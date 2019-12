Energie besparen: verwarming in huis

Natuurlijk is het fijn als je huis lekker warm is, maar er is zeker te besparen op verwarming. Een beetje besparing levert je al snel heel wat euro's per jaar op.

Besparen met de cv-ketel

Cv-ketel afstellen . Een slecht afgestelde cv-ketel kan leiden tot energieverspilling. Bekijk onze tips om de ketel optimaal af te stellen.

. Een slecht afgestelde cv-ketel kan leiden tot energieverspilling. Bekijk onze tips om de ketel optimaal af te stellen. Zet de cv-pomp zo laag mogelijk. De pomp van een cv-ketel vraagt veel elektriciteit. Zet de pomp daarom in een zo laag mogelijke stand. Moderne ketels regelen de snelheid automatisch.

Lees nog meer gebruiktips voor je cv-ketel of bekijk de de beste cv-ketel.

Besparen met de thermostaat

Bespaar door de thermostaat niet permanent hoog te laten staan. Zorg dat de verwarming alleen aan is als dat nodig is. Je kunt daar honderden euro's per jaar mee besparen, vooral als je in een minder goed geïsoleerd huis woont.

Verwarming laag als je niet thuis bent . Als je niet aanwezig bent kan de thermostaat op 15 graden. Je kunt dit regelen met een klokthermostaat of met een slimme thermostaat.

. Als je niet aanwezig bent kan de thermostaat op 15 graden. Je kunt dit regelen met een klokthermostaat of met een slimme thermostaat. Verwarming 's nachts laag . Als je slaapt hoeft de verwarming ook niet aan. 15 graden is de aanbevolen nachttemperatuur, alleen als je vloer- of wandverwarming hebt kan 17 á 18 graden beter zijn.

. Als je slaapt hoeft de verwarming ook niet aan. 15 graden is de aanbevolen nachttemperatuur, alleen als je vloer- of wandverwarming hebt kan 17 á 18 graden beter zijn. Verwarming eerder laag . Het is nog energiezuiniger als je de thermostaat niet pas bij vertrek of voor het slapen op 15 graden zet (bijvoorbeeld via het klokprogramma), maar al een uur eerder.

. Het is nog energiezuiniger als je de thermostaat niet pas bij vertrek of voor het slapen op 15 graden zet (bijvoorbeeld via het klokprogramma), maar al een uur eerder. Thermostaat graadje lager . Als je de thermostaat als je thuis bent 1 graad lager zet dan je gewend was, bespaar je gemiddeld zo'n €80 per jaar.

. Als je de thermostaat als je thuis bent 1 graad lager zet dan je gewend was, bespaar je gemiddeld zo'n €80 per jaar. Besparende apparaten . Er komen steeds meer slimme thermostaten op de markt. Die kun je bijvoorbeeld op afstand bedienen, zodat je de verwarming alsnog laag kunt zetten als dit vergeten bent toen je van huis ging.

. Er komen steeds meer slimme thermostaten op de markt. Die kun je bijvoorbeeld op afstand bedienen, zodat je de verwarming alsnog laag kunt zetten als dit vergeten bent toen je van huis ging. Temperatuur regelen per ruimte . Ook dat is mogelijk met sommige moderne thermostaten. Niet stoken in kamers die niet worden gebruikt levert veel besparing op. Niet verwarmen van je slaapkamer scheelt bijvoorbeeld al zo'n €50 per jaar.

. Ook dat is mogelijk met sommige moderne thermostaten. Niet stoken in kamers die niet worden gebruikt levert veel besparing op. Niet verwarmen van je slaapkamer scheelt bijvoorbeeld al zo'n €50 per jaar. Modulerende thermostaat. Deze stuurt een hr-ketel zo aan dat deze optimaal gebruik maakt van zijn modulerend vermogen. Dit levert een besparing op van ongeveer 3%.

Optimaal gebruik van verwarming

Door je verwarming optimaal te gebruiken kun je op nog meer manieren besparen.

Houd deuren dicht naar ruimtes die je niet verwarmt. Omdat er dan minder warmte weglekt kun je veel energie besparen.

Gordijnen of meubelen voor de radiatoren veroorzaken verspilling van warmte. Laat de radiatoren dus vrij.

Gebruik daarnaast radiatorfolie. Dat kan onzichtbaar tegen de achterzijde van de radiator. De folie bespaart energie bij zowel niet-geïsoleerde als geïsoleerde muren.

Besparen op warm water

Ongeveer eenvijfde van je gasverbruik gebruik je voor warm water. En daarvan neemt de douche weer het grootste deel voor zijn rekening.

Douche niet te lang . Als je gemiddeld 5 minuten onder de douche staat in plaats van de gemiddelde 9 minuten, bespaar je een hoop gas en water. En dat levert je op jaarbasis zo'n €80 op.

. Als je gemiddeld 5 minuten onder de douche staat in plaats van de gemiddelde 9 minuten, bespaar je een hoop gas en water. En dat levert je op jaarbasis zo'n €80 op. Douche in plaats van bad . Douchen is altijd nog een stuk water- en energiezuiniger dan in bad gaan.

. Douchen is altijd nog een stuk water- en energiezuiniger dan in bad gaan. Waterbesparende douchekop. Die laat per minuut minder water door: let erop dat dat maximaal 7 liter per minuut is. In het comfort merk je geen verschil, maar het levert je wel €40 per jaar op.

Vloerverwarming en warmtepomp

Is je cv-ketel aan vervanging toe of heb je verbouwplannen? Je zou ook meer geavanceerde opties kunnen overwegen. Zoals vloerverwarming of een warmtepomp. Met vloerverwarming kun je 10 tot 15 % besparen op de stookkosten ten opzichte van gewone radiatoren. Dat geldt trouwens ook voor wandverwarming.

Een warmtepomp voorziet net als een cv-installatie het huis van verwarming. Een warmtepompsysteem gebruikt de bodem, de buitenlucht, ventilatielucht of grondwater als gratis bron van warmte. Dat is veel energiezuiniger dan een traditioneel verwarmingssysteem.

Je kunt ook een (kleinere en goedkopere) warmtepomp combineren met een moderne cv-ketel. Dan heb je een hybride warmtepomp. Je bespaart dan een groot deel van het jaar veel gas, en als het echt koud is springt de cv-ketel bij.

Open haard, houtkachel en gaskachel

Open haarden zijn puur voor de sfeer. Bij het stoken van hout komen verontreinigende stoffen uit je schoorsteen. Dat geldt ook voor de rook van houtkachels. Lees hier meer over in ons artikel in de Gezondgids (pdf).

Pelletkachels zijn minder verontreinigend. Maar die stoten ook fijnstof uit en draaien lang niet altijd op vol vermogen. Bovendien zijn ze duur in het gebruik en heb je aardig wat plaats nodig voor de voorraad pellets. Gebruik je de open haard of kachel niet, sluit dan de schoorsteen af zodat er geen warmte door ontsnapt.

Dankzij al deze tips bespaar je al behoorlijk op je energierekening. Wil je nog meer besparen? Kijk dan of het wisselen van energieleverancier zin heeft. Bekijk in de Energievergelijker welke energieleverancier voor jou het voordeligst is en stap meteen over. Nòg makkelijker is overstappen via het Energiecollectief.

Lees meer over energie besparen in huis of bespaar direct energie door:

Bezoek de website 'Energiebesparen doe je nu' voor een overzicht van verbeteropties voor je woning, uitleg over subsidies en leningen en links naar bedrijven die de werkzaamheden kunnen uitvoeren.