Ronald Kamp Expert elektrische fietsenBijgewerkt op:2 februari 2026
De kwaliteit van elektrische fietsen is sterk toegenomen en veel fietsers hebben hun oude e-bike ingeruild voor een nieuw exemplaar. Fietsverkopers hebben hierdoor veel tweedehands e-bikes staan. De vraagprijs van gebruikte elektrische fietsen is honderden tot soms duizenden euro's goedkoper dan de nieuwprijs. Dat kan interessant zijn. Al scheelt het soms niet veel met een nieuwe goedkope e-bike.
Let als je een tweedehands elektrische fiets koopt op:
Een van de belangrijkste slijtageonderdelen bij een elektrische fiets is de accu. Koop je een tweedehands e-bike met een slechte accu, dan kan dat een miskoop zijn. Een nieuwe accu kost namelijk enkele honderden euro's tot soms wel €750.
Kijk de gereden kilometerstand na. Bij de meeste e-bikes kun je de totaal afgelegde afstand ergens in het displaymenu terugvinden. Weet dat er gemiddeld zo'n 1000 tot 1500 km per jaar met een e-bike wordt gefietst. Sommige fietsers met dagelijks 30 km woon-werkverkeer, kunnen wel op meer dan 5000 km per jaar uitkomen. Meestal kun je bij een kilometerstand van 5000 km wel onderhoud of vervanging verwachten, zoals bijvoorbeeld de ketting.
Hoe ver je nog kunt fietsen op een acculading is op 2 manieren te bepalen: met een accutester of lange proefrit. Sommige fietsenmakers hebben accutesters die kunnen aangeven hoeveel procent van de oorspronkelijke capaciteit nog aanwezig is.
Minder betrouwbaar en wat lastiger is een hele lange rit maken. Maar let op. Als je de accu bijvoorbeeld slechts voor een kwart leeg rijdt, dan geeft dat niet altijd een goed beeld. De batterijstatus kan onbetrouwbaar zijn geworden. Zo kunnen de laatste 30% soms binnen een paar kilometer worden 'opgebruikt'.
Een tweedehands elektrische fiets van een paar jaar oud brengt bij inruil en tweedehands verkoop nog aardig wat geld op. Gaat de leeftijd van een e-bike richting de 10 jaar en is de accu in matige staat? Dan is hij vrijwel onverkoopbaar.
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Er zijn een aantal aanbieders van gebruikte e-bikes, waarbij de fiets nagekeken is. Dit wordt refurbished genoemd. Soms zijn deze fietsen zo goed als nieuw, maar ze zijn niet altijd beter dan bijvoorbeeld een e-bike via Marktplaats. Slijtageonderdelen, zoals banden of remmen zijn niet altijd vernieuwd. De kans op (verborgen) gebreken is meestal wel kleiner. Bovendien krijg je meestal een jaar garantie. De bekendste en grootste aanbieder van refurbished e-bikes is Upway, maar ook bij bijvoorbeeld BikeFair.org vind je honderden e-bikes.
Een nadeel van refurbished fietsen is dat je de staat van de onderdelen niet altijd goed kunt inschatten. Zo zie je vaak niet wat de staat van de accu of banden is. Uit de leeftijd en kilometerstand kun je vaak wel wat afleiden. Ook kun je meestal niet proefrijden en zijn de kosten voor retourneren vaak hoog (Upway, februari 2026: €70).