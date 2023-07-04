Wel of niet overstappen?

Vast contract voor langere tijd?

Dan adviseren we je nu niet over te stappen. Doe je dat wel, dan beëindig je het contract tussentijds en betaal je mogelijk een hoge overstapboete.

Geen vast contract of contract bijna afgelopen?

Loopt je contract met vaste tarieven binnen een paar maanden af? Of heb je een contract met variabele tarieven? Dan heb je 3 mogelijkheden:

1. Niets doen

Loopt je contract af, dan betaal je na de einddatum van je contract automatisch de variabele tarieven van je huidige leverancier. Het voordeel van een variabel tarief is dat je maandelijks kunt opzeggen. Het kan lonen om pas over te stappen op een vast contract als de tarieven daarvan laag zijn.

Vergelijk regelmatig en kijk goed of overstappen loont. Als je een variabel tarief hebt, kan dat op elk moment. Kijk ook goed naar de teruglevertarieven als dat van toepassing is voor je.

2. Verlengen

Vaak krijg je tegen het einde van je contractperiode een verlengingsaanbod van je leverancier. Sluit die niet blind af, maar kijk goed of de tarieven aantrekkelijk zijn. Vergelijk ze met de huidige tarieven van andere energieleveranciers. Wil je graag bij je huidige leverancier blijven? Soms wil het ook wel helpen om je energieleverancier te bellen om te vragen of ze je een nog scherper aanbod kunnen doen.

3. Overstappen

Wanneer je kiest voor overstappen heb je meerdere mogelijkheden. We schetsen 4 scenario’s:

1. Je kiest een 1-jarig contract

Je kunt dan over een jaar opnieuw een contract afsluiten. De tarieven kunnen dan hoger of lager zijn. Je kiest dus voor flexibiliteit op de middellange termijn met de hoop dat de prijzen na een jaar niet hard zijn gestegen.

2. Je kiest een meerjarig contract

Voorheen bood de energieleverancier vaak lagere tarieven aan dan bij een contract voor 1 jaar. Maar dat is lang niet altijd meer zo. Vaak zijn de tarieven van een jaarcontract lager.

Je weet met een meerjarig contract wel waar je de komende jaren aan toe bent. Je kiest dus voor zekerheid en hoeft voorlopig niet om te kijken naar je energiecontract.

3. Je kiest variabele tarieven bij een andere leverancier

Deze liggen misschien wel lager dan bij je huidige leverancier. Je kiest hiermee voor flexibiliteit op de korte termijn. Je contract is maandelijks opzegbaar. In de toekomst kun je altijd nog overstappen naar een contract met vaste tarieven.

4. Je kiest een dynamisch energiecontract

Dat is een contract waarbij je tarieven steeds met de prijs op de energiemarkt meebewegen. Voor gas dagelijks en voor stroom elk uur. Deze tarieven vallen op jaarbasis historische gezien goedkoper uit dan vaste of variabele contracten. Dynamische energiecontracten kun je dagelijks of maandelijks opzeggen.

Benieuwd wat je ergens anders betaalt?

Wil je weten wat je bij een andere energieleverancier betaalt? Via een variabel contract (of modelcontract) kun je eenvoudig de tarieven van energieleveranciers met elkaar vergelijken. Let wel op: de tarieven van modelconracten zijn doorgaans hoger dan de tarieven van vaste of variabele contracten.