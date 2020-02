Ticketaanbieders gaan servicekosten terugbetalen

Nieuws|Ticketaanbieders betalen voortaan ook de servicekosten terug als een evenement is verschoven of afgelast. Daarmee geeft de branche gehoor aan de oproep die de Consumentenbond vorig jaar deed. Het blijft wel opletten bij doorverkopers, want die betalen de extra kosten die zij in rekening brengen meestal niet terug.

De belangrijkste officiële kaartverkopers, zoals Eventim en See Tickets, hebben inmiddels het beleid aangepast. Ook de Vereniging van Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) belooft de servicekosten terug te betalen als een voorstelling wordt verschoven of afgelast.

De VNPF heeft 108 leden, waaronder Melkweg en Paradiso in Amsterdam, Paard in Den Haag en TivoliVredenburg in Utrecht. Ook festivals als Pinkpop en Lowlands zijn lid van de vereniging. De Consumentenbond is blij met dit resultaat.

Ticketmaster

Volgens de Consumentenbond ontbreekt de juridische grond om bij annulering geen servicekosten terug te betalen. Daarom drong de Consumentenbond er in 2019 bij Ticketmaster al op aan om het beleid aan te passen. De verkoper is een van de grootste aanbieders in de branche. Ticketmaster ging overstag, waarna de Consumentenbond de rest van de branche opriep dit goede voorbeeld te volgen.

Doorverkopers

Wie bij een niet-officieel verkooppunt zijn kaarten koopt, krijgt bij een geannuleerde voorstelling bijna nooit het volledige bedrag terug. Dit soort doorverkopers maken vaak grote winsten door de kaarten ruim boven de oorspronkelijke prijs te verkopen.

Deze extra kosten, zoals extra servicekosten en de meerprijs voor de tickets, krijgen consumenten meestal niet terug bij annulering. De Consumentenbond raadt daarom aan de kaarten bij de officiële verkooppunten te kopen.