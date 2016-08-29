Verschillende elektrische ondersteuning

De elektrische ondersteuning bij e-bikes kan verschillen op een paar belangrijke punten:

De positie van de motor: voorwiel, midden (trapas), achterwiel. De voorwielmotor is het goedkoopst. De middenmotor vinden de meeste mensen het prettigst.

De sensoren die de elektrische ondersteuning aansturen. De belangrijkste 2: de rotatie/snelheidssensor en de krachtsensor. De krachtsensor zorgt voor een natuurlijker trapgevoel, maar is duurder. Die sensor zie je bij de meeste e-bikes met middenmotor.

Middenmotor

De elektrische ondersteuning voelt natuurlijk aan. Vooral met een de krachtsensor. Die sensor zie je bij de meeste e-bikes met middenmotor.

Werkt via de trapas.

Is beter geschikt voor heuvelachtig terrein dan de voorwielmotor door de manier van werken en de hogere maximale kracht.

Een e-bike met een middenmotor is duurder dan een elektrische fiets met voorwiel- of achterwielmotor. Ruim twee derde van de verkochte e-bikes heeft een middenmotor. Net als bij de andere type motoren voor e-bikes, is er nog wel verschil tussen de diverse merken. Zo zal het ene merk middenmotor nog fijnere ondersteuning geven, dan de andere. Dit is onderdeel van onze test.

Voorwielmotor

Goedkoper in aanschaf.

Je kunt maximale elektrische ondersteuning krijgen zonder veel kracht te zetten.

Je moet er een beetje aan wennen. Vooral bij fietsen op lage snelheid als je beweegt en bij afremmen.

Weinig onderhoud nodig.

Heeft een vrijloopfunctie. Fietst dus lichter zonder ondersteuning.

Een e-bike met voorwielmotor trekt je vooruit. Bij een e-bike met 'voorwielaandrijving' hoef je extreem weinig kracht te zetten. Het licht laten ronddraaien van de pedalen is voldoende. Maar veel fietsers vinden de ondersteuning die een middenmotor geeft natuurlijker aanvoelen.

Aan een elektrische fiets met voorwielmotor moet je wennen. Om af te remmen moet je de pedalen stilhouden en niet alleen minder hard trappen. Ook trekt de motor soms nog even door als je al gestopt bent met trappen. In krappe bochten moet je oppassen dat je niet per ongeluk trapt, want dan de e-bike wegschieten. In het begin kan het soms aanvoelen alsof de fiets er met jou vandoor gaat.

Achterwielmotor

Meestal de stilste motor.

Stuurt fijner dan met een voorwielmotor.

Weinig keus in fietsen.

Een achterwielmotor zie je vooral bij een e-bike zonder versnellingen of in combinatie met een onderhoudsgevoeligere derailleurversnelling.

Merk en type motor

De ene motor is de andere niet. In onze test beoordelen we onder meer de soepelheid en kracht van de motoren. Hoe prettig werkt de elektrische ondersteuning? Bosch is het meest gebruikte merk motor en daarna Shimano. Andere merken zijn bijvoorbeeld Giant/Yamaha en Bafang. De meeste merken hebben wel 5 of meer verschillende motoren.

Sensor ook belangrijk

Hoe de elektrische ondersteuning aanvoelt, ligt deels aan de sensor die eraan is gekoppeld. De krachtsensor stemt de motorkracht af op jouw pedaalkracht. Een goedkopere rotatiesensor doet dat niet.

Krachtsensor

Het soort sensoren op de fiets hangt grotendeels samen met de keuze van de motor. De meeste middenmotoren hebben een krachtsensor. Die werkt heel direct en regelt de motorkracht vloeiend, afgestemd op hoeveel kracht je zelf zet. Bovendien kun je de kracht van de motor zelf bepalen door de verschillende ondersteuningsstanden.

Rotatie- of bewegingssensor

De goedkopere rotatie- of bewegingssensor, die de meeste voorwielmotoren hebben, reageert met wat vertraging. Een rotatiesensor zorgt ervoor dat de motor al maximale kracht levert als je de pedalen licht ronddraait. Sommigen vinden dat fijn, bijvoorbeeld als je geen kracht in 1 of beide benen hebt. De meesten geven de voorkeur aan de middenmotor met krachtsensor.

Ondersteuningsstanden

Tussen e-bikes verschilt de maximale motorkracht, maar ook hoe je deze kunt doseren.

Ondersteuningsstanden bij krachtsensor

Bij e-bikes met een krachtsensor heb je meestal minimaal 3 ondersteuningsniveaus. 4 of 5 stapjes kan net even wat prettiger zijn dan 3. Zo kun je altijd een goede verhouding vinden tussen de motorkracht die je wenst en de eigen trapkracht. Hoe hoger je de ondersteuning zet, hoe meer kracht de motor levert, maar ook minder ver je komt op een volle accu.

In de laagste ondersteuningsstand lever je meestal zelf meer kracht dan de motor. Bij de hoogste stand levert de motor afhankelijk van de motor 2,5 tot 4 keer de kracht die je zelf op de pedalen zet.

Personaliseren via app

Bij nieuwere e-bikes kun je soms met een app de ondersteuning helemaal personaliseren. Je kiest bijvoorbeeld hoeveel ondersteuning je precies in elke stand wilt. En hoe krachtig of juist rustig de ondersteuning moet zijn bij het wegrijden.

Ondersteuningstanden bij rotatiesensor

Bij e-bikes met een rotatiesensor (en meestal een voorwielmotor) werken de ondersteuningsstanden vaak anders. Je kiest dan niet de hoeveelheid kracht die de motor levert. De kracht is namelijk altijd maximaal. Maar je kiest tot welke snelheid je ondersteund wilt worden. Dit doe je met de ondersteuningsstanden, bijvoorbeeld tot 18 km per uur of tot de maximale 25 km per uur.