Prijsplafond energie

Maximum prijzen

Tot een verbruik van 1200 kuub gas, betaal je sinds januari maximaal €1,45. Tot een verbruik van 2900 kWh aan stroom maximaal €0,40. Daarboven geldt gewoon de hogere marktprijs.

Voor stadsverwarming geldt een maximum van €47,38 per GJ, tot een verbruik van 37 GJ.

Voor wie geldt het prijsplafond?

Het prijsplafond geldt voor alle huishoudens, ongeacht het soort contract dat je hebt. Met uitzondering van huishoudens met een blokaansluiting. Zij krijgen een vast bedrag per wooneenheid. Lees meer op de website van de overheid.

Zijn jouw tarieven lager?

Wanneer de vaste tarieven uit je contract lager zijn dat het prijsplafond, betaal je gewoon de tarieven die in je contract staan.

Ingewikkeld in praktijk

De uitwerking van het prijsplafond bijkt in de praktijk aardig ingewikkeld. Het prijsplafond wordt namelijk verdeeld over de 365 dagen in het jaar en gekoppeld aan de jaarrekening. Voor de meeste consumenten loopt de jaarrekening niet precies van 1 januari tot en met 31 december. Er bestaat daardoor een deel voor en een deel na de jaarrekening.

Voorbeeld

Ontvang je bijvoorbeeld de jaarrekening op 13 april, dan geldt er een prijsplafond van 1 januari tot 13 april. En een prijsplafond van 13 april tot en met 31 december. Het deel van het plafond wat je niet verbruikt, kun je niet meenemen.

In dit voorbeeld kun je van 1 januari tot 13 april 610 m3 gas en 976 kWh stroom verbruiken tegen de maximale tarieven van het prijsplafond. Verbruik je meer, dan betaal je daarvoor het tarief uit het energiecontract. Van 13 april tot en met 31 december blijft er dan nog een plafond van 590 m3 gas en 1924 kWh stroom over. De verdeling houdt rekening met een hoger energieverbruik in de winter.

Geschil met je energieleverancier?

Heb je met je energieleverancier een geschil over de toepassing van het prijsplafond? Bijvoorbeeld in een termijnfactuur of een eindfactuur? Dan kun je sinds 20 maart 2023 het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Energie Prijsplafond. Ook met een geschil over het prijsplafond dat vóór 20 maart 2023 is ontstaan, kun je bij deze geschillencommissie terecht. Alle energieleveranciers moeten zich verplicht bij de geschillencommissie aansluiten.

Lees meer over het prijsplafond in 2023 (Rijksoverheid)