Energieverbruiksmanagers: inzicht in je energieverbruik

Wat is een energieverbruiksmanager?

P1-meter

Een energieverbruiksmanager kan een kastje zijn dat je aansluit op de elektriciteitsmeter in je meterkast. Dit doe je door het in te pluggen in de P1-poort van je slimme meter. Daarom wordt een energieverbruiksmanager ook wel een P1-meter genoemd.

Via internet of app

Je kunt een energieverbruiksmanager ook aansluiten via internet. Je moet dan de aanbieder van de verbruiksmanager toestemming geven om de data uit je slimme meter in te zien via de computers van je netbeheerder. In dat geval kan een energieverbruiksmanager ook een app op je smartphone of tablet zijn, of een webpagina.

Welke inzichten geeft een energievebruiksmanager?

De meeste energieverbruiksmanagers laten het verbruik zien in overzichtelijke grafieken en tabellen. Het kan ook simpeler via een 'stoplicht' dat bijvoorbeeld aangeeft wanneer je energie aan het verspillen bent. Met een verbruiksmananger kun je:

Van dag tot dag je energieverbruik volgen.

Snel zien welke apparaten veel energie verbruiken.

Inzicht krijgen op welk moment van de dag je de meeste energie verbruikt.

Zo kun je energie besparen met een energieverbruiksmanager

Een energieverbruiksmanager geeft veel waardevolle informatie die je kunt gebruiken om energie te besparen:

Je kunt je energieverbruik vergelijken met eerdere periodes of andere huishoudens. Dan weet je of je verbruik opvallend (anders) is.

Je kunt streefdoelen instellen om energie te besparen.

Je krijgt persoonlijke tips voor het besparen van energie.

Je kunt het verbruik meten van losse apparaten en zo zien wat energieverslinders zijn in je huis.

Deze informatie kan helpen met het maken van keuzes, bijvoorbeeld oude apparaten vervangen door energiezuinige modellen. Of je ziet bijvoorbeeld aan het nachtverbruik dat een apparaat een hoog sluipverbruik heeft.

Met een energiemanager word je je bewuster van je energieverbruik. Bijvoorbeeld als je een piek ziet en ontdekt dat dit komt door de waterkoker. Die piek kan omlaag door er minder water in te doen.

Welke energieverbruiksmanager kies je?

Eigen energie-app

Vrijwel alle energieleveranciers hebben een app. Daarin kun je bijvoorbeeld je persoonlijke gegevens en facturen bekijken. Daarnaast bieden deze apps steeds vaker inzicht in je energieverbruik. Bij sommige leveranciers is die informatie al heel gedetailleerd en uitgebreid. Kijk daarom eerst of de app van je eigen leverancier voldoende inzicht biedt voor jouw wensen.

Toon van Eneco

Een bekende energieverbruiksmanager is Toon van Eneco. Dit is een energieverbruiksmanager en kamerthermostaat in 1. Je ziet in grafieken het verloop van je energieverbruik. Ook krijg je inzicht in het sluipverbruik: hoeveel stroom verbruik je ’s nachts? Toon is er voor klanten van Eneco. Ook als je geen klant bent kun je Toon gebruiken: je moet dan een abonnement afsluiten van €4,50 per maand.