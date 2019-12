Leverancier kiezen op energieprijs

Er zijn veel energieleveranciers in Nederland. Hoe vergelijk je die aanbieders en is het nog wel slim is om bij je huidige energieleverancier te blijven? Als je overstapt naar een andere leverancier ga je vaak een stuk minder betalen en profiteer je van welkomstkortingen.

Via de Energievergelijker kun je prijzen vergelijken en direct overstappen. Op basis van het jaarverbruik zie je dan welke leverancier het goedkoopst is. Wil je zelf geen energieprijzen vergelijken? Een gemakkelijke manier om goedkope energie te krijgen is meedoen in het Energiecollectief.

Energieprijzen en contracten

Leveranciers bouwen hun energieprijzen op uit een aantal componenten. Een groot deel hiervan ligt vast, maar het tarief van de energieleverancier (voor stroom en gas) is variabel. Als je een energiecontract afsluit, kun je kiezen voor een vast tarief voor een bepaalde periode of voor een variabel tarief.

Als je verwacht dat de prijzen de komende jaren stijgen kun je voor een langer contract kiezen met een vast tarief, voor bijvoorbeeld 3 of 5 jaar. Als de prijzen dalen, ben je achteraf natuurlijk wel duurder uit.

Het is af te raden om een variabel energiecontract voor bepaalde tijd af te sluiten omdat de leverancier prijzen in de looptijd van het contract kan verhogen. Je kunt ook kiezen voor een energiecontract met een dynamisch tarief.

Dynamische of flexibele energietarieven

Een leverancier baseert een contract met een dynamisch of flexibel energietarief op de inkoopprijs van energie op de beurs. De tarieven kunnen dus per dag (bij gas) of zelfs per uur (elektriciteit) verschillen.

Energieleveranciers met een dynamisch tarief plaatsen de tarieven 1 dag van te voren online. Met een flexibel tarief kun je je energieverbruik dus afstemmen op de prijs. Bijvoorbeeld door de wasmachine (met startuitstel) te laten draaien als het tarief laag is of dan een e-bike op te laden.

Voor een contract met een dynamisch tarief heb je een slimme meter nodig. Nog lang niet alle energieleveranciers bieden dynamische contracten aan.

In combinatie met zelfopgewekte stroom door zonnepanelen kun je ook kiezen voor dynamische tarieven. Maar om daar maximaal van te profiteren heb je eigenlijk een thuisaccu nodig. Zonder thuisaccu kan het juist niet voordelig zijn om een contract met dynamische tarieven af te sluiten.

