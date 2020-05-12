Private lease elektrische fiets: voordelen en nadelen

Voordelen private lease e-bike

Meestal gedeeltelijk of volledig ontzorgd. Afhankelijk van waar je leaset vallen een deel tot alle kosten en risico’s binnen het maandbedrag.

Let op : bij sommige leasemaatschappijen is onderhoud van de e-bike en reparatie optioneel. Er zijn zelfs aanbieders waarbij alleen de afschrijving is inbegrepen bij het maandbedrag. Dan is het leasen eigenlijk gewoon een lening, zonder extra risico- en kostenafdekking.

: bij sommige leasemaatschappijen is onderhoud van de e-bike en reparatie optioneel. Er zijn zelfs aanbieders waarbij alleen de afschrijving is inbegrepen bij het maandbedrag. Dan is het leasen eigenlijk gewoon een lening, zonder extra risico- en kostenafdekking. Geen grote investering in één keer.

Vaste maandprijzen: je leaseprijs stijgt dus niet als bijvoorbeeld verzekeringspremies wél stijgen.

Restwaarderisico: geen risico op weinig geld terug voor je gebruikte e-bike na afloop van het contract door nieuwere modellen die op de markt zijn.

Nadelen private lease e-bike

Je betaalt voor het feit dat je je nergens zorgen om hoeft te maken en dat de risico's zijn afgedekt. Afhankelijk van model en de bezitsduur, kan leasen wel enkele tientjes per maand duurder zijn dan kopen. En over de bezitsduur wel €1000 of meer.

Bedenk wel: Als je een dure reparatie zoals aan de accu of motor niet of maar deels vergoed krijgt door de fietswinkel of fabrikant, dan ben je dit voordeel soms weer kwijt.

Bedenk wel: Als je een dure reparatie zoals aan de accu of motor niet of maar deels vergoed krijgt door de fietswinkel of fabrikant, dan ben je dit voordeel soms weer kwijt. Je hebt minder keuze dan bij koop. Niet elke merk e-bike is te leasen en per merk ook niet ieder model. Leasefietsen zijn doorgaans wel direct leverbaar, terwijl koopfietsen soms langere levertijden kennen.

Geen nadeel maar een aandachtspunt: soms wordt het leasebedrag (deels) geregistreerd bij het BKR. Dit kan, net als bij private autolease, van invloed zijn op het leenbedrag bij het aangaan van een nieuwe hypotheeklening.

Elektrische fiets voordelen algemeen

Vaak goedkoper dan ov en auto

Of een e-bike of ov-reis goedkoper is, is afhankelijk van de kosten die voor je ov-reis of -abonnement gelden en de hoogte van je lease-bedrag. Maak je bijvoorbeeld 16 dagen per maand, tweemaal daags een enkele ov-reis van €2,50, dan ben je maandelijks €80 kwijt. Daar kun je een mooie e-bike voor leasen inclusief alle kosten (zoals verzekering, pechhulp, service en onderhoud). Een e-bike kopen is op termijn nog gunstiger.

Met een kleine auto ben je al snel €0,50 per km kwijt. Een e-bike is al snel goedkoper in gebruik dan een auto. Met een e-bike bespaar je op brandstof- en parkeerkosten.

De gebruikskosten van een e-bike zijn minimaal. Je betaalt voor het opladen van de accu, maar dat is centenwerk. Een kilowattuur (kWh, 1000 Wh) elektriciteit kost momenteel zo’n €0,25. Voor een volle accu van een e-bike met een accucapaciteit van 400 wattuur (Wh) betaal je dus 0,25/1000*400= €0,10. Hoe lang je accu meegaat is afhankelijk van verschillende factoren, maar bij een gemiddelde e-bike en omstandigheden kun je zo’n 10 tot 20 kilometer rijden per 100 Wh. Met een e-bike met een accucapaciteit van 400 Wh kun je met een volle accu dus ongeveer 40 tot 80 kilometer reizen tegen €0,10. Dat is een fractie van wat je voor 1 liter benzine betaalt.

Gezond én comfortabel

Een e-bike combineert comfort en gezondheid. Met flinke wind tegen kom je nog steeds ontspannen op je bestemming aan. Daarnaast ben je tijdens je reis lekker in de buitenlucht. Bij veel andere vervoersmiddelen is dat niet zo.

Zonder elektrische ondersteuning fietsen is natuurlijk nog gezonder, maar dan lever je wel aan comfort in en loop je de kans bezweet of vermoeid te raken. Bij een e-bike met krachtsensor kun je de elektrische ondersteuning variëren. Ze bepaal je zelf hoeveel inspanning je wilt leveren.

Een e-bike is dus het ideale vervoersmiddel voor wie de combinatie gezondheid en comfort belangrijk vindt. De e-bike wint het van het openbaar vervoer en de auto qua gezondheid, en van een reguliere fiets qua comfort.

Snel van A naar B

Met een e-bike kun je vaak zonder problemen 25 km per uur aanhouden. Bij kortere afstanden is dat vaak de snelste manier om van A naar B te komen. Moet je overstappen met het openbaar vervoer of sta je met de auto vaak in de file, dan geldt zelfs bij wat langere afstanden dat je met een e-bike sneller op je eindbestemming bent.

Daarnaast kun je met een e-bike reizen van deur tot deur en op een zelfgekozen tijdstip. Met het openbaar vervoer moet je vaak nog een stuk lopen om je eindbestemming te bereiken en ben je afhankelijk van een dienstregeling.

Milieuvriendelijk

Gebruik je een e-bike in plaats van de auto of brommer, dan reduceer je de uitstoot. Dat is in de stad extra nuttig. Bij het fietsen met een e-bike stoot je geen CO2 of fijnstof uit. Bij het opladen van de accu zonder zonnepanelen komt wel CO2 vrij, maar die uitstoot is ongeveer 40 keer minder dan de CO2-uitstoot van een gemiddelde brandstofauto. Daarnaast kan de accu van een e-bike meestal gerecycled worden.