Doe aangifte

Na een overlijden is het verstandig om de belastingaangifte in te vullen. Vaak is er recht op een teruggave. Bij de uitbetaling van loon of pensioen is rekening gehouden met inkomen voor het hele jaar. Hierdoor worden de belasting en de heffingskortingen niet goed berekend. In de aangifte wordt het werkelijke inkomen belast.

Moet je toch betalen? Ook dan ben je verplicht om de aangifte in te sturen. Een betaling komt vaak door de belasting over je vermogen. De peildatum is 1 januari, waardoor je de volledige belasting over het hele jaar betaalt.

Voorlopige aanslag

De Belastingdienst zet een voorlopige aanslag op naam van de overledene automatisch stop. Hou bij een maandelijkse teruggave rekening met het terugbetalen van de laatst ontvangen termijn.

Loon ontvangen na overlijden

Als de overledene nog werkte, betaalt de werkgever vaak nog loon uit. Denk hierbij aan de laatste maand salaris, vakantiegeld en overuren. Loon dat na overlijden uitbetaald wordt, heet ‘postuum loon’. Officieel betaalt een werkgever dit uit aan de erfgenamen.