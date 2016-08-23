Tweedehands e-bike kopen: waar let je op?

De kwaliteit van elektrische fietsen is sterk toegenomen en veel fietsers hebben hun oude e-bike ingeruild voor een nieuw exemplaar. Fietsverkopers hebben hierdoor veel tweedehands e-bikes staan. De vraagprijs van gebruikte elektrische fietsen is honderden tot soms duizenden euro's goedkoper dan de nieuwprijs. Dat kan interessant zijn. Al scheelt het soms niet veel met een nieuwe goedkope e-bike.

Let als je een tweedehands elektrische fiets koopt op:

De accu.

De kilometerstand.

De actieradius (hoe ver je nog kunt fietsen met de accu).

Leeftijd van de fiets.

Accu

Een van de belangrijkste slijtageonderdelen bij een elektrische fiets is de accu. Koop je een tweedehands e-bike met een slechte accu, dan kan dat een miskoop zijn. Een nieuwe accu kost namelijk enkele honderden euro's tot soms wel €750.

Kilometerstand

Kijk de gereden kilometerstand na. Bij de meeste e-bikes kun je de totaal afgelegde afstand ergens in het displaymenu terugvinden. Weet dat er gemiddeld zo'n 1000 tot 1500 km per jaar met een e-bike wordt gefietst. Sommige fietsers met dagelijks 30 km woon-werkverkeer, kunnen wel op meer dan 5000 km per jaar uitkomen. Meestal kun je bij een kilometerstand van 5000 km wel onderhoud of vervanging verwachten, zoals bijvoorbeeld de ketting.

Verminderde actieradius

Hoe ver je nog kunt fietsen op een acculading is op 2 manieren te bepalen: met een accutester of lange proefrit. Sommige fietsenmakers hebben accutesters die kunnen aangeven hoeveel procent van de oorspronkelijke capaciteit nog aanwezig is.

Minder betrouwbaar en wat lastiger is een hele lange rit maken. Maar let op. Als je de accu bijvoorbeeld slechts voor een kwart leeg rijdt, dan geeft dat niet altijd een goed beeld. De batterijstatus kan onbetrouwbaar zijn geworden. Zo kunnen de laatste 30% soms binnen een paar kilometer worden 'opgebruikt'.

Leeftijd e-bike

Een tweedehands elektrische fiets van een paar jaar oud brengt bij inruil en tweedehands verkoop nog aardig wat geld op. Gaat de leeftijd van een e-bike richting de 10 jaar en is de accu in matige staat? Dan is hij vrijwel onverkoopbaar.

Tips als je een tweedehands e-bike koopt

Bekijk ons onderzoek naar de tevredenheid van e-bike bezitters. Sommige merken zjin gemiddeld wat betrouwbaarder dan andere.

Bekijk op het display hoeveel kilometer de e-bike heeft gereden. Gemiddeld rijden e-bikebezitters vaak minder dan 1500 km per jaar. Iemand met een grote woon-werkafstand kan echter zo meer dan 5000 km per jaar rijden. Dat geeft meer slijtage.

Heeft de fiets af en toe een onderhoudsbeurt gehad?

Functioneert alles zonder problemen? Probeer bijvoorbeeld de verschillende ondersteuningsstanden, versnellingen, remmen en verlichting.

Benieuwd naar de beste elektrische fiets? Bekijk de laatste testresultaten.

Refurbished e-bike kopen

Er zijn een aantal aanbieders van gebruikte e-bikes, waarbij de fiets nagekeken is. Dit wordt refurbished genoemd. Soms zijn deze fietsen zo goed als nieuw, maar ze zijn niet altijd beter dan bijvoorbeeld een e-bike via Marktplaats. Slijtageonderdelen, zoals banden of remmen zijn niet altijd vernieuwd. De kans op (verborgen) gebreken is meestal wel kleiner. Bovendien krijg je meestal een jaar garantie. De bekendste en grootste aanbieder van refurbished e-bikes is Upway, maar ook bij bijvoorbeeld BikeFair.org vind je honderden e-bikes.

Een nadeel van refurbished fietsen is dat je de staat van de onderdelen niet altijd goed kunt inschatten. Zo zie je vaak niet wat de staat van de accu of banden is. Uit de leeftijd en kilometerstand kun je vaak wel wat afleiden. Ook kun je meestal niet proefrijden en zijn de kosten voor retourneren vaak hoog (Upway, februari 2026: €70).