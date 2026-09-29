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Het beste bontwasmiddel

Test
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Welk wasmiddel krijgt vlekken goed uit je kleding én houdt kleuren mooi? Daarvoor hoef je niet per se een duur A-merk te kopen. In onze test doen verschillende huismerken het minstens zo goed.
Irene Joris 2023

Irene Joris   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:29 september 2026

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Alle bontwasmiddelen in de test

Laatste update: 29 september 2026

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test bontwasmiddelen

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    Huismerken doen het goed

    Voor een goed wasmiddel hoef je niet automatisch naar een bekend A-merk te grijpen. Verschillende huismerken komen goed uit onze test. Ze krijgen veel vlekken prima uit de was en zijn vaak een stuk goedkoper. Een hoge prijs is dus geen garantie voor een schone was.

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    Geen enkel wasmiddel krijgt alle vlekken weg

    Wasmiddelen moeten allerlei soorten vuil aanpakken. Dat lukt niet bij iedere vlek even goed. Bloed, gras en bosbessensap krijgen de meeste middelen redelijk goed schoon. Eigeel en lippenstift zijn veel lastiger. We zien ook flinke verschillen tussen wasmiddelen.

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    Mooie kleuren

    Een goed bontwasmiddel moet vlekken verwijderen en de kleuren van je kleding beschermen. Daarom testen we hoe sterk kleuren veranderen na meerdere wasbeurten. We onderzoeken ook of losgekomen kleurstoffen op ander textiel terechtkomen. Een middel dat vlekken goed verwijdert, is niet automatisch ook het beste in kleurbehoud.

Hoe wij testen

We testen wasmiddelen voor de bonte was onder steeds dezelfde omstandigheden.

  • Vlekken verwijderen: we wassen speciale testdoeken met 15 verschillende soorten vlekken, zoals bloed, gras, vet, eigeel en lippenstift. We wassen op 30°C.
  • Kleurbehoud: gekleurde stoffen worden meerdere keren gewassen. Na 20 wasbeurten meten we hoeveel de kleur is vervaagd.
  • Kleuroverdracht: we meten hoe goed het wasmiddel voorkomt dat losgekomen kleurstoffen zich tijdens het wassen aan ander textiel hechten.
  • Uitspoelen: we beoordelen alleen bij poeders of ze volledig oplossen en goed worden uitgespoeld. Daarvoor gebruiken we speciale ‘enveloppen’ van dikke ribstof die samen met handdoeken en shirts de machine in gaan.

Conclusie

De beste wasmiddelen in onze test zijn niet per se de duurste. Vooral ... weten veel verschillende soorten vlekken goed te verwijderen. Ook ... behoort tot de betere middelen.

Maar schoonwassen is niet het hele verhaal. Bij kleurbehoud zien we andere middelen boven komen drijven. ... houdt kleuren bijvoorbeeld bijzonder goed mooi, terwijl ... hier juist minder goed op scoort.

De Beste uit de Test is ... . Wie vooral op de prijs let, kan goed terecht bij ... . Die combineert goede wasprestaties met een lage prijs per wasbeurt.

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