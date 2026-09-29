Aniek Aarsman Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:29 september 2026
Traditioneel heeft Goudse kaas de vorm van een ronde kaas. Toch komt bijna de helft van de geteste kazen niet uit zo’n ronde kaas. Van de 30 geteste belegen Goudse kazen zijn er 14 gemaakt als rechthoekig blok.
Bij de 48+/50+-kazen vindt ons smaakpanel kaas uit een ronde vorm iets lekkerder dan kaas uit een blok. Proevers beoordelen deze kazen beter op mondgevoel, nasmaak en romigheid. Bij 30+/35+-kaas zagen we dat verschil niet
Zowel de lekkerste 30+/35+-kaas als de lekkerste 48+/50+-kaas uit onze test is een huismerk-kaas.
We hebben stukken Goudse belegen kaas getest: 19 volvette varianten (48+ of 50+) en 11 minder vette varianten (30+ of 35+). Dit zijn de testonderdelen:
In deze test hebben we 30 Goudse belegen kazen getest. Het gaat om stukken kaas. Bijna de helft van de geteste belegen kazen komt niet uit een traditioneel rond kaaswiel, maar uit een rechthoekig blok. Bij de 48+/50+-kazen smaakt kaas uit een rond wiel gemiddeld iets beter dan kaas uit een blok. Opvallend is dat zowel de lekkerste 30+/35+-kaas als de lekkerste 48+/50+-kaas een huismerk is.