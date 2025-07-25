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Soorten elektrische fietsen

Artikelen binnen dit onderwerp

  • Elektrische fiets kiezen

    Een elektrische fiets biedt dat 'steuntje in de rug' bij optrekken, tegenwind en een helling. Hoe hard kun je met een e-bike en hoe kies je er een die bij je past?
    29 januari 2026

  • Fatbike: regels, voor- en nadelen

    Fatbikes zijn erg populair onder jongeren. De betaalbaarheid, de buddyseat, het opvallende uiterlijk en makkelijke opvoerbaarheid spelen daarbij een rol. Maar er zitten veel nadelen en risico's aan fatbikes. Daardoor is het niet altijd een verstandige keuze, zelfs als je de fatbike niet opvoert.
    3 februari 2026

  • Urbanbikes: kenmerken en verschillen

    Urban e-bikes zijn elektrische fietsen met een minimalistisch ontwerp, vooral bedoeld voor kortere ritten. Je ziet ze relatief veel in grote steden. Wat zijn de kenmerken en hoe verschilt een urbanbike van een 'gewone' e-bike?
    3 februari 2026

  • Urban e-bikes test: Ampler Curt, Cowboy Classic/Cruiser 4, VanMoof S3

    Urbanbikes hebben een minimalistisch ontwerp. Het zijn hippe e-bikes die populair zijn door hun looks en gadgets. We vergelijken de Cowboy Classic/Cruiser 4 (ST), VanMoof S3 en Ampler Curt.
    25 juli 2025

  • Speed pedelec

    Een speed pedelec is een snelle e-bike die elektrische ondersteuning geeft tot 45 km/u in plaats van 25 km/u bij een normale e-bike. Deze snelle e-bike heeft een gele kentekenplaat. Een bromfietsrijbewijs, verzekering en helm zijn verplicht.
    29 januari 2026

  • Elektrische bakfiets kopen

    Elektrische ondersteuning vergroot het gemak van fietsen met je zware bakfiets. Waar moet je op letten als je een elektrische bakfiets gaat kopen?
    5 februari 2026