Veranderingen 2026

Per 1 januari 2026 veranderen er een aantal dingen voor de huurtoeslag.

De maximumhuurgrens van €900 (2025) vervalt. Is je huur hoger? Dan heb je vanaf 1 januari 2026 ook recht op huurtoeslag. Maar alleen als je ook op basis van je inkomen recht hebt op toeslag. De berekening van de hoogte van de huurtoeslag gaat nog wel uit van het maximum. Dus als je huur €1100 per maand is, kun je vanaf januari wel huurtoeslag aanvragen, maar de toeslag wordt berekend op het maximum van €932,93. Je krijgt dus maar over een deel van je huur toeslag.

Jongeren kunnen al vanaf 21 jaar de volledige huurtoeslag krijgen. In 2025 was dit nog 23 jaar.

De servicekosten tellen niet meer mee bij de berekening van de huurtoeslag. Hierdoor wordt het aanvragen makkelijker.

Hoe hoger je salaris, hoe lager de toeslag. De afbouw hiervan wordt iets aangepast, waardoor je minder toeslag verliest als je inkomen stijgt.

Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2026 meer mensen recht hebben op huurtoeslag.

Voorwaarden huurtoeslag

Voor het aanvragen van huurtoeslag zijn dit de belangrijkste voorwaarden:

Je inkomen mag niet te hoog te zijn.

Je vermogen mag niet te hoog te zijn.

Je huur mag niet te hoog te zijn (geldt tot 1 januari 2026).

Je huurt een zelfstandige ruimte.

Lees alle voorwaarden voor huurtoeslag.

Medebewoners

Woon je samen? Dan tellen ook het inkomen en vermogen van je toeslagpartner en medebewoners mee. Check of je een toeslagpartner hebt.

Leeftijdseis

Je moet 18 jaar of ouder zijn om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Ben je jonger dan 18 jaar, dan kun je alleen in uitzonderingsgevallen huurtoeslag krijgen.

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Hoeveel huurtoeslag?

Wil je weten of je huurtoeslag kunt krijgen? Vul de proefberekening voor huurtoeslag in, dan weet je het direct. Je ziet dan ook hoeveel je krijgt.

Bijzondere situaties

Soms volgt er uit een 'proefberekening toeslagen' dat je geen recht hebt op huurtoeslag. Maar er zijn best wat uitzonderingssituaties, zoals co-ouders, zorg thuis ontvangen of als je vermogen te hoog is door een schadevergoeding. Je kunt dan tóch nog recht kunt hebben op (hogere) huurtoeslag. Ga na of een van deze uitzonderingen voor jou geldt.

Heb je wél recht hebt op huurtoeslag? Ook dan is het zinvol om de uitzonderingssituaties te bekijken. Soms krijg je namelijk een hogere toeslag. Daar moet je dan wel aanvullende gegevens voor aanleveren.

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Huurtoeslag en bijzondere situaties

Vraag huurtoeslag aan

Huurtoeslag vraag je gratis aan via mijntoeslagen.nl. Let op dat je op de website van Dienst Toeslagen zit. Er zijn ook websites die geld vragen voor de aanvraag van huurtoeslag.

Achteraf aanvragen

Kom je erachter dat je al lang recht had op huurtoeslag? Gelukkig kun je huurtoeslag ook met terugwerkende kracht aanvragen. Je kunt huurtoeslag over alle maanden van 2025 nog aanvragen tot en met 31 december 2026. Dit was altijd tot 1 september van het jaar erop.

Uitstel belastingaangifte = uitstel aanvragen toeslagen

Heb je uitstel aangevraagd voor de inkomstenbelasting? Dan heb je soms nog iets langer de tijd voor het aanvragen van een toeslag.

Geef wijzigingen door

Ontving je in 2025 huurtoeslag? Dan loopt deze automatisch door in 2026. De Dienst Toeslagen gaat hierbij uit van de gegevens over 2025. Veel bedrijven verhogen per 1 januari de salarissen. Hierdoor loop je het risico dat je te veel huurtoeslag over 2026 ontvangt. Controleer daarom goed welk inkomen er op je voorlopige beschikking toeslagen staat. En of je huur nog klopt. Je krijgt de voorlopige beschikking per post toegestuurd én je vindt hem in mijntoeslagen.nl. Geef wijzigingen altijd door via Toeslagen.nl of via de app Toeslagen.

Weet je je inkomen niet helemaal? Kijk dan op je loonstrook en vul daarna de rekenhulp van de Dienst Toeslagen in.

Verblijfsstatus en vluchtelingen uit Oekraïne

Rechtmatige verblijfsstatus

Voor de huurtoeslag moeten alle (mede)bewoners een rechtmatige verblijfsstatus hebben. Dat zou een probleem kunnen zijn voor het pasgeboren kind van een verblijfsgerechtigde. Het duurt soms lang om een verblijfsvergunning te krijgen. En zolang die er niet is, zou er geen recht bestaan op huurtoeslag. Met ingang van 1 januari 2022 is de leeftijdseis voor een rechtmatig verblijf verhoogd tot 18 jaar. De huurtoeslag blijft dus bestaan.

Opvang Oekraïnse vluchtelingen

De regels voor de opvang voor Oekraïnse vluchtingen zijn versoepeld. Zo telt een vluchteling niet mee als toeslagpartner. Deze regel is officieel in 2023 ingegaan, maar werd in 2022 ook al toegepast. Is je toeslag wel verminderd? Neem dan contact op met de Belastingdienst hierover (0800-0543 toets na de welkomstboodschap 7123). De regel is verlengd tot 4 maart 2027.

Betaaldata huurtoeslag

Heb je recht op huurtoeslag, dan kun je dat op je rekening verwachten rond de 20e van iedere maand. Op de website van de Dienst Toeslagen vind je de betaaldata voor huurtoeslagen.