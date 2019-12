Met een tweedehands elektrische fiets kun je honderden euro's besparen. Maar let goed op de kwaliteit van de accu en pas op met e-bikes die ouder zijn dan 7 of 8 jaar.

De kwaliteit van elektrische fietsen is sterk toegenomen. Veel consumenten hebben hun oude e-bike ingeruild voor een nieuw exemplaar. Hierdoor hebben fietsverkopers veel tweedehands elektrische fietsen staan. De vraagprijs van deze fietsen ligt honderden euro's onder de nieuwprijs. Dat kan interessant zijn, al scheelt het soms niet veel met een nieuwe goedkope e-bike. Maar waar moet je op letten als je een tweedehands e-bike aanschaft?

Accu

De staat van de accu is zeer bepalend voor de staat van de fiets. Bij inruil heeft de inkoper de fiets vaak met de computer verbonden om de staat van de accu te controleren. De actieradius loopt na verloop van jaren, gefietste kilometers en het aantal oplaadcycli relatief sterk terug. Dus vraag de verkoper of je een lange proefrit op de fiets mag maken. Beoordeel dan hoeveel kilometers je nog met deze accu kunt fietsen.

Een accu reviseren kan voordeliger zijn dan een accu vervangen.

Gebruik van de accu

Ga na of de accu bij langdurige stilstand wel regelmatig is opgeladen. Anders kan de capaciteit flink zijn teruggelopen. Dit is belangrijk bij een elektrische fiets die weinig is gebruikt. Ook hier geldt: maak een lange proefrit om de actieradius met deze accu te beoordelen. Of vraag of de fietswinkel met batterijtester de accu doormeet.

Leeftijd

Een tweedehands elektrische fiets van een paar jaar oud brengt bij inruil en tweedehands verkoop nog aardig wat geld op. Is een fiets ouder dan 7 of 8 jaar en is de accu in matige staat? Dan is hij vrijwel onverkoopbaar. De actieradius van deze fietsen valt sterk tegen.

Andere beoordelingspunten

Je moet natuurlijk ook op andere punten letten.

Bekijk ons onderzoek naar de tevredenheid van e-bike bezitters. Sommige merken zijn gemiddeld wat betrouwbaarder dan andere.

Functioneert alles? Let op: remmen, verlichting en versnellingen.

Is nergens grote slijtage opgetreden? Kijk bijvoorbeeld naar de remblokjes, het zadel en de handvatten.

Werken alle versnellingen nog? Kun je het stuur en de zadelpen nog in hoogte en hoek verstellen?

Voel je weerstand tijdens het fietsen zonder ondersteuning?

Veroorzaakt een slag in het wiel geen trilling tijdens het fietsen?

Heeft de fiets veel roestvorming?

