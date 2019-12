Wanneer je huur in verhouding tot je inkomen relatief hoog is, kom je soms in aanmerking voor huurtoeslag. Deze vraag je aan bij de Belastingdienst. De toeslag voor als je alleen woont is maximaal €354 per maand en als je samenwoont maximaal €309 per maand.

De huur (kale huurprijs inclusief bepaalde servicekosten) die je betaalt, moet binnen bepaalde grenzen blijven om huurtoeslag te kunnen aanvragen. Deze mag niet te laag zijn en niet te hoog. Hoe hoog precies hangt af van je omstandigheden. De Belastingdienst kijkt niet alleen naar de huurprijs, je leeftijd en inkomen, maar ook naar je vermogen. Woon je samen dan tellen ook het inkomen en vermogen mee van je toeslagpartner en medebewoners.

Check of je een toeslagpartner hebt.

Huurtoeslaggrens alleenwonende

Woon je alleen? Dan gelden in 2019 de volgende voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op huurtoeslag. Deze voorwaarden zijn afhankelijk van je leeftijd. Had jij op 1 januari van 2019 de AOW-leetijd, dan gelden voor jou de voorwaarden voor AOW-leeftijd of ouder.

Leeftijd Rekenhuur per maand Inkomen per jaar Vermogen Jonger dan 18 jaar* Minimaal €228,62

Maximaal €424,44 Maximaal €22.700 Maximaal €30.360 18 tot 23 jaar ** Minimaal €228,62

Maximaal €424,44 Maximaal €22.700 Maximaal €30.360 23 jaar tot AOW-leeftijd Minimaal €228,62

Maximaal €720,42 Maximaal €22.700 Maximaal €30.360 AOW-leeftijd of ouder Minimaal €226,80

Maximaal €720,42 Maximaal €22.675 Maximaal €30.360

*Normaal kun je alleen huurtoeslag krijgen als je 18 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 18 jaar, dan kun je soms toch huurtoeslag krijgen. Namelijk als:

je beide ouders zijn overleden;

je getrouwd bent (geweest) of je geregistreerde partner bent (geweest);

je een kind hebt.

** Voor het bepalen van de hoogte van je vermogen voor de toeslagen tellen ook je groene beleggingen mee. Hoewel deze belastingvrij zijn voor box 3, beïnvloeden ze dus wel je recht op toeslag.

Actueel: Vanaf 2020 wordt de harde inkomensgrens in de huurtoeslag afgeschaft. De huurtoeslag wordt dan over een langer inkomenstraject afgebouwd. Het komt dan niet meer voor dat bij een beperkte inkomensstijging ineens de volledige huurtoeslag vervalt. Door deze aanpassing krijgen meer mensen recht op huurtoeslag.

Huurtoeslaggrens samenwonenden

Je kunt samenwonen met een toeslagpartner, maar ook met medebewoners. Is dat het geval, dan telt niet alleen je eigen inkomen mee, maar ook dat van je toeslagpartner en medebewoners. Het inkomen van een onderhuurder telt niet mee. Had jij, je toeslagpartner of medebewoner op 1 januari van 2019 de AOW-leetijd, dan gelden voor jou de voorwaarden voor AOW-leeftijd of ouder.

Leeftijd Rekenhuur per maand Gezamenlijk inkomen

per jaar Vermogen per persoon** Jonger dan 18 jaar* Minimaal €228,62

Maximaal €424,44

Als je een kind hebt maximaal €720,42 Maximaal €30.825 Maximaal €30.360 18 tot 23 jaar*** Minimaal €228,62

Maximaal €424,44

Als je een kind hebt maximaal €720,42 Maximaal €30.825 Maximaal €30.360 23 jaar tot AOW-leeftijd Minimaal €228,62

Maximaal €720,42 Maximaal €30.825 Maximaal €30.360 AOW-leeftijd of ouder Minimaal €224,99

Maximaal €720,42 Maximaal €30.800 Maximaal €30.360



*Normaal kun je alleen huurtoeslag krijgen als je 18 jaar of ouder bent. Zijn jij en je toeslagpartner en je medebewoner allemaal jonger dan 18 jaar, dan kun je soms toch huurtoeslag krijgen. Namelijk als:

je beide ouders zijn overleden;

je getrouwd bent (geweest) of je geregistreerd partner bent (geweest);

je een kind hebt.

