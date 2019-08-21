Ticketmaster gaat servicekosten terugbetalen

De Consumentenbond had er bij de kaartjesverkoper op aangedrongen om zijn beleid aan te passen, omdat juridische gronden om de servicekosten niet terug te betalen, ontbraken. Dat standpunt wordt gedeeld door de Autoriteit Consument & Markt. Ticketmaster is nu de eerste partij in Nederland die haar beleid aanpast. De Consumentenbond roept andere ticketaanbieders, die de servicekosten nog niet terugbetalen, op om het goede voorbeeld van Ticketmaster te volgen.

Geannuleerd

Het komt geregeld voor dat een concert geannuleerd of verschoven wordt. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld ziekte van de artiest of omdat het optreden naar een andere locatie wordt verplaatst vanwege grote of juist tegenvallende belangstelling. Consumenten ervaren het als onrechtvaardig dat de door hen betaalde servicekosten, die kunnen uiteenlopen van €2 tot meer dan €10 per ticket, niet worden terugbetaald als zij niet naar het concert kunnen, en dan dus slechts de kosten van het kaartje retour krijgen.

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