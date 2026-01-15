ING gedaagd om geheime afspraken met Google

In september 2024 stopte ING met de eigen betaal-app. Klanten die contactloos willen betalen met een Android-telefoon moeten sindsdien Google Pay gebruiken. De belangenbehartigers vinden dat onwenselijk, omdat daarmee klantgegevens terechtkomen bij een tech-gigant die bekend staat als privacyschender.

Kaken op elkaar

ING zegt goede afspraken te hebben gemaakt met Google over de bescherming van klantgegevens. Maar wat die afspraken zijn, wil de bank niet zeggen.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We hebben meermaals gevraagd om informatie, maar ING houdt de kaken stijf op elkaar. De bank verwijst klanten naar de privacyvoorwaarden van Google Pay. Daarin staat dat het bedrijf betaalgegevens kan verzamelen, analyseren en gebruiken voor andere diensten. Oftewel, Google weet precies waar jij je geld aan uitgeeft en waar en wanneer je dat doet. En die informatie kan het bedrijf commercieel flink benutten.’

Enquête

Sinds de overstap naar Google Pay ontvangt de Consumentenbond veel vragen en klachten van consumenten. Zij maken zich zorgen over hun privacy. Uit een enquête onder 2000 Consumentenbondleden blijkt dat 88% niet wil dat Google inzicht krijgt in hun betaalgedrag. ‘Google weet al genoeg. Mijn bank moet mijn gegevens beschermen, niet doorgeven’, zo stelt een panellid. Een andere deelnemer zegt: ‘Betaaldata zijn privé. Ik wil kunnen betalen zonder dat een advertentiegigant meekijkt.’

Apple

De gegevens van consumenten die met Apple Pay via een iPhone betalen, lijken beter beschermd. In het privacybeleid van Apple staat dat het bedrijf geen betaalgegevens bewaart.