**Als je samen met je toeslagpartner aangifte inkomstenbelasting doet, mag je jullie vermogensvrijstellingen bij elkaar optellen. Je mag dan dus samen in totaal €60.720 aan vermogen hebben.

***Als jij of iemand anders in jouw huishouden gehandicapt is en iedereen is jonger dan 23 jaar, dan is de maximale huur voor de huurtoeslag €720,42.

Let op:

Als je aangifte inkomstenbelasting doet, kun je in box 3 een vrijstelling krijgen voor groene beleggingen. Maar voor de huurtoeslag geldt deze vrijstelling niet. Tel daarom je groene beleggingen mee als vermogen.

De peildatum of je te veel vermogen hebt voor het ontvangen van huurtoeslag ligt op 1 januari van het jaar waarin je toeslag krijgt. Het gaat dan om je bezittingen minus je schulden, net als in box 3. Heb je op 1 januari tijdelijk veel geld op je rekening staan, bijvoorbeeld door een uitkering uit een brandverzekering, dan kun je de toeslag voor het hele jaar kwijtraken. Ook al geef je dat geld (kort) na de jaarwisseling weer uit. Er geldt helaas geen uitzondering.

Tip:

Woont in je huis een (pleeg)kind van je, je toeslagpartner of een medebewoner die jonger is dan 23 jaar? Dan telt de eerste €4885 van zijn of haar inkomen niet mee bij het berekenen van de huurtoeslag. Studiefinanciering telt niet als inkomen.

Actueel:

Vanaf 2020 wordt de harde inkomensgrens in de huurtoeslag afgeschaft. De huurtoeslag wordt dan over een langer inkomenstraject afgebouwd. Het komt dan niet meer voor dat bij een beperkte inkomensstijging ineens de volledige huurtoeslag vervalt. Door deze aanpassing krijgen meer mensen recht op huurtoeslag.

Huur voor huurtoeslag

'Rekenhuur' is het bedrag van de kale huur plus de servicekosten. Je vindt de kale huur in je huurcontract of in een officiële brief over de jaarlijkse huurverhoging. Daarbij tel je de servicekosten, maar maximaal €12 per rubriek. Voor servicekosten gelden dus speciale regels voor de huurtoeslag. Er zijn 4 rubrieken:

servicekosten: schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten huismeesterkosten kosten voor dienst- en recreatieruimten

Je moet de werkelijke kosten opgeven, met een maximum van €12 per rubriek. Je kunt dus maximaal €48 meerekenen.

Voorbeeld:

Je betaalt de volgende servicekosten: Werkelijke kosten: Opgeefbare kosten: Schoonmaak

gemeenschappelijke ruimten €15 €12 Energiekosten

gemeenschappelijke ruimten €11 €11 Kosten voor

dienst- en recreatieruimten €18 €12 Totaal €44 €35

Als de totale rekenhuur onder de maximale huurgrens zit, kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Huurtoeslag aanvragen

Om huurtoeslag te kunnen ontvangen moet je in een zelfstandige woning wonen. Dit houdt in dat je dan een eigen wc, keuken en woon(slaap)kamer moet hebben. Daarnaast moet je een voordeur hebben waar alleen jij gebruik van maakt en die van binnen en buiten op slot gedaan kan worden. Wanneer je in een gedeeld studentenhuis woont of op kamers kom je dus niet in aanmerking voor huurtoeslag.

Wil je weten of je huurtoeslag kunt krijgen? Vul de proefberekening voor huurtoeslag in, dan weet je het direct. Als je recht hebt op huurtoeslag, kun je dit aanvragen bij de Belastingdienst via Mijn toeslagen.



Kom je erachter dat je al lang recht had op huurtoeslag? Je kunt huurtoeslag ook achteraf nog aanvragen. Dat kan tot 1 september van het jaar erna. Als je uitstel hebt aangevraagd voor de inkomstenbelasting, heb je soms nog iets langer de tijd.

Soms volgt er uit een 'proefberekening toeslagen' dat je geen recht hebt op huurtoeslag of heeft de Belastingdienst de aanvraag zelfs afgewezen. Maar er zijn best wat uitzonderingssituaties waardoor je tóch recht kunt hebben op (hogere) huurtoeslag. Ga na of een van deze uitzonderingen voor jou van toepassing is.

Huurtoeslag ontvangstdata

Heb je recht op huurtoeslag, dan kun je dat op je rekening verwachten rond de 20e van iedere maand. Op de website van de Belastingdienst vind je de betaaldata voor huurtoeslagen.

