Type frame kiezen

Kies het frametype dat past bij je bouw en behoeftes.

Herenframe

Het herenframe biedt veel stevigheid, en zie je daarom ook het meest bij hele sportieve fietsen. Dit frame wordt steeds iets minder populair met de opkomst van het lage instap-frame.

Dames- of lage instap-frame

Het meestverkochte frame is het damesframe, ook wel lage instapframe genoemd. Omdat het materiaal steeds beter wordt, is zo'n frame stevig genoeg. Ook voor de hogere snelheden op je e-bike.

Trapeze-frame

Dit frame zit tussen het herenframe en frame met lage instap in. De bovenste buis loopt tussen het stuur en zadel schuin naar beneden. Dat oogt wat sportiever, maar verder heeft deze keuze weinig voordelen boven het herenframe. Instappen tussen zadel en stuur kan namelijk niet altijd..

Extra lage of brede instap-frame

Kun je je been bij het opstappen niet zo ver optillen, dan zijn er ook speciale frames met extra lage of brede instap. Bijvoorbeeld de Gazelle Ami of de niet door ons geteste Batavus Entree E-go N7.

De meeste door ons geteste fietsen zijn in in zowel lage instap als herenframe leverbaar. Sommigen hebben wel maar 1 frame-uitvoering. Of een trapeze-uitvoering, in plaats van lage instap.

Speciale e-bikes

Naast standaard stads- of tourfietsen, zijn er ook types die afwijken qua frame:

Accupositie

Niet alleen het frametype bepaalt hoe je fiets eruit ziet en hoe handig hij is in gebruik, ook de accupositie. Traditioneel zit de accu onder de bagagedrager. Soms verticaal onder het zadel. Bij sportievere fietsen zit de accu soms bovenop de framebuis tussen trappers en stuur.

Als je fiets tussen andere fietsen geparkeerd, is je accu soms wat minder makkelijk te bereiken. Heb je geen stopcontact bij je fiets en moet je de accu los opladen, dan kan een accu onder de bagagedrager de handigste keuze zijn.

Accu's in framebuis

De trend van de laatste jaren is een dikkere framebuis. Je klikt de accu van de boven- of onderkant haast onzichtbaar in de buis vast. Dit zorgt voor een sportieve uitstraling, waarbij het ook minder opvalt dat je een e-bike rijdt. Dit systeem vind je vooral bij fietsen van meer dan €2500.

In onze vergelijker van e-bikes kun je filteren op accupositie. Sommige modellen zijn met verschillende accuposities leverbaar.

Benieuwd wat voor type elektrische fiets bij jou past? Wij hebben een handige keuzehulp gemaakt. Binnen een paar stappen weet je welk type elektrische fiets het best bij jouw situatie past. Ga naar de keuzehulp

Zo bepaal je de framemaat van je e-bike

Fietsen zijn er soms in wel vijf framematen. Sommige fabrikanten houden maten van XS tot en met XL aan en vertellen bij welke lichaamslengte deze passen. De meeste fabrikanten hebben framematen tussen met een framehoogte-aanduiding. Die ligt tussende 46 cm en 65 cm.

Niet bij elk e-bike is elke framegrootte leverbaar. Welke grootte je nodig hebt, hangt af van je lichaamsverhoudingen- en maten, zoals binnenbeenlengte, het type fiets en de zadelpenvering.

Maak een proefrit

Maak bij voorkeur een proefrit met de fiets, ook al denk je de juiste framegrootte te weten. Vooral de zithouding is erg persoonlijk en die ervaar je pas goed tijdens een ritje.

Iedere fiets is anders, met verschillende verhoudingen van het frame (geometrie) en er zijn tegenwoordig veel afwijkende framevarianten met kortere zadelbuis. Daarom kun je niet alijd met een formule de beste framemaat vinden.

Framemaat berekening

Wil of kun je niet proefrijden, houdt dan de volgende methode aan voor een indicatie van de juiste framemaat:

Trek je schoenen uit en zet je voeten 20 cm uit elkaar.

Meet de afstand vanaf de grond tot je kruis.

Vermenigvuldig deze waarde met 0,68.

Voorbeeld: 78 cm gemeten afstand, maal 0,68, is een framemaat van 53 cm.

Zit het resultaat tussen twee framematen in? Kies dan altijd voor de laagste. Je kunt ook de afstelling van je zadel en stuur regelen. Zadelpenvering zorgt dat het zadel minder kan zakken. Trek dan zo'n 4 cm af van de gemeten framemaat.

Lees ook: