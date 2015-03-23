Te dure klantenservicenummers

Hoge kosten klantenservice

Rekent een bedrijf hoge kosten voor technische productvragen? Dan mag dit niet voor klanten die iets hebben gekocht.

Geldt er een hoger telefoontarief voor klanten met een product waarvan de garantie is verlopen? Dan gaat ook hier iets fout. Bij een overeenkomst met een bedrijf mag een telefoontarief per minuut niet. Je hebt recht op informatie over het product. Ook als de garantie is verlopen. Je betaalt alleen de normale belkosten.

Meerdere telefoonnummers

Soms gebruikt een bedrijf 1 nummer voor meerdere doelen. Zoals een klantenservice. In dat geval mag het gesprek ook niet meer kosten dan de normale belkosten.

Naar klantenservice bellen als niet-klant

Let op met bellen naar de klantenservice van een bedrijf waar je (nog) geen klant bent. Het bedrijf mag rekenen wat het wil, zolang de kosten duidelijk worden vermeld.

Voor 090x- of 18 nummers geldt een maximumtarief. De hoogte daarvan mogen bedrijven zelf bepalen. Denk hierbij aan nummers die beginnen met:

0900, klantenservices

0906, vaak erotische diensten

0909, amusement of spelletjes

18, opvragen van telefoonnummers en doorschakelen naar dat nummer

0800-nummers zijn altijd gratis. De kosten voor 088-nummers zijn gelijk aan die van een vast telefoonnummer.

Informatie(service)nummers

De regels gelden niet voor overheidsinstellingen, zoals de politie en het UWV. Je kunt ook meer geld kwijt zijn voor bellen naar een buitenlandse klantenservice. De regels gelden ook niet voor service(informatie)nummers. Zoals nummers voor reisinformatie of om te worden doorverbonden. Je betaalt de dienst dan via de telefoonkosten. Zoek dus altijd de meest directe ingang.

Klaag bij (te) dure telefoonnummers

Word je als klant naar een te duur klantenservicenummer gestuurd? Klaag dan bij het bedrijf. Kom je er met elkaar niet uit, dien dan een klacht in bij de geschillencommissie. En meld je klacht bij de ACM.