Acceptgiro verdwijnt

Weinig gebruik acceptgiro

Currence, de producteigenaar van de acceptgiro, heeft besloten per 1 juni 2023 definitief te stoppen met de acceptgiro. De reden is dat het gebruik van de acceptgiro flink is afgenomen:

Het aantal per post verstuurde acceptgiro's is afgelopen 5 jaar met ruim 70% afgenomen.

9 op de 10 ontvangers van een acceptgiro betalen deze via internet- of mobiel bankieren.

De Consumentenbond heeft geen bezwaar tegen het uitfaseren van de acceptgiro. We vinden het wel belangrijk dat bedrijven en organisaties goede alternatieven aanbieden.

Goede alternatieven

Alternatieven voor de acceptgiro zijn bijvoorbeeld:

Een papieren factuur. Betalen kan via internet- of mobiel bankieren of een overschrijvingskaart

Een digitaal alternatief, waarbij je een rekening of betaalverzoek via e-mail ontvangt. Betalen kan vervolgens via bijvoorbeeld iDeal.

Automatische incasso

Wij vinden dat bedrijven nooit alleen automatische incasso moet aanbieden. Een bedrijf moet (daarnaast) altijd een betaalmiddel aanbieden waarbij je zelf bepaalt wanneer je betaalt. Dat kan bijvoorbeeld met een papieren factuur of een rekening per e-mail.

Eerder uitstel

In 2017 kondigde Currence ook al aan te stoppen met de acceptgiro, per 1 januari 2019. Destijds werd dit besluit teruggedraaid, onder meer op verzoek van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer), waar de Consumentenbond deel van uitmaakt. Er is toen afgesproken dat een nieuw besluit minimaal een jaar van tevoren bekend moet zijn. Dat is nu gebeurd.