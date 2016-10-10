Barbara van der Est Expert Geld & VerzekeringBijgewerkt op:11 mei 2026
Dit zijn de energieleveranciers waarmee we samenwerken in onze Energievergelijker op 11 mei 2026:
Deze energieleveranciers leveren groene energie. Het gaat om producten waarbij in de vergelijker een groen vinkje staat bij 'alleen groen uit Nederland'.
Er is verschil tussen 'vergroende' en echt groene stroom. Wil je zeker weten dat een energieleverancier groene energie levert? kijk dan op het stroometiket van de energieleverancier. In onze energievergelijker kun je filteren op 'alleen groen uit Nederland'.
Deze leveranciers bieden vaak goedkope 1-jarige contracten aan.
De tarieven wisselen snel. Check wat voor jou de goedkoopste energieleverancier is.
De grootste 3 energieaanbieders zijn:
Andere grote en bekende aanbieders zijn:
Bij een dynamisch energiecontract verandert de prijs per uur of zelfs per kwartier. Je kunt het contract ieder moment zonder kosten opzeggen en overstappen naar een andere leverancier. De volgende aanbieders bieden dynamische contracten aan.
Kies in onze vergelijker bij type contract: dynamisch.
Wie de goedkoopste energieleverancier voor bezitters van zonnepanelen is, hangt af van een aantal zaken. Kijk niet alleen naar het energietarief maar ook naar de terugleververgoeding en de vaste terugleverkosten.
Deze leveranciers zijn vaak voordelig met zonnepanelen bij een 1-jarig contract:
Bereken of het voor jou voordelig is om over te stappen van energieleverancier.
Dit zijn alle energieleveranciers die in Nederland energie aanbieden. Ze hebben allemaal een leveringsvergunning van de ACM.
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We werken samen met een groot aantal energieleveranciers. Dat betekent voor jou:
Het maakt voor ons niet uit bij welke energieleverancier jij een contract afsluit. We vergelijken de prijzen en voorwaarden van aanbieders waarmee we samenwerken. Jij kiest wat het best bij je past.
We werken samen met zoveel mogelijk energieleveranciers en bieden zoveel mogelijk contracten aan. Het kan zijn dat een energieleverancier bepaalde producten niet via ons aanbiedt. Soms kunnen we ook geen betrouwbare berekening van de jaarkosten maken. Of is informatie over een bepaald product niet compleet.
Een paar energieleveranciers willen geen vergoeding betalen voor een overstap, of de vergoeding is te laag. Dan werken we niet samen. Omdat we de vergelijker dan niet kosteloos kunnen aanbieden.
Vergelijk de tarieven: hoeveel ga je per maand betalen? Dat hangt af van je verbruik. En of je zonnepanelen hebt of niet. In de tarieven in de vergelijker zijn de kortingen al verrekend. De loyaliteitsbonus krijg je pas aan het eind van de contractsperiode uitgekeerd. Het maandbedrag is daardoor hoger dan in de vergelijker staat omdat hierin de bonus al is verwerkt.
Aanbieders van energiecontracten bieden niet altijd alle contractsoorten aan. Je kunt het tarief 1,2 of 3 jaar vast zetten. Maar ook een variabel of dynamisch contract is mogelijk. Nog niet alle grotere leveranciers bieden een dynamisch contract aan. Volgens de nieuwe Energiewet zijn ze dit wel verplicht.
Vind je groene stroom belangrijk, filter in de vergelijker dan op 'alleen groen uit Nederland'. Zo weet je zeker dat de leverancier groene stroom levert die is opgewekt in Nederland. Denk hierbij aan elektriciteit die is opgewekt met zonnepanelen en windmolens. Zo help je mee aan het stimuleren van in Nederland opgewekte groene stroom.