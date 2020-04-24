Prijspeiling benzine en diesel

Ferry Ploeg PrijzenonderzoekerBijgewerkt op:21 maart 2022
Veel kleine merken zijn gemiddeld een stuk goedkoper dan de grote merken. Voor zowel benzine als diesel.
Je bent gemiddeld goedkoper uit bij een onbemande pomp. Maar tussen de onbemande tankstations zitten wel verschillen.
Tussen pompen langs de snelweg en van de snelweg af zijn de grootste prijsverschillen. Vergelijk de prijzen voor je de weg op gaat.
Het goedkoopste tankstation is per liter gemiddeld 3% goedkoper voor benzine en 3% goedkoper voor diesel.