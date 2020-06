Private lease elektrische fiets: voordelen en nadelen

Voordelen private lease e-bike

Meestal gedeeltelijk of volledig ontzorgd. Afhankelijk van waar je leaset vallen een deel tot alle kosten en risico’s binnen het maandbedrag. Bij leasen via de Consumentenbond is alles inbegrepen: afschrijving, reparatie, onderhoud, diefstal- én schadeverzekering, pechhulp.

Let op : Elders is kunnen onderhoud en reparatie optioneel zijn. Er zijn zelfs aanbieders waarbij alleen de afschrijving is inbegrepen. Dan is het leasen eigen gewoon een lening, zonder extra risico- en kostenafdekking.

: Elders is kunnen onderhoud en reparatie optioneel zijn. Er zijn zelfs aanbieders waarbij alleen de afschrijving is inbegrepen. Dan is het leasen eigen gewoon een lening, zonder extra risico- en kostenafdekking. Geen grote investering in één keer.

Vaste maandprijzen: je leaseprijs stijgt dus niet als bijvoorbeeld verzekeringspremies wél stijgen.

Restwaarderisico: geen risico op weinig geld terug voor je gebruikte e-bike na afloop van het contract door nieuwere modellen die op de markt zijn.

Specifieke voordelen van leasen via de Consumentenbond

Onderhoud en reparatie ingebrepen.

Verzekererd tegen diefstal.

Kosteloos beëindigen bij persoonlijke omstandigheden.

Lees meer over de voordelen van ons e-ebike collectief.

Nadelen private lease e-bike

Je betaalt voor het feit dat je je nergens zorgen om hoeft te maken en dat de risico's zijn afgedekt. Afhankelijk van model en de bezitsduur, kan leasen enkele tientjes per maand duurder zijn dan kopen.

Bedenk wel: Als je een dure reparatie zoals aan de accu of motor niet of maar deels vergoed krijgt door de fietswinkel of fabrikant, dan ben je dit voordeel soms weer kwijt. En in vergelijking met andere vervoersvormen is e-bikelease vaak goedkoper.

Bedenk wel: Als je een dure reparatie zoals aan de accu of motor niet of maar deels vergoed krijgt door de fietswinkel of fabrikant, dan ben je dit voordeel soms weer kwijt. En in vergelijking met andere vervoersvormen is e-bikelease vaak goedkoper. Je hebt minder keuze dan bij koop. Niet elke merk e-bike is te leasen en per merk ook niet ieder model. Leasefietsen zijn doorgaans wel direct leverbaar, terwijl koopfietsen soms langere levertijden kennen.

E-bike voordelen algemeen

Vaak goedkoper dan ov en auto

Reis je 16 dagen per maand enkele reis met een enkele ov-reis van €2,50, dan ben je maandelijks €80 kwijt. Daar kun je een mooie e-bike voor leasen of kopen. Met een kleine auto ben je al snel €0,50 per km kwijt. Ook dan is een e-bike snel goedkoper.

Gezond én comfortabel

Een e-bike combineert comfort en gezondheid. Met flinke wind tegen kom je nog steeds ontspannen op je bestemming aan.

Zonder elektrische ondersteuning fietsen is natuurlijk nog gezonder, maar dan lever je wel aan comfort in en loop je de kans bezweet of vermoeid te raken. Bij een e-bike met krachtsensor kun je de elektrische ondersteuning variëren. Ze bepaal je zelf hoeveel inspanning je wilt leveren.

Snel van A naar B

Met een e-bike kun je vaak zonder problemen 25 km per uur aanhouden. Bij kortere afstanden is dat vaak de snelste manier om van A naar B te komen. Moet je overstappen met het openbaar vervoer of sta je met de auto vaak in de file, dan geldt dit zelfs voor wat langere afstanden.

Milieuvriendelijk

Gebruik je een e-bike in plaats van de auto of brommer, dan reduceer je de uitstoot. Dat is in de stad extra nuttig. De accu van een e-bike kan meestal gerecycled worden.

Lees ook: