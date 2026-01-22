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Energiecontracten

Artikelen binnen dit onderwerp

  • Wel of niet overstappen?

    Is het verstandig om over te stappen naar een andere energieleverancier? Dat hangt af van welk energiecontract je nu hebt. We leggen uit waar je op moet letten.
    4 mei 2026

  • Modelcontract: wat is dat?

    Een modelcontract is een standaard energiecontract waarvan de voorwaarden bij alle leveranciers gelijk zijn. Lees hoe dit precies werkt en of een modelcontract voordelig voor je is.
    29 april 2026

  • Variabel energiecontract

    Een variabel energiecontract is een energiecontract met variabele tarieven voor onbepaalde tijd.
    11 mei 2026

  • Dynamisch energiecontract afsluiten?

    Het aantal mensen met dynamische contracten groeide de afgelopen jaren gestaag. Je hebt dan geen vaste tarieven meer, maar prijzen die steeds veranderen. Hoe werkt dat?
    24 april 2026

  • Zonnepanelen? Let op de terugleververgoeding

    Heb je zonnepanelen en Is het tijd voor een nieuw energiecontract? Let dan goed op de terugleververgoeding die een energieleverancier betaalt.
    5 mei 2026

  • Terugleverkosten en -vergoedingen

    Bij veel energieleveranciers betaal je geld voor het terugleveren van stroom. Daarnaast krijg je een vergoeding als na salderen blijkt dat je 'te veel' hebt teruggeleverd. Na 2027 kun je niet meer salderen. Bekijk de kosten en vergoedingen per leverancier vóór en ná 2027.
    22 januari 2026

  • Wat gebeurt er met de salderingsregeling na 2027?

    Volgens sommige berichten in de media kunnen zonnepaneleneigenaren met een vast contract ook na 2027 gebruik blijven maken van de salderingsregeling. Lees hier hoe dit zit.
    30 april 2026

  • Afschaffen saldering: gevolgen energiecontract

    De afschaffing van de salderingsregeling heeft grote gevolgen voor huishoudens met zonnepanelen. En kan ook invloed hebben op je keuze voor een langlopend energiecontract. Wat verandert er precies en waar moet je rekening mee houden? We leggen het uit.
    22 mei 2026

  • Verhuizen en energiecontract?

    In je nieuwe huis is meestal gewoon gas en elektriciteit. Toch moet je wel wat dingen regelen als je gaat verhuizen.
    29 april 2026

  • Welke energiecontract past bij een thuisbatterij?

    Heb je een thuisbatterij die automatisch kan laden en ontladen op basis van de actuele stroomprijs? Dan past een dynamisch energiecontract vaak het beste.
    7 augustus 2026
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