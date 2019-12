Een fiets van de zaak is op verschillende manieren mogelijk. Zo is er per 2020 een regeling waarbij je voor nog geen tientje per maand een fiets, e-bike of speed pedelec least via je werkgever. Biedt je werkgever dit niet, dan zijn er vaak andere opties.

Eenvoudiger een fiets van de zaak

Vanaf 1 januari 2020 wordt het eenvoudiger om een fiets van de zaak te rijden. Krijg je via je werk een fiets, dan betaal je jaarlijks 7% bijtelling. Dit houdt in dat je 7% van de waarde van de leasefiets bij je inkomen optelt. Daarover betaal je belasting volgens de belastingschijf waarin je inkomen valt.

Voorbeeld: de e-bike die je van je werk least kost €2500. Per jaar betaal je dan een kleine €70 als je inkomen in het belastingtarief van rond de 40% valt.

Je werkgever betaalt de leasekosten voor je fiets. Die kosten verschillen per fiets.

Leasen gunstig of niet?

Een fiets leasen via je werkgever klinkt aantrekkelijk. Zo rijd je releatief goedkoop op een op een e-bike of speed pedelec. Maar je reiskostenvergoeding kan (deels) komen te vervallen. Zeker als je wat verder van je werk woont, bijvoorbeeld 20 km, kan en reiskostenvergoeding gunstiger zijn dan een leasefiets via je werkgever. Gebruik de rekentool van de fietsersbond om te kijken wanneer een leasefiets gunstiger is.

Wil je een elektrische fiets kopen, maar weet je niet waar je moet beginnen?

Keuzehulp: Kies de juiste elektrische fiets

Renteloze lening

Je kunt ook een renteloze lening bij je werkgever aangaan om een (elektrische) fiets te kopen. De Belastingdienst heeft meer informatie over de vergoeding voor fietsen.

Belastingvrije vergoeding

Je werkgever mag 1,2% van je loon besteden aan belastingvrije extra's via de werkkostenregeling (WKR). Hij moet dus kiezen een belastingvrije vergoeding wil geven. In veel gevallen valt de fiets niet langer hieronder, omdat dat flink op het totale budget drukt. Informeer bij je werkgever wat bij jullie het beleid is. Blijft de fiets eigendom van je werkgever en gebruik je hem alleen voor woon-werkverkeer, dan betaal je hierover geen belasting.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke elektrische fietsen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste elektrische fiets

Lees ook: