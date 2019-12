Fiscaal partner of niet?

Je bent fiscaal partner als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, zelfs als je niet samenwoont.

Maar ook als je ongetrouwd samenwoont, ben je elkaars fiscaal partners als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als je samen een kind hebt.

Anders dan je misschien zou verwachten ziet de Belastingdienst samenwoners zonder liefdesrelatie soms ook als fiscale partners. Zelfs ouder en kind (van 27 jaar of ouder) worden soms als elkaars fiscale partner gezien.

Zijn jullie fiscaal partner? Met keuzehulp Fiscaal partnerschap weet je in een mum van tijd of jullie over het belastingjaar 2018 fiscaal partners waren. Doe de keuzehulp

Fiscaal partner worden

Als je niet getrouwd bent, kun je soms bewust beïnvloeden of je partner ook je ‘fiscale partner’ wordt. Bijvoorbeeld door je partner op te nemen in je pensioenregeling. Of juist nog even niet. Als je degene met wie je samenwoont aanmeldt voor een partnerpensioen, ben je voortaan sowieso elkaars fiscale partner. Dat kan de moeite waard zijn, want fiscaal partnerschap leidt soms tot een jaarlijkse belastingbesparing van meer dan €1000. Er zijn ook situaties waardoor je samen juist ruim €1000 méér belasting betaalt doordat je elkaars fiscale partner wordt. Staar je niet blind op de fiscale gevolgen, want een aanmelding voor partnerpensioen heeft natuurlijk ook belangrijke gevolgen voor het pensioen.

Voordelen fiscaal partnerschap

Het fiscaal partnerschap biedt verschillende voordelen. Denk daarbij aan:

Aftrekposten kunnen meer opleveren als je ze opgeeft bij de ander.

Je krijgt soms meer of hogere belastingkorting(en) als je samen aangifte doet.

Je betaalt samen minder belasting over je gezamenlijke vermogen.

Partners kunnen beter profiteren van de aanslaggrens.

Lees meer over deze voordelen van fiscaal partnerschap

Nadelen fiscaal partnerschap

Daarnaast kleven er ook nadelen aan als je fiscaal partner bent van elkaar:

Sommige aftrekposten zijn lager met een partner of loop je samen helemaal mis.

Hypotheekrente aftrekken mag maar voor 1 huis.

Lees meer over de nadelen van fiscaal partnerschap

De optimale verdeling

De bovenstaande lijst voor- en nadelen is nog niet eens compleet. Het is op het eerste gezicht dus nogal ingewikkeld om een goede verdeling te maken. Maar dat valt mee in de praktijk met deze tips voor het vinden van de optimale verdeling tussen partners in de belastingaangifte.

Het hele jaar partners?

Als je maar een deel van het jaar een fiscale partner hebt, mag je vaak kiezen of je tóch het hele jaar wilt worden aangemerkt als fiscale partners. Het hangt van veel omstandigheden af of dat slim is.

Wil je weten wat gunstiger is? Ervoor kiezen om het hele jaar fiscaal partner te zijn of juist niet? Vul het aangifteprogramma één keer in als voljaarspartners en één keer als deeljaarspartners. Als je beide proefberekeningen uitdraait, kun je makkelijk vergelijken op welke manier je samen het minste belasting betaalt. Vergeet niet in het scherm 'verdelen' uit te proberen of je belasting bespaart door de verdeling te veranderen.



Heeft één van jullie beiden veel zorgkosten? Dan is het voor de aftrek van zorgkosten een afrader om te kiezen voor voljaarspartnerschap. Je mogelijkheden om zorgkosten af te trekken zijn namelijk nooit groter dan in de jaren waarin je maar een deel van het jaar een (fiscale) partner hebt. Bij de keuze voor deeljaarspartnerschap geldt namelijk voor beiden voor het hele jaar de lage drempel voor mensen zonder partner. Tegelijkertijd mogen de uitgaven voor zorgkosten in het deel van het jaar dat je fiscaal partners bent, worden opgevoerd door degene die daar het meest aan heeft. Dat is lucratief als maar één van beiden de drempel haalt of als een van beiden meer verdient dan de ander. In het laatste geval kunnen de zorgkosten worden afgetrokken tegen een hoger tarief.

Lees meer: