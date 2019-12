De kosten die we rechtstreeks aan de bank of de tussenpersoon betalen zijn sinds de invoering van het provisieverbod (januari 2013) over de hele linie gedaald. Dit was mede te danken aan de Rabobank die beduidend lagere kosten rekende dan een tussenpersoon of de andere banken.

Kosten hypotheekadvies per bank

Bank Niet-starter Starter Verhogen hypotheek Rabobank €1900 €1500 €2200 ABN Amro €1850 €1525 €1900 ING Bank €2100 €1750 €900 SNS Bank €2200 €1800 ± €1250 (€125 per uur)

Peildatum tarieven: 25 oktober 2019

Toelichting bij de tabel:

De genoemde kosten zijn voor het advies inclusief bemiddelingskosten.

Bij alle banken is een oriënterend gesprek gratis.

De Rabobank geeft als enige een korting als je zelf een deel van de voorbereiding doet. In de tabel zijn we van die kosten met een korting uitgegaan. Besteed je alles uit, dan betaal je €2400, starters €1800.

Bij de SNS bank betaal je nog apart voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering als die nodig is voor je hypotheek, dit kost €250.

De SNS Bank rekent voor verhogingen een uurtarief, maar geeft op haar site aan dat je rekening moet houden met ongeveer €1250.

Liep de vorige hypotheek ook al bij ABN Amro, dan betaal je bij die bank voor een nieuwe hypotheek €1525 in plaats van €1900.

Kosten hypotheekadvies

De kosten voor hypotheekadvies variëren van €80 tot €175 per uur, inclusief btw. Een hypotheekadviseur heeft gemiddeld 20 uur nodig voor een compleet hypotheekadvies, wat neerkomt op een totaalbedrag tussen de €1600 en €3500. Banken moeten de kosten splitsen in advies- en distributiekosten, maar zelfstandig adviseurs mogen een all-in tarief vragen. Bijkomende kosten moeten wel duidelijk zijn (zoals voor nazorg).

Als je hypotheekadvies via de bank krijgt en je besluit geen hypotheek af te sluiten, dan betaal je alleen advieskosten. Bij ABN Amro betaal je de helft als er nog geen adviesrapport is opgemaakt, Rabobank rekent minder wanneer je zelf voorwerk doet (zoals het aanleveren van relevante documentatie).

Je kunt een hypotheek ook zonder advies afsluiten (execution only). Je betaalt dan nog wel afhandelings- of distributiekosten.

Je kunt ook een hypotheekadviseur van de Consumentenbond inschakelen. Het gaat hierbij om telefonisch advies, waarbij je thuis achter je laptop zit. De kosten zijn €1500 voor starters en €1700 voor doorstromers. ZZP-ers betalen altijd €1950.

Belasting en hypotheekadvies

Advies- en afsluitkosten voor een hypotheek zijn fiscaal aftrekbaar, indien de hypotheekrente dit ook is. Heb je een hypotheekadvies gehad en zie je af van de hypotheek, dan mag je de advieskosten niet aftrekken voor de inkomstenbelasting. Gebruik je een deel van de hypotheek om een auto te kopen, dan kun je de rente hierover evenmin aftrekken en de hiermee samenhangende kosten ook niet.

Btw en hypotheekadvies

Over de advieskosten voor een hypotheek betaal je geen btw, ook niet als je geen hypotheek afsluit. Als het adviesgesprek is bedoeld om een hypotheek af te sluiten via de tussenpersoon waarmee je het gesprek hebt gevoerd, hoef je geen btw te betalen. Ook adviezen gericht op bemiddeling voor een ander krediet of bijvoorbeeld een spaarproduct vallen onder de btw-vrijstelling.

Een schriftelijke ‘overeenkomst van opdracht’ geldt als bewijsmiddel voor het aantonen van het doel van de werkzaamheden. Als je advies inwint en je neemt geen financieel product af (bijvoorbeeld een second opinion), dan betaal je wel 21% btw.

