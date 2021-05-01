Welke frame kies je?

Hoe bepaal je de juiste framemaat van je fiets? En welk soort frame wil je? Zoek je een damesfiets of herenfiets? Kies het frametype dat past bij je bouw en behoeftes:

Hoge instap/herenfiets

Het herenframe biedt veel stevigheid. Herenframes zie je daarom ook het meest bij hele sportieve fietsen. Dit frame is minder populair sinds de opkomst van het lage instap-frame.

Lage instap/damesfiets

Het meestverkochte frame is het damesframe, ook wel lage instapframe genoemd. Omdat het materiaal steeds beter wordt, is zo'n frame stevig genoeg. Ook voor de hogere snelheden op je e-bike.

Midden instap/trapeze-frame

Dit frame zit tussen het herenframe en damesframe met lage instap in. De bovenste buis loopt tussen het stuur en zadel schuin naar beneden. Dat oogt wat sportiever, maar verder heeft deze keuze weinig voordelen boven het herenframe. Makkelijk instappen tussen zadel en stuur kan namelijk niet altijd.

Extra lage of brede instap-frame

Kun je je been bij het opstappen niet zo ver optillen, dan zijn er ook speciale frames met extra lage of brede instap. Bijvoorbeeld de Gazelle Ami of Gazelle Easyflow.

De meeste door ons geteste fietsen zijn in in zowel lage instap als herenframe leverbaar. Sommigen hebben wel maar 1 frame-uitvoering. Of een trapeze-uitvoering, in plaats van lage instap.

Speciale e-bikes

Naast standaard stads- of tourfietsen, zijn er ook types die afwijken qua frame:

Mamafietsen

'Mamafietsen' hebben vaak een wat grotere afstand tussen zadel en stuur voor een kinderzitje. Ook zit er een stuurslot en een dubbele standaard op, zodat de fiets stevig staat. De meeste transportfietsen zijn goed als mamafiets te gebruiken.

Bekijk en vergelijk:

Transport- en mamafietsen in onze test

Transportfietsen

Transportfietsen hebben een frame met stevig uitgevoerde buizen, een bagagedrager voorop en een dubbele standaard. Zoals de Batavus Quip E-Go Extra Cargo en Gazelle Bloom, HeavyDuty en Miss Grace.

Bakfietsen

Bakfietsen gebruik je voor het handiger vervoeren van je kind(eren) of veel spullen. De elektrische variant zorgt ervoor dat je dit met gemak kunt doen. Meer over elektrische bakfietsen.

Accupositie

Niet alleen het frametype bepaalt hoe je fiets eruit ziet en hoe handig hij is in gebruik, ook de accupositie. Traditioneel zit de accu onder de bagagedrager. Soms verticaal onder het zadel of op de schuine buis.

Als je fiets tussen andere fietsen geparkeerd, is je accu soms wat minder makkelijk te bereiken. Heb je geen stopcontact bij je fiets en moet je de accu los opladen? Dan kan een accu onder de bagagedrager de handigste keuze zijn.

Accu's in framebuis

De trend van de laatste jaren is een dikkere framebuis. Je klikt de accu van de boven- of onderkant haast onzichtbaar in de buis vast. Dit zorgt voor een sportieve uitstraling, waarbij het ook minder opvalt dat je een e-bike rijdt. Dit systeem vind je vooral bij fietsen van meer dan €2500.

In onze vergelijker van e-bikes kun je filteren op accupositie. Sommige modellen zijn met verschillende accuposities leverbaar.

De framemaat bepalen van je e-bike

Fietsen zijn er soms in wel 5 framematen. Sommige fabrikanten houden maten van XS tot en met XL aan en vertellen bij welke lichaamslengte deze passen. De meeste fabrikanten hebben framematen met een framehoogte-aanduiding. Die ligt tussen de 46 cm en 65 cm.

Niet bij elk e-bike is elke framegrootte leverbaar. Welke grootte je nodig hebt, hangt af van je lichaamsverhoudingen- en maten, zoals binnenbeenlengte, het type fiets en de zadelpenvering.

Maak een proefrit

Maak bij voorkeur een proefrit met de fiets, ook al denk je de juiste framemaat te weten. Vooral de zithouding is erg persoonlijk en die ervaar je pas goed tijdens een ritje. Wil je de framemaat van een damesfiets of van een herenfiets meten? Let er dan op dat iedere fiets anders is, met verschillende verhoudingen van het frame (geometrie). En er zijn tegenwoordig veel afwijkende framevarianten met kortere zadelbuis. Daarom kun je niet alijd met een formule de beste framemaat vinden.

Framemaat kiezen en berekenen

Wil of kun je niet proefrijden? Bijvoorbeeld omdat je je e-bike in een online fietsenwinkel koopt? Hou dan de volgende methode aan voor een indicatie van de juiste framemaat:

Trek je schoenen uit en zet je voeten 15 tot 20 cm uit elkaar.

Meet de afstand vanaf de grond tot je kruis.

Vermenigvuldig deze waarde met 0,68.

Voorbeeld: 78 cm gemeten afstand, maal 0,68, is een framemaat van 53 cm.

Zit het resultaat tussen 2 framematen in? Kies dan altijd voor de laagste. Je kunt het zadel en stuur vaak alsnog iets hoger instellen. Zadelpenvering zorgt dat het zadel minder kan zakken. Trek dan zo'n 4 cm af van de berekende framemaat.

Als leidraad kun je ook de volgende tabel aanhouden.

