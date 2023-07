Wel of niet overstappen?

Vast contract voor langere tijd?

En is dat een contract van voor 2022? Dan zit je voorlopig goed. We adviseren je nu niet over te stappen.

Geen vast contract?

Loopt je contract met vaste tarieven binnenkort af? Of heb je een contract met variabele tarieven? Dan heb je 2 mogelijkheden:

1. Niets doen

Dan betaal je na de einddatum van je contract automatisch de variabele tarieven van je huidige leverancier. Als je een contract zonder einddatum hebt, geldt hetzelfde. Het voordeel van een variabel tarief is dat je maandelijks kunt opzeggen. Het kan lonen om pas over te stappen op een vast contract als de tarieven daarvan lager zijn.

Vaste contracten waren een tijdje nauwelijks verkrijgbaar. Inmiddels zijn er weer contracten af te sluiten voor 1 of meer jaren.

Dus heb je variabel? Vergelijk regelmatig en kijk goed of overstappen loont. Als je een variabel tarief hebt, kan dat op elk moment. Kijk ook goed naar de teruglevertarieven als dat van toepassing is voor je.

2. Overstappen

Omdat we niet in de toekomst kunnen kijken, schetsen we 4 scenario’s:

1. Je kiest een 1- of halfjarig contract

Je kunt dan over een jaar of half jaar opnieuw een contract afsluiten. De tarieven kunnen dan hoger of lager zijn. Je kiest dus voor flexibiliteit op de middellange termijn met de hoop dat de prijzen verder zakken.

2. Je kiest een meerjarig contract

In principe kan de energieleverancier lagere tarieven bieden dan bij een contract voor 1 jaar. Maar of dat een jaar later nog gunstig uitpakt, kunnen we niet voorspellen.

Je weet met een meerjarig contract wel waar je de komende jaren aan toe bent. Je kiest dus voor zekerheid en hoeft voorlopig niet om te kijken naar je energiecontract.

3. Je kiest variabele tarieven bij een andere leverancier

Deze liggen misschien wel lager dan bij je huidige leverancier. Je kiest hiermee voor flexibiliteit op de korte termijn. Je contract is maandelijks opzegbaar.

In de toekomst kun je alsnog overstappen naar een contract met vaste tarieven. Dat kan dan voordeliger zijn dan nu.

4. Je kiest een dynamisch energiecontract

Dat is een contract waarbij je tarieven steeds met de prijs op de energiemarkt meebewegen. Voor gas dagelijks en voor stroom elk uur. Deze tarieven vallen op jaarbasis normaal gesproken goedkoper uit dan vaste of variabele contracten. Dynamische energiecontracten kun je dagelijks of maandelijks opzeggen.

Benieuwd wat je ergens anders betaalt?

Wil je weten wat je bij een andere energieleverancier betaalt? Via het modelcontract kun je eenvoudig de huidige tarieven van energieleveranciers met elkaar vergelijken.