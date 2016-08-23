Wat kost een fiets van de zaak?

Sinds een paar jaar kun je een fiets of e-bike leasen via het fietsplan van de zaak. Krijg je via je werk een fiets, dan betaal je jaarlijks 7% bijtelling. Dit houdt in dat je 7% van de waarde van de leasefiets bij je inkomen optelt. Daarover betaal je belasting volgens de belastingschijf waarin je inkomen valt.

Voorbeeld:

Bijvoorbeeld, de elektrische fiets die je van je werk least, kost €2500. Per jaar betaal je dan een kleine €70 aan extra belasting als je inkomen in het belastingtarief valt van rond de 40%.

Naast deze bijtellingskosten die voor je eigen rekening zijn, zijn er ook nog leasekosten voor je fiets. Die kosten betaalt je werkgever en die verschillen ook per fiets. Een duurdere fiets is ook voor de werkgever duurder.

Fiets leasen via je werk: gunstig of niet?

Een fiets leasen via je werkgever klinkt aantrekkelijk. Zo rijd je naar verhouding goedkoop op een elektrische fiets of speed pedelec. Kreeg je reiskostenvergoeding? Deze vervalt als je helemaal overstapt op de fiets of voor de dagen/afstand die je per fiets aflegt.

Afhankelijk van afstand en aantal reisdagen

Een reiskostenvergoeding kan gunstiger zijn dan een leasefiets via je werkgever. Zeker als je wat verder van je werk woont, bijvoorbeeld 20 km. Dit hangt ook af van hoeveel dagen per week je naar je werk zou fietsen. Bereken voor de dagen dat je naar je werk zou reizen hoeveel vergoeding je dan ontvangt. Die kun je afzetten tegen de kosten van een leasefiets via je werk.

In 2022 is de reiskosten- of thuiswerkvergoeding veranderd. Alleen nog daadwerkelijk gemaakte kosten mogen worden vergoed. De hoogte van de reiskostenvergoeding bleef jarenlang gelijk, maar is nu verhoogd. Sinds 2024 is de onbelaste reiskostenvergoeding €0,23 per kilometer.

Belastingvrije vergoeding

Je werkgever mag 2% van je loon uitgeven aan belastingvrije extra's via de werkkostenregeling (WKR). Hij moet dus kiezen of hij een belastingvrije vergoeding wil geven. Vaak valt de fiets hier niet onder, omdat dat flink op het totale budget drukt.

Informeer bij je werkgever wat bij jullie het beleid is. Blijft de fiets eigendom van je werkgever en gebruik je hem alleen voor woon-werkverkeer? Dan betaal je hierover geen belasting. Ook is soms een renteloze lening bij je werkgever mogelijk voor het kopen van een (elektrische) fiets.