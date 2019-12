Energieverbruiksmanagers: inzicht in je energieverbruik

Een energieverbruiksmanager is een apparaat dat inzicht geeft in je energieverbruik (het kan ook een app zijn). Dat maakt energie besparen gemakkelijker. Een energieverbruiksmanager geeft veel meer informatie dan de energiemeter in de meterkast.

Een energieverbruiksmanager kan een los kastje zijn, dat je aansluit op je elektriciteitsmeter. Dat kan rechtstreeks, dan blijft de data binnen je huis. Je gebruikt daarvoor de zogeheten P1-poort van je slimme meter.

Aansluiten

Aansluiten van een energieverbruiksmanager kan ook via internet. Je moet dan de aanbieder van de verbruiksmanager toestemming geven om de data uit je slimme meter in te zien via de computers van je netbeheerder. In dat geval kan een energieverbruiksmanager ook een app op je smartphone of tablet zijn, of een webpagina.

Overzichten

De meesten energieverbruiksmanagers tonen het verbruik in overzichtelijke grafieken en tabellen. Het kan ook simpeler via een 'stoplicht' dat bijvoorbeeld aangeeft dat je aan het verspillen bent. Zo kun je:

van dag tot dag je energiegebruik volgen;

snel zien wanneer je veel en weinig energie verbruikt.

De uitgebreide energieverbruiksmanagers met vele analyse- en vergelijkingsmogelijkheden bieden meer informatie. Je kunt bijvoorbeeld:

je energieverbruik vergelijken met eerdere periodes of andere huishoudens;

eigen streefdoelen instellen;

persoonlijke tips krijgen om energie te besparen;

het verbruik van afzonderlijke apparaten meten.

Besparingseffect direct zichtbaar

Met deze gedetailleerde informatie zie je direct het effect van besparingsmaatregelen. Of aan de hand van het nachtverbruik dat een apparaat een hoog sluipverbruik heeft.

De website Energieverbruiksmanagers.nl toont een zeer compleet en uitgebreid overzicht van energieverbruiksmanagers. Per apparaat vind je veel informatie en er staan gebruikersreviews.

Wij schreven een Eerste indruk van de Smappee. Dit is een energieverbruiksmanager die individuele apparaten in huis kan herkennen.

Met de Essent E-inzicht kun je het energieverbruik volgen en je apparaten op afstand in- of uitschakelen.

Toon van Eneco is een energieverbruiksmanager en kamerthermostaat in één. Je ziet in grafieken het verloop van je energieverbruik. Je krijgt ook inzicht in het sluipverbruik: hoeveel stroom verbruik je ’s nachts?

Wij merkten dat je door de Toon bewuster wordt van je energieverbruik, als je bijvoorbeeld een piek in de grafiek weet te herleiden tot de waterkoker. Die kan de volgende keer minder hoog worden door er minder water in te doen.

Voor dat herleiden tot specieke apparaten heb je wel de ‘slimme stekkers’ (circa €65) nodig die met Toon communiceren (de Smappee doet het zonder).

Toon is beschikbaar voor klanten van Eneco, maar is ook los verkrijgbaar.

Energiekosten besparen

Je kunt ook kosten besparen door over te stappen naar een goedkopere energieleverancier via ons Energiecollectief. Of vergelijk zelf energieleveranciers in de Energievergelijker.

Lees ook: