Banken, stop met Google Pay

Contactloos betalen met een Android-telefoon kan alleen met Google Pay. Maar Google schendt je privacy. Wij willen een alternatief.
Banken zijn gestopt met eigen wallets. Daardoor kun je met een android-telefoon alleen nog contactloos betalen met Google Pay. Wij vinden dat een slecht idee. Want banken zijn verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die ze verwerken. In plaats daarvan verwijzen ze nu naar de privacyvoorwaarden van Google.
Google is een privacyschender. In de privacyvoorwaarden van Google Pay staat dat het bedrijf betaalgegevens kan verzamelen, analyseren en gebruiken voor andere diensten. Google geeft zichzelf dus de mogelijkheid om jouw betaaldata te gebruiken. Bijvoorbeeld door gepersonaliseerde advertenties aan te bieden aan derden. Daar verdient Google miljarden mee.
We willen dat de banken stoppen met Google Pay en een beter alternatief aanbieden. Bijvoorbeeld een eigen betaalwallet, een betrouwbare andere partij, of desnoods betere afspraken maken met Google.
We proberen er eerst met de banken zelf uit te komen. We hebben gesprekken gevoerd met alle grote banken. Daarnaast onderzoeken we de juridische mogelijkheden om banken te dwingen hiermee te stoppen. We beginnen met ING, dat is de bank met de meeste particuliere klanten.
Olof King, Directeur Belangenbehartiging Consumentenbond
ING voor de rechter gedaagd
Samen met de Stichting Benadeelden in Actie (SBIA) dagen we ING voor de rechter. We willen graag inzicht in de gemaakte afspraken tussen ING en Google. Doel is erachter komen hoe Google omgaat met de persoonlijke betaaldata van ING-klanten. Daarmee kunnen we bepalen hoe we verder gaan. ING weigert deze informatie met ons te delen. Daarom proberen we via de rechter af te dwingen dat we de informatie alsnog ontvangen.
Poll wijst uit: Betaaldata liever niet in handen van Google
We hielden een poll onder onze leden. Ruim 2000 leden brachten hun stem uit. De uitslag is duidelijk:
Poll: moeten banken stoppen met Google Pay?
|Ja, ik wil niet dat Google beschikt over mijn betaaldata
|88%
|Nee, zolang de bank duidelijk maakt wat Google wel en niet kan doen met mijn data
|9%
|Nee, het maakt mij niet uit (of ik heb geen Android-telefoon)
|3%
Gesprek ING over Google Pay
We spraken met ING over het besluit om (als laatste grote bank) over te stappen op Google Pay voor mobiele betalingen met Android-telefoons.
We willen dat ING weer stopt met het aanbieden van Google Pay. Als dat niet haalbaar is, willen we dat ING alsnog met Google om tafel gaat om strengere afspraken te maken. Die afspraken moeten gaan over wat Google wel, maar vooral niet mag doen met de gedeelde data.
We vinden een verwijzing naar alleen de privacyverklaring van Google niet voldoende. We willlen dat ING klanten ook zelf informeert over de mogelijkheden die Google zichzelf toekent op basis van de privacyverklaring. We denken dat veel klanten dit niet weten en niet willen.
Volgens ING kun je de privacyvoorkeuren van Google Pay wijzigen via de privacy check van Google. Het lukte onze onderzoekers alleen niet om hier aanpassingen in te doen. Daardoor kon het gebruik van de gedeelde data niet worden ingeperkt. Dit hebben we aangegeven bij ING.
ING stopt als laatste bank met eigen wallet
Banken moeten garant staan voor de bescherming van persoonsgegevens van klanten die met hun mobiel betalen. We roepen banken daartoe op, nu ook ING is overgestapt op Google Pay.
Onrust over overstap banken op Google Pay
Voor de Consumentengids van mei 2025 deden we onderzoek naar Google Pay. We krijgen hierover regelmatig vragen van ongeruste klanten.
Wil je betalen met je smartphone, dan moet je bank dit ondersteunen. Voor Android-telefoons kiezen banken steeds vaker Google Pay. Wij vinden dit ongewenst. Google schendt namelijk je privacy door je (betaal)gegevens te verzamelen en te analyseren voor (commercieel) gebruik.
We willen graag dat banken weer stoppen met Google Pay aanbieden. Onze bezwaren gaan we bespreken met de banken.