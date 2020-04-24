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Prijspeiling benzine en diesel

Test
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Bij welk tankstation tank je gemiddeld het goedkoopst? Wij vergeleken bijna 200.000 benzineprijzen en dieselprijzen bij 26 verschillende merken tankstations.
ferry ploeg

Ferry Ploeg   PrijzenonderzoekerBijgewerkt op:21 maart 2022

Let op!
Je kijkt naar een test van wat langer geleden. De uitslag van de test kan inmiddels verouderd zijn.
tanken

Wat opvalt in de test prijzen benzine en diesel

  1. 1
    Shell of AmiGo

    Veel kleine merken zijn gemiddeld een stuk goedkoper dan de grote merken. Voor zowel benzine als diesel.

  2. 2
    Bemand of onbemand

    Je bent gemiddeld goedkoper uit bij een onbemande pomp. Maar tussen de onbemande tankstations zitten wel verschillen.

  3. 3
    Snelweg of elders

    Tussen pompen langs de snelweg en van de snelweg af zijn de grootste prijsverschillen. Vergelijk de prijzen voor je de weg op gaat.

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Conclusie

Het goedkoopste tankstation is per liter gemiddeld 3% goedkoper voor benzine en 3% goedkoper voor diesel.

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