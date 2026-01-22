Energiecontracten

Bij veel energieleveranciers betaal je geld voor het terugleveren van stroom. Daarnaast krijg je een vergoeding als na salderen blijkt dat je 'te veel' hebt teruggeleverd. Na 2027 kun je niet meer salderen. Bekijk de kosten en vergoedingen per leverancier vóór en ná 2027.
De afschaffing van de salderingsregeling heeft grote gevolgen voor huishoudens met zonnepanelen. En kan ook invloed hebben op je keuze voor een langlopend energiecontract. Wat verandert er precies en waar moet je rekening mee houden? We leggen het uit.