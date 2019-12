Veelgestelde vragen energieleveranciers

Ben ik bij een andere leverancier net zo zeker van energie als nu?

Er verandert wat dat betreft niets. De overstap is enkel administratief. Zelfs als de leverancier failliet zou gaan, krijg je elektriciteit en gas.

Moet ik zelf mijn oude energieleverancier opzeggen?

De nieuwe energieleverancier zal meestal je oude energieleverancier inlichten over het feit dat je van energieleverancier gaat wisselen. Hierover hebben zij een afspraak gemaakt, genaamd het Contract Controle Protocol (CCP). Sommige leveranciers doen hier (nog) niet aan mee. Bij deze leveranciers moet je zelf controleren of je een lopend contract hebt en je de overstap aan de oude leverancier moet melden.

Verandert er iets aan mijn energierekening?

Energiebedrijven kunnen verschillen in de manier waarop zij hun nota's opbouwen. Maar bij elke energieleverancier ontvang je één nota met daarop de afgenomen energie én de netwerkkosten. Bekijk de uitleg van de energierekening.

Krijg ik van de nieuwe energieleverancier automatisch een voorschotnota?

Ja, als je overstapt naar een andere energieleverancier moet je automatisch een voorschotnota ontvangen van de nieuwe energieleverancier. De nieuwe leverancier krijgt van de netbeheerder voldoende informatie over de nieuwe klant om een nieuw voorschot te bepalen.

Wat kan ik doen als ik geen voorschotnota heb ontvangen?

Als de leverancier niets van zich laat horen, kun je hem er op aanspreken dat hij je voorschotnota's moet toesturen. Zo lang de energieleverancier in verzuim blijft, is het wel verstandig om elke maand een vast bedrag te reserveren zodat je later niet in betalingsproblemen komt.

Ik heb stadsverwarming, kan ik ook een andere energieleverancier kiezen?

Ja dat kan, maar dan alleen met elektriciteit.

Wie houdt de energieaanbieders in de gaten?

De overheid houdt de energieaanbieders in de gaten. De minister van Economische Zaken heeft een aantal bevoegdheden om te kunnen ingrijpen.

De ACM, de Autoriteit Consument en Markt, houdt toezicht op de energiemarkt. Deze dienst kan de minister adviseren en vele besluiten nemen over de dagelijkse gang van zaken. Zij kunnen in sommige gevallen sancties opleggen.

Moet ik de meterstand opnemen als ik overstap?

Ja, je moet je meterstanden doorgeven aan je nieuwe leverancier, maar als je een slimme meter hebt, gebeurt dit automatisch. Bewaar zelf een kopie of maak een foto van je meterstanden. De oude leverancier moet de meterstanden binnen 15 werkdagen na je overstap doorgeven aan de netbeheerder. Als jij of je energiebedrijf de meterstanden niet of niet op tijd doorgeeft, dan maakt de netbeheerder een schatting.

Neemt mijn nieuwe energieleverancier voortaan de meterstanden op?

De Geschillencommissie heeft bepaald dat het de plicht is van het energiebedrijf de meterstanden ten minste iedere 3 jaar moet opnemen. Als de consument niet zelf de meterstanden doorgeeft, mag het energiebedrijf gedurende maximaal 2 jaar schattingen maken van het energieverbruik. Laat het energiebedrijf dit na, dan komt dat voor haar risico. Tenzij de consument meteropname onmogelijk maakt.

Krijg ik nog energie wanneer mijn energieleverancier failliet gaat?

Ja, wanneer je energieleverancier failliet gaat ga je automatisch gebruik maken van een tijdelijke andere energieleverancier. Volgens de wet moeten energieleveranciers een regeling treffen voor het geval dat zij zelf geen energie meer kunnen leveren. Je kunt zelf beslissen of je voor een andere energieleverancier wilt kiezen of dat je een contract met deze tijdelijke energieleverancier af wilt sluiten.

Moet er iets aan mijn aansluiting en/of leidingen gebeuren als ik overstap?

Aan je aansluiting en leidingen hoeft niets te gebeuren. De nieuwe energieleverancier maakt gebruik van dezelfde aansluiting en leidingen.

Wie moet ik bellen bij een gas- of stroomstoring?

Dit kan bij het meldpunt voor storingen in de gas- en stroomlevering tot en met de meter. De site wordt beheerd door de branchevereniging van netbeheerders Netbeheer Nederland. Door je postcode en huisnummer in te vullen, kun je direct zien of er in je buurt een storing bekend is. Ook staan er adviezen over wat te doen bij een gaslucht in huis.

Je kunt ook bellen met het Nationaal storingsnummer gas en stroom (0800 - 9009).