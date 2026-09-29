In deze test hebben we 30 Goudse belegen kazen getest. Het gaat om stukken kaas. Bijna de helft van de geteste belegen kazen komt niet uit een traditioneel rond kaaswiel, maar uit een rechthoekig blok. Bij de 48+/50+-kazen smaakt kaas uit een rond wiel gemiddeld iets beter dan kaas uit een blok. Opvallend is dat zowel de lekkerste 30+/35+-kaas als de lekkerste 48+/50+-kaas een huismerk is.