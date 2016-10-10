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Energieleveranciers met wie we in 2026 samenwerken

Via onze Energievergelijker kun je overstappen naar energieleveranciers waarmee we samenwerken. Lees wat die samenwerking betekent en hoe je via onze vergelijker kunt vergelijken en overstappen. Zo heb je altijd een scherpe, actuele deal. Bekijk met welke energieleveranciers we in 2026 samenwerken.
Barbara van der Est profiel

Barbara van der Est   Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:11 mei 2026

elektriciteitscentrale zonnepanelen 2

Overzicht alle energieleveranciers in onze vergelijker

Dit zijn de energieleveranciers waarmee we samenwerken in onze Energievergelijker op 11 mei 2026:

  • Clean Energy
  • Coolblue Energie
  • DELTA Energie
  • Eneco
  • Energiedirect
  • Energiek
  • Essent
  • Frank Energie
  • Greenchoice
  • Innova energie
  • Mega
  • Next Energy
  • OXXIO
  • Powerpeers
  • Pure Energie
  • Tibber
  • United Consumers Energie
  • Vandebron
  • Vattenfall

Duurzame en groene energieleveranciers

Deze energieleveranciers leveren groene energie. Het gaat om producten waarbij in de vergelijker een groen vinkje staat bij 'alleen groen uit Nederland'.

  • Budget Energie
  • Coolblue Energie 
  • Eneco
  • Energiek
  • Frank Energy
  • Gewoon Energie 
  • Greenchoice 
  • Next Energy
  • United Consumers (groene stroom
  • Powerpeers
  • Vandebron

Er is verschil tussen 'vergroende' en echt groene stroom. Wil je zeker weten dat een energieleverancier groene energie levert? kijk dan op het stroometiket van de energieleverancier. In onze energievergelijker kun je filteren op 'alleen groen uit Nederland'. 

Budget energieleveranciers met scherpe tarieven

Deze leveranciers bieden vaak goedkope 1-jarige contracten aan.

  • Eneco
  • Green Choice
  • OXXIO

De tarieven wisselen snel. Check wat voor jou de goedkoopste energieleverancier is.

Grote en bekende energieleveranciers

De grootste 3 energieaanbieders zijn:

  • Eneco
  • Essent 
  • Vattenfall

Andere grote en bekende aanbieders zijn:

  • Budget Energie
  • Energiedirect.nl (onderdeel van Essent)
  • Engie
  • Essent
  • Greenchoice 
  • Oxxio (onderdeel van Eneco)

Energieleveranciers met dynamische contracten

Bij een dynamisch energiecontract verandert de prijs per uur of zelfs per kwartier. Je kunt het contract ieder moment zonder kosten opzeggen en overstappen naar een andere leverancier. De volgende aanbieders bieden dynamische contracten aan. 

  • Budget Energie
  • Frank energie
  • NextEnergy
  • Mega
  • Pure Energie

Kies in onze vergelijker bij type contract: dynamisch.

Energieleveranciers geschikt voor zonnepanelen

Wie de goedkoopste energieleverancier voor bezitters van zonnepanelen is, hangt af van een aantal zaken. Kijk niet alleen naar het energietarief maar ook naar de terugleververgoeding en de vaste terugleverkosten.

Deze leveranciers zijn vaak voordelig met zonnepanelen bij een 1-jarig contract:

  • Budget Energie 
  • Eneco (vast)
  • Green Choice
  • United Consumers

Bereken of het voor jou voordelig is om over te stappen van energieleverancier

Alle energieleveranciers in Nederland

Dit zijn alle energieleveranciers die in Nederland energie aanbieden. Ze hebben allemaal een leveringsvergunning van de ACM.

A – G

  • ANWB Energie
  • Budget Energie
  • Clean Energy
  • Coolblue Energie
  • DELTA Energie
  • easyEnergy 
  • Eneco 
  • Energie Vanons
  • Energiedirect.nl
  • Energiek
  • Engie
  • Essent
  • Frank Energie

G – O

  • Gewoon Energie
  • Greenchoice
  • HalloStroom
  • Hegg Energy
  • HLO Energie
  • Innova Energie
  • Mega Energie
  • NextEnergy
  • Noord Energy
  • OM Nieuwe Energie
  • OXXIO

P – Z

  • Powerpeers
  • Pure Energie
  • Tibber
  • United Consumers
  • Vandebron
  • Univé (Greenchoice)
  • Vandebron
  • Vattenfall
  • Vrijopnaam
  • Zonneplan Energie

Wat betekent een samenwerking met een energieleverancier?

We werken samen met een groot aantal energieleveranciers. Dat betekent voor jou:

  • Wij regelen dagelijks scherpe deals, zodat jij flink kunt besparen.
  • We staan voor je klaar als je vragen hebt.
  • Je krijgt wat je aanvraagt. Dat zie je ook duidelijk in de orderbevestiging.
  • Van de energieleveranciers waarmee we samenwerken ontvangen we de meest actuele prijzen.
  • We krijgen een vergoeding van de energieleverancier, zodat jij onze energievergelijker kosteloos kunt gebruiken.

Geen commerciële voorkeur bij vergelijken

Het maakt voor ons niet uit bij welke energieleverancier jij een contract afsluit. We vergelijken de prijzen en voorwaarden van aanbieders waarmee we samenwerken. Jij kiest wat het best bij je past.

Kun je alle contracten aanvragen?

We werken samen met zoveel mogelijk energieleveranciers en bieden zoveel mogelijk contracten aan. Het kan zijn dat een energieleverancier bepaalde producten niet via ons aanbiedt. Soms kunnen we ook geen betrouwbare berekening van de jaarkosten maken. Of is informatie over een bepaald product niet compleet.  

Een paar energieleveranciers willen geen vergoeding betalen voor een overstap, of de vergoeding is te laag. Dan werken we niet samen. Omdat we de vergelijker dan niet kosteloos kunnen aanbieden.

Tips als je gaat overstappen

Tarieven en kosten vergelijken

Vergelijk de tarieven: hoeveel ga je per maand betalen? Dat hangt af van je verbruik. En of je zonnepanelen hebt of niet. In de tarieven in de vergelijker zijn de kortingen al verrekend. De loyaliteitsbonus krijg je pas aan het eind van de contractsperiode uitgekeerd. Het maandbedrag is daardoor hoger dan in de vergelijker staat omdat hierin de bonus al is verwerkt.

Contractvormen per energieleverancier

Aanbieders van energiecontracten bieden niet altijd alle contractsoorten aan. Je kunt het tarief 1,2 of 3 jaar vast zetten. Maar ook een variabel of dynamisch contract is mogelijk. Nog niet alle grotere leveranciers bieden een dynamisch contract aan. Volgens de nieuwe Energiewet zijn ze dit wel verplicht.

Duurzaamheid en groene stroom per leverancier

Vind je groene stroom belangrijk, filter in de vergelijker dan op 'alleen groen uit Nederland'. Zo weet je zeker dat de leverancier groene stroom levert die is opgewekt in Nederland. Denk hierbij aan elektriciteit die is opgewekt met zonnepanelen en windmolens. Zo help je mee aan het stimuleren van in Nederland opgewekte groene stroom. 

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