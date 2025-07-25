Soorten elektrische fietsen

Fatbikes zijn erg populair onder jongeren. De betaalbaarheid, de buddyseat, het opvallende uiterlijk en makkelijke opvoerbaarheid spelen daarbij een rol. Maar er zitten veel nadelen en risico's aan fatbikes. Daardoor is het niet altijd een verstandige keuze, zelfs als je de fatbike niet opvoert.
Urban e-bikes zijn elektrische fietsen met een minimalistisch ontwerp, vooral bedoeld voor kortere ritten. Je ziet ze relatief veel in grote steden. Wat zijn de kenmerken en hoe verschilt een urbanbike van een 'gewone' e-bike?
Een speed pedelec is een snelle e-bike die elektrische ondersteuning geeft tot 45 km/u in plaats van 25 km/u bij een normale e-bike. Deze snelle e-bike heeft een gele kentekenplaat. Een bromfietsrijbewijs, verzekering en helm zijn verplicht.