meer kijken dan bij een 'gewone' fiets. Is het display goed afleesbaar? En zijn het display en de ondersteuning makkelijk te bedienen? Maakt de motor lawaai? Wij testen dit allemaal zodat jij een prettige elektrische fiets kunt kiezen.
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