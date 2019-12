Ongevraagde sms'jes met reclame (spam) zijn in Nederland verboden. Als je via sms een ringtone bestelt of een abonnement neemt op fileberichten, maak je gebruik van sms-diensten. Lees hier hoe je je af kunt melden.

Ongevraagde sms'jes met reclame (spam) zijn in Nederland verboden. Als je via sms een ringtone bestelt of een abonnement neemt op fileberichten, maak je gebruik van sms-diensten. Over een betaalde sms-dienst moet jij van te voren duidelijk zijn geïnformeerd en moet je toestemming hebben gegeven. Maar soms moet je betalen voor een sms-dienst terwijl je je nooit hebt aangemeld.

Wat kun je doen?

Wil je van een betaalde sms-dienst af, zet die dienst dan stop via de website payinfo.nl.



Heb je je niet aangemeld voor de betaalde sms-dienst? De snelste weg is dan om een klacht in te dienen bij je telecomprovider en te vragen de klacht in behandeling te nemen. Voer daarbij aan dat je je niet hebt aangemeld of dat je je misleid voelt, omdat je niet duidelijk over de kosten bent geïnformeerd.



Vraag de provider binnen 3 werkdagen de berichtengeschiedenis en/of benodigde informatie aan te leveren. Als jouw provider niet binnen 3 dagen aan dit laatste voldoet, is hij verplicht om je 'schadeloos' te stellen. Met andere woorden: de provider moet je geld teruggeven.



Gebruik de voorbeeldbrief onderaan deze pagina om een klacht in te dienen bij jouw provider als jij je niet voor de sms-dienst hebt aangemeld.



Als blijkt dat de aanmelding niet volgens de gedragscode sms-dienstverlening heeft plaatsgevonden, wordt ervan uitgegaan dat jij geen toestemming hebt gegeven voor de sms-dienst. In dat geval moet je het betwiste bedrag terugkrijgen.



Wordt je klacht volgens jou ten onrechte afgewezen, dan kun je naar de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten gaan.



In de gedragscode wordt geadviseerd ook te klagen bij de aanbieder (contentprovider) van de sms-dienst. Die moet dan binnen 10 dagen aantonen dat jij je hebt aangemeld voor de betreffende dienst en anders het geld teruggeven.

Stappenplan

Tips bij ongewenste sms-diensten

Het is verstandig om je telefoonrekening maandelijks te controleren en meteen actie te ondernemen als je merkt dat er onterecht kosten in rekening worden gebracht, zoals voor een sms-dienst.



Ga niet in op smsjes van prijsvragen waarvan de afzender onbekend is. Als een naam van een bekend bedrijf wordt gebruikt, ga er dan niet zomaar van uit dat je die mail kunt vertrouwen, maar kijk naar de échte afzender van het bericht. Als je ziet dat je de afzender kunt vertrouwen, lees ook dan nog goed de kleine lettertjes en denk goed na voordat je je mobiele nummer of andere persoonlijke gegevens invult.



Op de website payinfo.nl kun je nagaan wie de aanbieder is van de sms-dienst.



Ook voor het maken van reclame voor sms-diensten gelden regels. Die regels moeten voorkomen dat er geld in rekening wordt gebracht, zonder dat je om de dienst hebt gevraagd. In de regels staat namelijk onder meer dat consumenten zich eerst voor de dienst moeten hebben aangemeld. Consumenten moeten duidelijk over aard, duur en kosten van de dienst zijn geïnformeerd.



Je kunt je klacht ook plaatsen op klachtenkompas.nl, het online klachtenplatform van de Consumentenbond.

Gebruik onze voorbeeldbrief