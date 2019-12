Consumentenbond spreekt Ticketmaster aan over servicekosten

Nieuws|De Consumentenbond is met Ticketmaster in gesprek over het terugbetalen van servicekosten aan consumenten bij een geannuleerd evenement. Nu gebeurt dat in de regel niet, ten onrechte aldus de Consumentenbond.

Ticketmaster, een van de grootste verkopers van concertkaartjes in Nederland, betaalt in principe de servicekosten niet terug als een concert of evenement verschoven of geannuleerd wordt en de koper zijn geld terugvraagt. De Consumentenbond vindt dat er geen enkele goede juridische reden is om die betreffende kosten niet terug te betalen, en heeft Ticketmaster daarom benaderd om tot een oplossing te komen. Ook de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt deelt het standpunt van de Consumentenbond dat servicekosten in geval van annulering dienen te worden terugbetaald.

Annulering

Het komt geregeld voor dat een concert geannuleerd of verschoven wordt. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld ziekte van de artiest of omdat het optreden naar een andere locatie wordt verplaatst vanwege grote of juist tegenvallende belangstelling. Consumenten ervaren het als onrechtvaardig dat de door hen betaalde servicekosten, die kunnen uiteenlopen van €2 tot meer dan €10 per ticket, niet worden terugbetaald als zij niet naar het concert kunnen en dan slechts de kosten van het kaartje retour krijgen.

Lees ook: