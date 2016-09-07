Elektrische bakfiets kopen: waar let je op?

Elektrische bakfiets: tweewieler of driewieler en longtail-fiets
Tweewielers
Voordelen:
- Fietst meestal lichter dan een driewieler.
- Wendbaarder: je hoeft bij het keren minder te steken.
- Smaller dan een driewieler.
- Fietst prettiger op hobbelig wegdek.
Nadelen:
- Een tweewieler is langer en zwaarder dan een gewone fiets.
- Veel eigenaren hebben problemen om de redelijk zware fiets op de standaard te krijgen. Controleer of de fiets een brede standaard heeft die je makkelijk kunt gebruiken.
Driewielers
Voordelen:
- De bak is meestal groter dan bij een tweewieler.
- De bakfiets is stabieler als de bak vol is.
- Je hebt geen gedoe met een standaard.
Nadelen:
- Hij is minder wendbaar, dus je moet bij keren meer steken.
- Op hobbelige wegen worden de bestuurder en de inhoud van de bak stevig door elkaar geschud.
- Een stoepje op en af rijden kan alleen haaks.
Longtail (elektrische) fiets
Een longtail is een (elektrische) fiets met langere bagagedrager en verlengd frame, die meestal plaats biedt aan 2 zitjes op de bagagedrager achter elkaar.
Voordelen:
- Fietst het meest als een normale fiets
- Wendbaar: je hoeft bij het keren minder te steken.
- Smaller dan een driewieler bakfiets.
Nadelen:
- Balans/stabiliteit minder dan een bakfiets bij hele zware belading (bij stilstand of lage snelheid).
- Je kunt kinderen minder makkelijk in de gaten houden.
Elektrische bakfiets kopen: onze tips
- Maak een proefrit. Ga in ieder geval voor een fiets waarbij je goed zit en met je voeten bij de grond kunt. Als het je eerste bakfiets is, kun je misschien beter eerst een rondje zonder lading in de bak doen.
- Let vooral op de bakhoogte. Kleine kinderen moeten wel (met wat hulp) over de rand kunnen klimmen. Een te lage rand is gevaarlijk, omdat ze dan makkelijk uit de bak kunnen vallen. Een opstapje om een voetje op te zetten is ook altijd handig.
- Bij een motor in het achterwiel heb je vaak te maken met een derailleur. Dan kun je niet schakelen als je stilstaat. Dit systeem is op de lange duur ook onderhoudsgevoeliger. Een middenmotor met naafversnelling is het (duurdere) alternatief.
- Heeft de bakfiets een loop- of parkeerhulp? Dan rijdt de fiets met lage snelheid naast je mee, zonder dat je hoeft te trappen. Je bedient de fiets dan vaak met een knopje op het stuur.
- Heeft de fiets een houten bak? Controleer of deze niet van goedkoop geperst fineer is gemaakt.
- Ga ook na of alles netjes is afgewerkt. Kinderen kunnen aan loszittende bedrading peuteren.
- Hoeveel kracht levert de motor? Voor het vlakke Nederland voldoet een normale elektrische fiets al snel. Maar als je bijvoorbeeld wel een een steil viaduct oprijdt is het met een bakfiets prettig om wat extra kracht achter de hand te hebben.
- Een gewone bakfiets kun je (laten) ombouwen tot een elektrische bakfiets. Deze ombouwsets hebben vaak een bewegingssensor. Het nadeel hiervan is dat de ondersteuning pas werkt nadat je een halve trap hebt gedaan
- Zorg voor goede diefstalbeveiliging. Elektrische bakfietsen worden zelfs zo vaak gestolen, dat ze niet altijd te verzekeren zijn. Zet hem bij voorkeur aan iets anders vast, met een ART2-goedgekeurd slot. Bij sommige fietsmerken of verzekeraars kun je de fiets met GPS-beveiliging uitrusten.
We hebben geen elektrische bakfietsen getest.