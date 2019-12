Vaste lasten van je eigen huis

Hypotheekaflossing

Maandelijks los je een deel van je hypotheek af. Hierover betaal je ook rente. De rente van je hypotheek is fiscaal aftrekbaar als de lening in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost via een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Wie op 31 december 2012 al een hypotheek had, heeft meestal meer keuze.

Wat worden de maandlasten van jouw hypotheek? Je maandlasten hangen af van: je inkomen

de waarde van je woning

de kenmerken van je hypotheek

(Woon)verzekeringen

Als je een huis koopt, krijg je te maken met verschillende verzekeringen, zoals:

Overlijdensrisicoverzekering: een levensverzekering die je vaak verplicht afsluit in combinatie met je hypotheek.

Opstalverzekering: je hypotheekverstrekker stelt een goede opstalverzekering (ook wel woonhuisverzekering) verplicht.

Woonlastenverzekering: een verzekering die de risico’s van arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid afdekt. Deze verzekering is niet verplicht, maar kan soms wel aan te raden zijn.

Belastingen

Het kopen en bezitten van een eigen huis heeft gevolgen voor je inkomstenbelasting. Maar het is ook van invloed op de hoogte van je gemeentelijke belastingen. Daarnaast krijg je als huiseigenaar te maken met onroerendezaakbelasting. Lees meer over eigen huis en belastingen.

Onderhoud

De kosten voor onderhoud aan de eigen woning kunnen sterk variëren. Het bouwjaar en de staat van de woning zijn belangrijke factoren die bepalen hoeveel je daadwerkelijk aan onderhoudskosten kwijt bent. Reken op een percentage van 1 à 2% van de waarde van de woning per jaar.

Bij nieuwbouw zul je de eerste jaren weinig onderhoud hebben. Je kunt dan het beste al beginnen te reserveren voor latere jaren.

Lidmaatschap Vereniging van Eigenaars

Koop je een appartement dan komt daar automatisch een lidmaatschap bij van de Vereniging van Eigenaars (VvE) van het betreffende complex. Het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw worden via de VvE geregeld.

Koop geen appartement als de VvE niet goed functioneert. Informeer ook naar het onderhoudsplan en het bedrag dat is gereserveerd voor onderhoud. Houd bij het berekenen van je woonlasten ook rekening met de maandelijkse bijdrage aan de VvE.

Erfpacht

Huizen staan op eigen grond of op grond met erfpacht. Koop je een huis met erfpacht? Dan betaal je per maand of per jaar een vast bedrag aan ‘huur’ voor het gebruik van de grond waarop jouw woning staat: de erfpachtcanon. De erfpachtcanon kan elk jaar omhoog gaan of 1 keer in de zoveel jaar.

Bij de meeste gemeentes kun je de erfpacht eeuwigdurend afkopen. Deze kosten kun je meenemen in de hypotheek. Vaak is dit een verstandige keuze. Door gebruik te maken van de afkoopmogelijkheid, vergroot je de verkoopbaarheid van de woning. Banken willen wel eens moeilijk doen met het verstrekken van een hypotheek als de erfpachtcanon gedurende de looptijd van de lening verhoogd kan worden. Bij afkoop heb je daar geen last van.

Of het eeuwigdurend afkopen van de erfpacht daadwerkelijk voordelig is, hangt natuurlijk af van het bedrag dat de gemeente hiervoor rekent. Is de prijs de grondprijs, dan adviseren we je dit altijd te doen. Verwerkt de gemeente de toekomstige prijsstijgingen in het afkoopbedrag, dan zou eeuwigdurend afkopen in theorie ook nadelig kunnen zijn.

De periodieke betaling van erfpacht is fiscaal aftrekbaar. Als je de erfpacht met een lening afkoopt, dan is de rente over deze lening ook fiscaal aftrekbaar.

