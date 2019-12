Middenmotor

De elektrische ondersteuning voelt natuurlijk aan

Als je harder trapt, levert de motor ook meer kracht

Werkt via de trapas

Is beter geschikt voor heuvelachtig terrein dan de voorwielmotor door de manier van werken en de hogere maximale kracht

Deze motor is duurder dan een voorwiel- of achterwielmotor en er staan grotere krachten op de ketting - die daarom vaak sterker is uitgevoerd - en versnellingssysteem. Sommige motoren maken geluid, je hoort de tandwielstelsels in de motor.

Voorwielmotor

Goedkoper in aanschaf

Je kunt maximale elektrische ondersteuning krijgen zonder veel kracht te zetten

Vraagt enige gewenning; vooral op lage snelheid (bijvoorbeeld bij manoeuvreren) en bij afremmen

Weinig onderhoud

Heeft een vrijloopfunctie, dus fietst lichter zonder ondersteuning

Een voorwielmotor trekt je als het ware vooruit. Ook al geeft een middenmotor volgens velen een natuurlijkere aanvoelende ondersteuning, sommigen geven juist de voorkeur aan een voorwielmotor. Bij de meeste voorwielmotoren hoef je namelijk extreem weinig kracht te zetten: het lichtjes laten ronddraaien van de pedalen is voldoende. Maar je moet er wel even aan wennen. Bij inhouden voor een bocht trekt de motor soms nog even door. Of als je korte bochtjes maakt en de pedalen ronddraait, kan je ongewenst versnellen. In het begin kan het daarom aanvoelen alsof de fiets er met jou vandoor gaat.

Deze motor wordt veel gebruikt in ombouwsets waarmee je een gewone fiets elektrisch kunt maken.

Achterwielmotor

Meestal de stilste motor

Stuurt fijner dan met een voorwielmotor

Weinig keus in fietsen

Dit type motor is vrijwel alleen te combineren met een onderhoudsgevoeligere derailleurversnelling. Je kunt niet van versnelling wisselen terwijl je stilstaat en je hoort de ketting tijdens het schakelen. Het wisselen van de achterband is lastig omdat de computer dan gereset moet worden.

Merk en type motor

De ene motor is de andere niet. In onze test beoordelen we onder meer de soepelheid en kracht van de motoren. Hoe prettig werkt de elektrische ondersteuning?

Bewegingssensor of krachtsensor

Het soort sensoren op de fiets hangt grotendeels samen met de motorkeuze. De meeste middenmotoren hebben een krachtsensor. Die werkt heel direct en regelt de motorkracht vloeiend, afgestemd op hoeveel kracht je zelf zet. De goedkopere bewegingssensor of rotatiesensor, die de meeste voorwielmotoren hebben, reageert met wat vertraging. Een bewegingssensor zorgt ervoor dat de motor al maximale kracht levert als je de pedalen slechts lichtjes ronddraait. Sommigen vinden dat fijn, de meesten geven de voorkeur aan de middenmotor met krachtsensor.

Mate van trapondersteuning

Tussen e-bikes verschilt de maximale motorkracht, maar ook hoe je deze kunt doseren. Je hebt doorgaans minimaal 3 ondersteuningsniveaus, maar 4 of 5 stapjes kan net even wat prettiger zijn. Zo kun je altijd een goede verhouding tussen de gewenste motorkracht en de eigen trapkracht vinden.

Bij e-bikes met een bewegingssensor (en meestal een voorwielmotor) werken de ondersteuningsstanden doorgaans anders. Dan kies je niet de hoeveelheid kracht die de motor levert. De kracht is altijd maximaal. Met de stand kies je dan tot welke snelheid je ondersteund wilt worden, bijvoorbeeld 18 km/h of maximaal (rond de 25 km/h).

