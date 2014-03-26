Wettelijke garantie en fabrieksgarantie bij e-bikes

Volgens de wet heb je recht op een goed product van de verkopende partij. Dat betekent dat het product moet doen wat je ervan mag verwachten.

Er is geen richtlijn voor de levensduur van een complete e-bike, maar van veel onderdelen mag je verwachten dat ze (veel) langer meegaan dan de fabrieksgarantie van 2 jaar die vaak wordt gegeven.

Gaat de elektrische motor van je e-bike na 3 jaar kapot? Dan valt dat misschien buiten de fabrieksgarantie, maar de wettelijke garantie is nog altijd van toepassing. De motor gaat eerder kapot dan je zou verwachten. De verkoper moet dan de reparatiekosten betalen.

Garantie bijkopen

Het kan in de praktijk lastig zijn om je gelijk te halen. Ook al heb je de wet aan jouw kant. Het kan dan verstandig lijken om extra garantie bij te kopen. Bijvoorbeeld om gedoe of discussies te voorkomen. Maar denk goed na voordat je dit doet. Vaak betaal je voor iets waar je volgens de wet al recht op hebt.

Weet dat je volgens de wettelijke garantie al recht hebt op een goed product. De kosten voor reparatie van een defect dat je niet mag verwachten moet de verkoper betalen.

Langere garantie van fabrikant of winkel

Soms heb je langere fabrieksgarantie van de fabrikant of winkel, of kun je die bijkopen. Bijvoorbeeld:

Standaard 4 jaar garantie op de accu bij e-bikes van het merk Advanced.

Optioneel 5 jaar EzyRider Garantieplan bij Batavus, Koga en Sparta.

5 jaar voor de meeste e-bikes bij Fietsvoordeelshop.nl en Bike Totaal. Als de fiets daar regelmatig wordt onderhouden.

Prijzen en voorwaarden

De prijzen van verlengde garantie zijn vaak €150 tot ruim €200. Er zijn vaak wel extra voorwaarden verbonden aan garantieverlenging. Bijvoorbeeld bij het EzyRider Garantieplan. Zoals ieder jaar, of iedere 4000 kilometer (afhankelijk van wat zich eerder voordoet), regulier onderhoud bij de winkel waar je de e-bike hebt gekocht.

Garantie accu

De garantie op een accu heeft bijna altijd beperkende voorwaarden. Net zoals bij sommige andere slijtage-onderdelen. Vaak wordt een defect aan de accu gedekt. Loopt de maximale accucapaciteit na verloop van tijd terug, dan wordt dit alleen gedekt als dit ongewoon veel is.

Voorwaarden accu

Zo komen vergelijkbare voorwaarden als deze terug bij verschillende fabrikanten, bijvoorbeeld: 'Wij garanderen dat de accu na 2 jaar of 500 volledige laad- en ontlaadcycli (afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt) nog een capaciteit heeft van 60%.'

Langere levensduur accu

Als je goed met de accu omgaat en niet heel veel meer dan gemiddeld fietst, dan kan een fietsaccu prima 5 jaar of langer meegaan. Bijvoorbeeld door de accu niet vaak onder de 20% lading laten komen. Lees de tips voor langere levensduur van je accu.

Goed merk e-bike

In ons merkonderzoek van e-bikes beoordelen 5000 gebruikers hun e-bike. Daarbij komen flinke verschillen naar voren in de hoeveelheid mankementen tussen 19 merken e-bikes. Om de kans op problemen te verkleinen kun je dus kiezen voor een bepaald merk, of een ander merk vermijden.