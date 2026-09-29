Een goed bontwasmiddel moet vlekken verwijderen en de kleuren van je kleding beschermen. Daarom testen we hoe sterk kleuren veranderen na meerdere wasbeurten. We onderzoeken ook of losgekomen kleurstoffen op ander textiel terechtkomen. Een middel dat vlekken goed verwijdert, is niet automatisch ook het beste in kleurbehoud.