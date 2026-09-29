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De beste belegen Goudse kaas

Test
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Een ronde kaas uit Gouda? Het klassieke beeld van Goudse kaas klopt lang niet altijd. We beoordelen 30 belegen Goudse kazen. Welke zijn het lekkerst, gezondst en het duurzaamst? En welke rol speelt de vorm?
Aniek Aarsman_S

Aniek Aarsman   Expert voeding & gezondheidGepubliceerd op:29 september 2026

Openingsbeeld kaas

Alle stukken belegen kaas in de test:

Laatste update: 29 september 2026

Wij zijn er bijna..

Wat opvalt in de test belegen kaas

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    Vaak niet uit een ronde kaas

    Traditioneel heeft Goudse kaas de vorm van een ronde kaas. Toch komt bijna de helft van de geteste kazen niet uit zo’n ronde kaas. Van de 30 geteste belegen Goudse kazen zijn er 14 gemaakt als rechthoekig blok.

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    Ronde kaas smaakt iets beter

    Bij de 48+/50+-kazen vindt ons smaakpanel kaas uit een ronde vorm iets lekkerder dan kaas uit een blok. Proevers beoordelen deze kazen beter op mondgevoel, nasmaak en romigheid. Bij 30+/35+-kaas zagen we dat verschil niet

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    Huismerken het lekkerste

    Zowel de lekkerste 30+/35+-kaas als de lekkerste 48+/50+-kaas uit onze test is een huismerk-kaas.

Zo hebben wij getest

We hebben stukken Goudse belegen kaas getest: 19 volvette varianten (48+ of 50+) en 11 minder vette varianten (30+ of 35+). Dit zijn de testonderdelen:

  • Smaaktest
    In een smaaklab lieten we 2 aparte panels alle kazen proeven. Elke groep kazen had een eigen panel van minimaal 60 liefhebbers. Dat betekent bijvoorbeeld dat belegen 30+-kaas werd beoordeeld door proevers die gewend zijn aan die variant. Verder kregen ze de kazen blind en in een willekeurige volgorde voorgeschoteld. Ze wisten dus niet welk merk ze steeds beoordeelden.
  • Voedingswaarde
    De voedingswaarde beoordelen we aan de hand van de hoeveelheid verzadigd vet en zout. Hoe minder, hoe beter.
  • Milieu en dierenwelzijn
    We keken naar duurzaamheidskeurmerken die op de verpakkingen staan. Ze stellen eisen aan het milieu en/of dierenwelzijn. Voor ons oordeel gebruikten we de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal.
  • Etiket
    We controleerden de juistheid en volledigheid van het etiket. Verpakkingen met niet-toegestane claims of ontbrekende informatie kregen een lagere etiketscore.

Conclusie

In deze test hebben we 30 Goudse belegen kazen getest. Het gaat om stukken kaas. Bijna de helft van de geteste belegen kazen komt niet uit een traditioneel rond kaaswiel, maar uit een rechthoekig blok. Bij de 48+/50+-kazen smaakt kaas uit een rond wiel gemiddeld iets beter dan kaas uit een blok. Opvallend is dat zowel de lekkerste 30+/35+-kaas als de lekkerste 48+/50+-kaas een huismerk is.

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