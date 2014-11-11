Ronald Kamp Expert elektrische fietsenBijgewerkt op:29 januari 2026
Onderstaande tabel geeft je een idee hoelang het duurt voordat de accu van je e-bike (half)vol is. De laatste 20% bijladen duurt het langst. Als de accu ongeveer 80% vol is, neemt de laadsnelheid namelijk af.
Kijk voor de laadsnelheid van je lader op de lader zelf. De meeste laders die bij e-bikes worden meegeleverd zijn rond de 2A (Ampère). Soms zijn ze 4A en in zeldzame gevallen 6A. Een snellere lader heb je vanaf ongeveer €100 (4A).
De gegevens zijn voor Bosch-accu's en -laders. Maar voor andere merken zijn de laadtijden ongeveer hetzelfde bij zelfde accugroottes en laders.
|Grootte
accu
|Basis
lader (2A)
|Snellere
lader (4A)
|Extra snelle
lader (6A)
|300Wh
50%
|2u
|1u
|1u
|100%
|5u
|2,5u
|2,5u
|400Wh
50%
|2,5u
|1,5u
|1u
|100%
|6,5u
|3,5u
|2,5u
|500Wh
50%
|3,5u
|2u
|1,2u
|100%
|7,5u
|4,5u
|3 u
|
625Wh
|4,2u
|2,1u
|1,4u
|100%
|8,8u
|4,9u
|3,7u
Op verschillende sites kun je oplaadpunten voor elektrische fietsen bekijken. Je kunt ook de routeplanner van de Fietsersbond gebruiken. Vink onder locaties/POI's het vakje voor 'oplaadpunt e-bike' aan, om ze op de kaart te zien.
Wil je onderweg laadpunten zoeken, dan is de de routeplanner van de Fietsersbond er ook als app voor Android of iOS (Apple). We hebben ook fietsnavigatie-apps getest die vaak ook laadpunten tonen.