Ronald Kamp Expert elektrische fietsenBijgewerkt op:2 februari 2026
De elektrische ondersteuning bij e-bikes kan verschillen op een paar belangrijke punten:
Een e-bike met een middenmotor is duurder dan een elektrische fiets met voorwiel- of achterwielmotor. Ruim twee derde van de verkochte e-bikes heeft een middenmotor. Net als bij de andere type motoren voor e-bikes, is er nog wel verschil tussen de diverse merken. Zo zal het ene merk middenmotor nog fijnere ondersteuning geven, dan de andere. Dit is onderdeel van onze test.
Een e-bike met voorwielmotor trekt je vooruit. Bij een e-bike met 'voorwielaandrijving' hoef je extreem weinig kracht te zetten. Het licht laten ronddraaien van de pedalen is voldoende. Maar veel fietsers vinden de ondersteuning die een middenmotor geeft natuurlijker aanvoelen.
Aan een elektrische fiets met voorwielmotor moet je wennen. Om af te remmen moet je de pedalen stilhouden en niet alleen minder hard trappen. Ook trekt de motor soms nog even door als je al gestopt bent met trappen. In krappe bochten moet je oppassen dat je niet per ongeluk trapt, want dan de e-bike wegschieten. In het begin kan het soms aanvoelen alsof de fiets er met jou vandoor gaat.
Een achterwielmotor zie je vooral bij een e-bike zonder versnellingen of in combinatie met een onderhoudsgevoeligere derailleurversnelling.
De ene motor is de andere niet. In onze test beoordelen we onder meer de soepelheid en kracht van de motoren. Hoe prettig werkt de elektrische ondersteuning? Bosch is het meest gebruikte merk motor en daarna Shimano. Andere merken zijn bijvoorbeeld Giant/Yamaha en Bafang. De meeste merken hebben wel 5 of meer verschillende motoren.
Hoe de elektrische ondersteuning aanvoelt, ligt deels aan de sensor die eraan is gekoppeld. De krachtsensor stemt de motorkracht af op jouw pedaalkracht. Een goedkopere rotatiesensor doet dat niet.
Het soort sensoren op de fiets hangt grotendeels samen met de keuze van de motor. De meeste middenmotoren hebben een krachtsensor. Die werkt heel direct en regelt de motorkracht vloeiend, afgestemd op hoeveel kracht je zelf zet. Bovendien kun je de kracht van de motor zelf bepalen door de verschillende ondersteuningsstanden.
De goedkopere rotatie- of bewegingssensor, die de meeste voorwielmotoren hebben, reageert met wat vertraging. Een rotatiesensor zorgt ervoor dat de motor al maximale kracht levert als je de pedalen licht ronddraait. Sommigen vinden dat fijn, bijvoorbeeld als je geen kracht in 1 of beide benen hebt. De meesten geven de voorkeur aan de middenmotor met krachtsensor.
Tussen e-bikes verschilt de maximale motorkracht, maar ook hoe je deze kunt doseren.
Bij e-bikes met een krachtsensor heb je meestal minimaal 3 ondersteuningsniveaus. 4 of 5 stapjes kan net even wat prettiger zijn dan 3. Zo kun je altijd een goede verhouding vinden tussen de motorkracht die je wenst en de eigen trapkracht. Hoe hoger je de ondersteuning zet, hoe meer kracht de motor levert, maar ook minder ver je komt op een volle accu.
In de laagste ondersteuningsstand lever je meestal zelf meer kracht dan de motor. Bij de hoogste stand levert de motor afhankelijk van de motor 2,5 tot 4 keer de kracht die je zelf op de pedalen zet.
Bij nieuwere e-bikes kun je soms met een app de ondersteuning helemaal personaliseren. Je kiest bijvoorbeeld hoeveel ondersteuning je precies in elke stand wilt. En hoe krachtig of juist rustig de ondersteuning moet zijn bij het wegrijden.
Bij e-bikes met een rotatiesensor (en meestal een voorwielmotor) werken de ondersteuningsstanden vaak anders. Je kiest dan niet de hoeveelheid kracht die de motor levert. De kracht is namelijk altijd maximaal. Maar je kiest tot welke snelheid je ondersteund wilt worden. Dit doe je met de ondersteuningsstanden, bijvoorbeeld tot 18 km per uur of tot de maximale 25 km per uur.