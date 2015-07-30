E-mail met reclame (spam)

Bedrijven mogen je alleen e-mails sturen als je vooraf toestemming hebt gegeven. Die toestemming geef je soms heel duidelijk. Maar soms ook niet. Bijvoorbeeld als je bij de aankoop van een product je e-mailadres hebt gegeven.

Wat kun je zelf doen?

Meld je af via de afmeldlink. Stuurt een bedrijf e-mails met reclame of nieuwsbrieven? Dan moet zij een eenvoudige mogelijkheid tot afmelden bieden. Bedrijven doen dit meestal met een afmeldlink onderaan de e-mail.

Is er geen afmeldlink? Of heeft afmelden geen effect? Meld je klacht dan bij Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM kan hoge boetes opleggen.

Spam voorkomen

Je kunt meerdere dingen doen om spam te voorkomen: