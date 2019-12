Te dure klantenservicenummers

Bedrijven mogen voor hun klantenservice geen dure telefoonnummers meer inzetten bij bestaande klanten. Als je na aankoop van een product of dienst vragen hebt, geldt per 1 juli 2017 dat je niet meer dan de normale belkosten betaalt. Er mogen geen extra kosten meer in rekening worden gebracht. Of je nou belt met een mobiele of vaste telefoon.