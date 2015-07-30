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E-mail met reclame (spam)

Bedrijven mogen hun klanten e-mails sturen over producten of diensten uit hun eigen assortiment. Maar alleen als zij degenen die hun e-mailadres afgeven hier vooraf op wijzen. Lees hier wat je kunt doen als je niet langer meer mail wilt ontvangen van bepaalde bedrijven.

Bijgewerkt op:3 juli 2026

spam

Bedrijven mogen je alleen e-mails sturen als je vooraf toestemming hebt gegeven. Die toestemming geef je soms heel duidelijk. Maar soms ook niet. Bijvoorbeeld als je bij de aankoop van een product je e-mailadres hebt gegeven. 

Wat kun je zelf doen?

Meld je af via de afmeldlink. Stuurt een bedrijf e-mails met reclame of nieuwsbrieven? Dan moet zij een eenvoudige mogelijkheid tot afmelden bieden. Bedrijven doen dit meestal met een afmeldlink onderaan de e-mail.

Is er geen afmeldlink? Of heeft afmelden geen effect? Meld je klacht dan bij Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM kan hoge boetes opleggen. 

Spam voorkomen

Je kunt meerdere dingen doen om spam te voorkomen:

  • Gebruik een spamfilter.
  • Markeer spam en blokkeer de afzender.
  • Kijk uit waar je online je e-mailadres achterlaat. Bij online prijsvragen of beloftes van gratis producten vragen ze vaak om een e-mailadres. Daarmee loop je het risico op ongewenste reclame. 
  • Ook bij online aankopen wordt ook gevraagd om persoonlijke gegevens. Let op waar je toestemming voor geeft.
  • Zet je gegevens niet openbaar op internet.

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  2. 2. Bel onze expert

  3. 3. Bemiddeling