Kindgebonden budget
Heb je minderjarige kinderen? Dan heb je misschien wel recht op kindgebonden budget.
Heb je minderjarige kinderen? Dan heb je misschien wel recht op kindgebonden budget.
Pas op bij je aanvraag van een toeslag zoals zorgtoeslag of huurtoeslag. Bemiddelingsbureaus laten je onterecht betalen. Zo herken je ze.
Het overlijden van je partner heeft invloed op de toeslagen. Wat zijn de belangrijkste gevolgen? En welke acties moet je ondernemen?
Werkende ouders die hun kind naar de opvang brengen hebben vaak recht op een bijdrage in de kosten van de opvang. Dit is de kinderopvangtoeslag. Lees meer over de voorwaarden en de hoogte.
Ieder jaar lopen duizenden huishoudens toeslagen mis. Met onze tips weet je waar je op moet letten en voorkom je nare verrassingen.
De hoogte van de toeslagen is vaak afhankelijk van de vraag of je een toeslagpartner of huisgenoot hebt. Hierdoor kan de toeslag lager, maar ook hoger zijn.
Vergeet je huurtoeslag niet aan te vragen. Lees alles over de voorwaarden en de tips.
Is je aanvraag voor huurtoeslag afgewezen? Soms heb je door uitzonderingssituaties toch recht op (een hogere) huurtoeslag.
Ben je 18 jaar of ouder en verdien je minder dan €40.800? Dan kun je geld krijgen voor de kosten van je zorgverzekering. Je vraagt de bijdrage aan bij de Dienst Toeslagen.
Toeslagen helpen je bij het betalen van je zorgverzekering, huur of kosten voor je kind. Of je recht hebt op toeslagen hangt af van je persoonlijke situatie.
Gaat je kind naar de peuterspeelzaal? Kijk dan of je in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag.
Spaarders hoeven in 2016 over tegoeden tot €24.437 geen vermogensrendementsheffing te betalen. Voor stellen is dat het dubbele, oftewel €48.874.