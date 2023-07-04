Zonnepanelen? Let op de terugleververgoeding

Wat is de terugleververgoeding per leverancier?

In onze Energievergelijker staat de terugleververgoeding per energieleverancier. Ook kun je de terugleververgoeding vinden in het aanbod van de energieleverancier.

Salderen en de terugleververgoeding

Salderen is het verrekenen van de zonnestroom die je teruglevert op jaarbasis met je verbruik uit het elektriciteitsnet. Je energieleverancier moet dit verplicht doen. Je betaalt daarom alleen over je netto verbruik (verbruik min teruglevering). De salderingsregeling voor zonnepanelen stopt op 1 januari 2027.

Lever je per jaar meer elektriciteit terug dan je afneemt? Dan ontvang je een terugleververgoeding. Dat overschot kan de leverancier niet salderen. Voor het overschot betaalt je energieleverancier een 'redelijke terugleververgoeding'. De gemiddelde terugleververgoeding ligt in 2026 tussen de €0.02 en €0,16. Van die vergoeding gaan nog wel terugleverkosten af. Die zijn vaak hoog en dan blijft er van de vergoeding niet veel over.

Hoe zit het met dynamische contracten?

Bij een dynamisch contract krijg je bij terugleveren de actuele marktprijs op het moment van terugleveren. Die prijs kan laag zijn of zelfs negatief. Tot 2027 kun je met dynamische contracten je teruglevering ook wegstrepen tegen je verbruik. Dus als je geen overschot teruglevert, merk je niets van negatieve prijzen. Vanaf 2027 ontvang je de actuele marktprijs als je stroom teruglevert. En je betaalt bij negatieve stroomprijzen voor teruglevering. Want je kunt niet meer salderen. Het is dan handig om zelf opgewekte stroom direct te gebruiken in plaats van terug te leveren.

Mag mijn energieleverancier maandelijks of dagelijks salderen?

Het korte antwoord is: nee, dat mag niet. Saldering moet over het totale verbruik per jaar gaan. Aan het begin van de energiecrisis stapten steeds meer leveranciers over op een variabel elektriciteits- en gastarief per maand. Daarbij werd soms ook per maand gesaldeerd. Of zelfs dagelijks gesaldeerd. Dit is dus verboden.

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Vast contract = vaste terugleververgoeding

Een terugleververgoeding valt onder leveringstarieven. Een energieleverancier mag de vergoeding bij een vast contract dus niet tussentijds wijzigen.

Salderingsregeling wordt afgeschaft

In januari 2027 stopt de salderingsregeling. Dit zorgt ervoor dat de terugverdientijd van zonnepanelen fors oploopt. Wij vinden het onacceptabel als er geen alternatief komt dat zekerheid geeft aan consumenten. Zonnepanelen moeten aantrekkelijk zijn voor alle consumenten in koop- én huurwoningen. Wij blijven ons hiervoor inzetten en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.