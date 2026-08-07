Welk energiecontract past bij een thuisbatterij?

Gebruik je deze slimme functies niet of verbruik je weinig elektriciteit? Dan kan een vast of variabel energiecontract voordeliger zijn.

Let op: Een thuisbatteri levert niet automatisch voordeel op met een dynamisch energiecontract. Controleer of de batterij automatisch kan laden en ontladen op basis van de actuele stroomprijs. Bij sommige systemen heb je daarvoor een energiemanagementsysteem of een app van de leverancier nodig.

Waarom past een dynamisch energiecontract goed bij een thuisbatterij?

Met een dynamisch energiecontract kan de batterij opladen wanneer de stroomprijs laag is. Die stroom gebruik je later, als de prijs hoger is. Veel moderne thuisbatterijen kunnen dit automatisch regelen. Je hoeft de stroomprijzen dus niet zelf elk uur of kwartier te volgen.

Negatieve stroomprijzen

Bij veel zon en wind kan de stroomprijs negatief worden. Er wordt dan meer elektriciteit opgewekt dan verbruikt. Heb je een dynamisch energiecontract? Dan is dit vaak een goed moment om je thuisbatterij op te laden. Je kunt de goedkope stroom later gebruiken. Een negatieve stroomprijs betekent niet altijd dat je geld toe krijgt voor het afnemen van stroom. Door belastingen en andere kosten moet je meestal nog wel iets betalen.

Zonnepanelen

Heb je ook zonnepanelen? Dan kun je met een thuisbatterij voorkomen dat je stroom teruglevert terwijl de stroomprijs negatief is. Is de batterij al vol, dan kun je bij sommige energieleveranciers de zonnepanelen tijdelijk uitschakelen via een app of slimme software. Daarvoor moet ook de omvormer geschikt zijn.

Vaak is het gunstiger om de stroom direct zelf te gebruiken, bijvoorbeeld door een elektrische auto op te laden.

Vanaf 2027 wordt een thuisbatterij interessanter

Vanaf 2027 stopt de salderingsregeling. Daardoor wordt het belangrijker om zoveel mogelijk zelf opgewekte zonnestroom te gebruiken. Een thuisbatterij helpt daarbij doordat je opgewekte stroom kunt bewaren voor een later moment. Zo lever je minder terug aan het net en hoef je later minder elektriciteit in te kopen.

Met een dynamisch energiecontract kan de batterij daarnaast ook goedkope stroom uit het elektriciteitsnet opslaan. Daardoor is een dynamisch contract vanaf 2027 voor veel huishoudens met een thuisbatterij waarschijnlijk aantrekkelijker.

Dat betekent niet dat een thuisbatterij voor iedereen financieel voordelig is. Voor de meeste huishoudens is de aanschaf nu nog niet rendabel. De uiteindelijke besparing hangt af van de aanschafkosten van de batterij, de energieprijzen en de mogelijkheden om de batterij slim aan te sturen.

Wanneer is een dynamisch energiecontract minder geschikt?

Een dynamisch energiecontract past niet bij iedereen. Heb je een thuisbatterij die niet automatisch kan laden op goedkope momenten? Of gebruik je weinig elektriciteit? Dan is het voordeel vaak beperkt. Bedenk ook dat de stroomprijzen van een dynamisch contract flink kunnen wisselen. Vind je een vaste prijs prettiger of wil je vooraf weten waar je aan toe bent? Dan past een vast energiecontract misschien beter.

Vergelijk energiecontracten

Twijfel je welk contract het beste bij je past? Vergelijk dan verschillende energiecontracten. Zo zie je eenvoudig welk contract het beste past bij jouw thuisbatterij en jouw situatie. Vergelijk niet alleen de stroomprijs, maar ook de terugleververgoeding, eventuele terugleverkosten en de voorwaarden.

Veelgestelde vragen