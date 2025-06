Check je persoonlijke situatie

Welke energieleverancier voor jou het voordeligst is, hangt af van jouw situatie. Bovendien kunnen de tarieven dagelijks veranderen. Het loont dus om regelmatig de tarieven te vergelijken. Om een idee te krijgen welke aanbieders nu goedkoop zijn, hebben we voor 3 verschillende situaties een top 3 gemaakt. De prijzen komen uit onze eigen energievergelijker en zijn gebaseerd op de keuze voor een 1-jarig contract.

Situatie 1: alleenwonend, ouder appartement

Hans woont alleen in en wat ouder appartement. Hij heeft geen zonnepanelen en gebruikt jaarlijks 800m3 gas en 1500 kWh aan stroom, waarvan 500kWh tijdens de daluren.

De voordeligste aanbieders op 19 juni 2025 voor zijn:

Energieleverancier Jaar Maand Budget Energie €1280,55 €106,71 Oxxio €1280,87 €106,74 Eneco €1292,86 €107,74

Peildatum: 19-6-2025

Situatie 2: gezin met 2 kinderen, tussenwoning

Petra en John hebben 2 kinderen en wonen in een tussenwoning. Ze hebben geen zonnepanelen en gebruiken jaarlijks 1200 m3 gas en 3000 kWh waarvan 1000 kWh in de daluren.

De voordeligste aanbieders op 19 juni 2025 voor dit stel zijn:

Energieleverancier Jaar Maand Budget Energie €2155,58 €179,63 Eneco €2174,46 €181,21 United Consumers €2191,39 €182,62

Peildatum: 19-6-2025

Situatie 3: stel, vrijstaande woning

Joop en Ina zijn beide 70 jaar en wonen in een grote vrijstaande woning. Ze gebruiken 2000 m3 gas en 4500 kwh waarvan 1500 kWh in de daluren. Joop en Ina hebben geen zonnepanelen.

De voordeligste aanbieders op 19 juni 2025 voor dit stel zijn:

Energieleverancier Jaar Maand Budget Energie €3515,35 €292,95 Eneco €3533,54 €294,46 United Consumers €3546,32 €295,53

Peildatum: 19-6-2025

Meerdere contractvormen

In bovenstaande scenario’s zijn we uitgegaan van een 1-jarig vast contract.

Je kunt ook de keuze maken voor een langer vast contract, variabele tarieven of een dynamisch contract.

Check je eigen situatie

Grote kans is dat jouw verbruik anders is dan die in onze voorbeeldberekeningen. Misschien heb je zonnepanelen. Of gebruik je geen gas meer en alleen nog maar stroom. Of kies je liever voor een contract met een langere looptijd of juist variabel. Verder gelden de tarieven op de genoemde datum; ze kunnen nu dus anders zijn. Wil je weten wie voor jou het voordeligst is? Ga dan naar onze vergelijker.