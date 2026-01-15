Banken, stop met Google Pay

Wat is er mis?

Banken zijn gestopt met eigen wallets. Daardoor kun je met een android-telefoon alleen nog contactloos betalen met Google Pay. Wij vinden dat een slecht idee. Want banken zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die ze verwerken. In plaats daarvan verwijzen ze nu naar de privacyvoorwaarden van Google.

Google is een privacyschender. In de privacyvoorwaarden van Google Pay staat dat het bedrijf betaalgegevens kan verzamelen, analyseren en gebruiken voor andere diensten. Google geeft zichzelf dus de mogelijkheid om jouw betaaldata te gebruiken. Bijvoorbeeld door gepersonaliseerde advertenties aan te bieden aan derden. Daar verdient Google miljarden mee.

Wat zijn onze eisen?

We willen dat de banken stoppen met Google Pay en een beter alternatief aanbieden. Bijvoorbeeld een eigen betaalwallet, een betrouwbare andere partij, of desnoods betere afspraken maken met Google.

Wat gaan we doen?

We proberen er eerst met de banken zelf uit te komen. We hebben gesprekken gevoerd met alle grote banken. Daarnaast onderzoeken we de juridische mogelijkheden om banken te dwingen hiermee te stoppen. We beginnen met ING, dat is de bank met de meeste particuliere klanten.