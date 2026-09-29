Irene Joris Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:29 september 2026
Voor een goed wasmiddel hoef je niet automatisch naar een bekend A-merk te grijpen. Verschillende huismerken komen goed uit onze test. Ze krijgen veel vlekken prima uit de was en zijn vaak een stuk goedkoper. Een hoge prijs is dus geen garantie voor een schone was.
Wasmiddelen moeten allerlei soorten vuil aanpakken. Dat lukt niet bij iedere vlek even goed. Bloed, gras en bosbessensap krijgen de meeste middelen redelijk goed schoon. Eigeel en lippenstift zijn veel lastiger. We zien ook flinke verschillen tussen wasmiddelen.
Een goed bontwasmiddel moet vlekken verwijderen en de kleuren van je kleding beschermen. Daarom testen we hoe sterk kleuren veranderen na meerdere wasbeurten. We onderzoeken ook of losgekomen kleurstoffen op ander textiel terechtkomen. Een middel dat vlekken goed verwijdert, is niet automatisch ook het beste in kleurbehoud.
We testen wasmiddelen voor de bonte was onder steeds dezelfde omstandigheden.
De beste wasmiddelen in onze test zijn niet per se de duurste. Vooral ... weten veel verschillende soorten vlekken goed te verwijderen. Ook ... behoort tot de betere middelen.
Maar schoonwassen is niet het hele verhaal. Bij kleurbehoud zien we andere middelen boven komen drijven. ... houdt kleuren bijvoorbeeld bijzonder goed mooi, terwijl ... hier juist minder goed op scoort.
De Beste uit de Test is ... . Wie vooral op de prijs let, kan goed terecht bij ... . Die combineert goede wasprestaties met een lage prijs per wasbeurt.