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Kinderopvangtoeslag nu ook voor peuterspeelzaal

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Gaat je kind naar de peuterspeelzaal? Misschien kom je in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2018  hebben peuterspeelzalen namelijk dezelfde fiscale status als kinderdagverblijven. Daardoor kun je kinderopvangtoeslag aanvragen.
kirsten van loon

Kirsten van Loon   Expert Geld & VerzekeringGepubliceerd op:12 januari 2018

kinderopvang-toeslag

Check of je aan de voorwaarden voldoet

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Bekijk de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag. Belangrijk is dat je de toeslag aanvraagt binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de peuterspeelzaal gaat. Zat je kind al op een peuterspeelzaal die per 1 januari een kinderdagverblijf is geworden, vraag dan toeslag aan voor 1 mei 2018 anders loop je een deel van de toeslag mis.

Maak een proefberekening

Wil je voorafgaand aan je aanvraag weten hoeveel kinderopvangtoeslag je krijgt, dan kun je een proefberekening voor kinderopavangtoeslagen maken. Na het indienen van je aanvraag kun je ook zien in Mijn toeslagen hoeveel toeslag je krijgt.

Bron: Belastingdienst

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