Te dure klantenservicenummers

Bijgewerkt op:1 juli 2026
Rekent een bedrijf hoge kosten voor technische productvragen? Dan mag dit niet voor klanten die iets hebben gekocht.
Geldt er een hoger telefoontarief voor klanten met een product waarvan de garantie is verlopen? Dan gaat ook hier iets fout. Bij een overeenkomst met een bedrijf mag een telefoontarief per minuut niet. Je hebt recht op informatie over het product. Ook als de garantie is verlopen. Je betaalt alleen de normale belkosten.
Soms gebruikt een bedrijf 1 nummer voor meerdere doelen. Zoals een klantenservice. In dat geval mag het gesprek ook niet meer kosten dan de normale belkosten.
Let op met bellen naar de klantenservice van een bedrijf waar je (nog) geen klant bent. Het bedrijf mag rekenen wat het wil, zolang de kosten duidelijk worden vermeld.
Voor 090x- of 18 nummers geldt een maximumtarief. De hoogte daarvan mogen bedrijven zelf bepalen. Denk hierbij aan nummers die beginnen met:
0800-nummers zijn altijd gratis. De kosten voor 088-nummers zijn gelijk aan die van een vast telefoonnummer.
De regels gelden niet voor overheidsinstellingen, zoals de politie en het UWV. Je kunt ook meer geld kwijt zijn voor bellen naar een buitenlandse klantenservice. De regels gelden ook niet voor service(informatie)nummers. Zoals nummers voor reisinformatie of om te worden doorverbonden. Je betaalt de dienst dan via de telefoonkosten. Zoek dus altijd de meest directe ingang.
Word je als klant naar een te duur klantenservicenummer gestuurd? Klaag dan bij het bedrijf. Kom je er met elkaar niet uit, dien dan een klacht in bij de geschillencommissie. En meld je klacht bij de ACM.
Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.