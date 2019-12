Windenergie: duurzame energie uit wind

De wind is, naast de zon, een veelgebruikte duurzame energiebron. Energiebedrijven maken gebruik van de wind, maar je kunt ook zelf energie opwekken met wind. Je kunt thuis een kleine windmolen plaatsen of een 'stukje windmolen' kopen.

Energieleveranciers

Energieleveranciers gebruiken de wind als energiebron. Maar de mate waarin zij investeren in windmolens en windenergie leveren, verschilt sterk. De Consumentenbond heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de groenste stroomleveranciers.

Zelf windenergie opwekken

Het is ook mogelijk om zelf windenergie op te wekken met een kleine windmolen in je tuin of op je dak. Deze manier kent veel nadelen en is nauwelijks rendabel te maken.

Nadelen van een eigen windmolen

Een eigen windmolen heeft een aantal nadelen en is hierdoor eigenlijk niet aantrekkelijk.

Het is veel uitzoekwerk vooraf. Hoe zit het bijvoorbeeld met vergunningen?

De aanschafkosten zijn hoog: al gauw €15.000. Dit bedrag en de kosten voor onderhoud verdien je niet terug binnen de technische levensduur.

Er is geen aankoopsubsidie van de rijksoverheid, zoals die er wel is voor bijvoorbeeld zonneboilers.

De productie van een windmolen kost veel energie. Een kleine windmolen moet op een heel gunstige plek staan om dit te compenseren.

Een windmolen kan geluidsoverlast veroorzaken.

'Stukje windmolen' kopen

Je kunt ook deelnemen in een coöperatie die een (grote) windmolen bezit. Je koopt dan een 'stukje windmolen'. De stroomopbrengst verrekent de leverancier met je verbruik, met uitzondering van de btw. De energiebelasting wordt deels verrekend.

De windmolen moet dan wel in de buurt van je huis staan. Vaak moet je klant zijn bij een bepaalde energieleverancier om deel te kunnen nemen in een windmolencoöperatie.

Vergelijk energieleveranciers

Met een windmolen zul je niet zo snel volledig zelfvoorzienend zijn. Je zult dus waarschijnlijk ook nog elektriciteit moeten afnemen van een energieleverancier.

In de Energievergelijker zie je hoe energieleveranciers scoren op prijs, duurzaamheid en klanttevredenheid. Wil je zelf zo min mogelijk regelen, stap dan over via het Energiecollectief.

Ook energieleveranciers gebruiken de wind als energiebron. Maar de mate waarin zij investeren in windmolens en windenergie leveren, verschilt sterk. Wij hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de duurzaamheid van energieleveranciers.

Lees ook: