Zonnepanelen? Let op de terugleververgoeding

Wat is de terugleververgoeding per leverancier?

In onze Energievergelijker staat de terugleververgoeding per energieleverancier. Ook kun je de terugleververgoeding vinden in het aanbod van de energieleverancier.

We zetten afgelopen mei de toen geldende terugleververgoedingen op een rij (pdf). Let op: deze lijst kan inmiddels achterhaald zijn.

Salderen en de terugleververgoeding

Salderen is het verrekenen van de zonnestroom die je teruglevert op jaarbasis met je verbruik uit het elektriciteitsnet. Je energieleverancier is verplicht dit te doen. Je betaalt daarom alleen over je netto (gesaldeerde) verbruik.

Terugleververgoeding krijg je als je op jaarbasis meer elektriciteit teruglevert dan je afneemt van het net. Dat overschot kan de leverancier niet salderen. Je teruggeleverde stroom wordt daarom verrekend tot je verbruik op nul uitkomt. Voor het overschot betaalt je energieleverancier een 'redelijke terugleververgoeding'.

Lees meer over salderen en de terugleververgoeding

Mag mijn energieleverancier maandelijks of dagelijks salderen?

Het korte antwoord is: Nee, dat mag de energieleverancier niet. Saldering moet over het totale verbruik per jaar gaan.

Door de snel stijgende energieprijzen stapten steeds meer leveranciers over op een variabel elektriciteits- en gastarief per maand. Daarbij werd soms ook op maandbasis of zelfs dagbasis gesaldeerd, wat dus niet mag.

Energieminister Jetten gaf eind september aan dat hij van plan is een wetswijziging door te voeren. Die maakt het nog duidelijker dat saldering op jaarbasis verplicht is.

Vast contract = vaste terugleververgoeding

Een terugleververgoeding valt onder leveringstarieven. Een energielevrancier mag de vergoeding bij een vast contract dus niet tussentijds wijzigen.

Op 5 september 2022 verlaagde Eneco zijn terugleververgoeding van €0,56 per kWh naar €0,09 per kWh. Ook voor klanten met een vast contract. De Consumentenbond sommeerde de energiemaatschappij dan ook in een brief om de verlaging voor deze klanten terug te draaien.

Terugleververgoeding te laag?

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat veel consumenten met zonnepanelen nog steeds een te lage vergoeding krijgen. De Consumentenbond wil daarom dat minister Jetten snel een nieuwe minimumvergoeding vaststelt voor teruggeleverde stroom.

Tot die tijd is overstappen naar een energieleverancier die meer betaalt de enige mogelijkheid om een hogere terugleververgoeding te krijgen. Maar met de huidige prijzen is overstappen in de meeste gevallen geen goed idee. Zeker als je nog een vast contract hebt.

Je kunt ook overwegen een (hybride) warmtepomp aan te schaffen. Dan maak je alle stroom die je zelf opwekt op. Je hebt dan ook niet meer te maken met de terugleververgoeding.