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Laadduur accu elektrische fiets en oplaadpunten

Hoelang duurt het opladen van een accu ongeveer? In ons overzicht zie je de laadtijd per accugrootte en lader. Als je geen grote accu hebt kun je bij toertochten ook laden bij een openbaar laadpunt.
Ronald Kamp_S

Ronald Kamp   Expert elektrische fietsenBijgewerkt op:29 januari 2026

Oplaadpunten elektrische fiets 1200x800

Laadtijden gewone- en snelladers

Onderstaande tabel geeft je een idee hoelang het duurt voordat de accu van je e-bike (half)vol is. De laatste 20% bijladen duurt het langst. Als de accu ongeveer 80% vol is, neemt de laadsnelheid namelijk af.

Kijk voor de laadsnelheid van je lader op de lader zelf. De meeste laders die bij e-bikes worden meegeleverd zijn rond de 2A (Ampère). Soms zijn ze 4A en in zeldzame gevallen 6A. Een snellere lader heb je vanaf ongeveer €100 (4A).

Tabel: laadtijd in uren bij verschillende batterijcapaciteiten en laders

De gegevens zijn voor Bosch-accu's en -laders. Maar voor andere merken zijn de laadtijden ongeveer hetzelfde bij zelfde accugroottes en laders.

Grootte
accu		 Basis
lader (2A)		 Snellere
lader (4A)		 Extra snelle
lader (6A)
300Wh
50%		 2u 1u 1u
100% 5u 2,5u 2,5u
400Wh
50%		 2,5u 1,5u 1u
100% 6,5u 3,5u 2,5u
500Wh
50%		 3,5u 2u 1,2u
100% 7,5u 4,5u 3 u

625Wh
50%

 4,2u 2,1u 1,4u
100% 8,8u 4,9u 3,7u

Laadpunten opzoeken

Op verschillende sites kun je oplaadpunten voor elektrische fietsen bekijken. Je kunt ook de routeplanner van de Fietsersbond gebruiken. Vink onder locaties/POI's het vakje voor 'oplaadpunt e-bike' aan, om ze op de kaart te zien.

Onderweg laadpunten zoeken

Wil je onderweg laadpunten zoeken, dan is de de routeplanner van de Fietsersbond er ook als app voor Android of iOS (Apple). We hebben ook fietsnavigatie-apps getest die vaak ook laadpunten tonen.

 

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