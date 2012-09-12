Energie besparen: verwarming in huis

Besparen met de cv-ketel

Cv-ketel afstellen. Een slecht afgestelde cv-ketel kan energieverspilling veroorzaken. Bekijk onze tips om de ketel optimaal af te stellen.

Een slecht afgestelde cv-ketel kan energieverspilling veroorzaken. Bekijk onze tips om de ketel optimaal af te stellen. Zet de cv-pomp zo laag mogelijk, want de pomp van een cv-ketel vraagt veel elektriciteit. Moderne ketels regelen de snelheid automatisch.

Lees nog meer gebruiktips voor je cv-ketel of bekijk de de beste cv-ketel.

Besparen met de thermostaat

Bespaar door de thermostaat niet altijd hoog te laten staan. Zorg dat de verwarming alleen aan is als dat nodig is. Je kunt daar honderden euro's per jaar mee besparen, vooral als je in een minder goed geïsoleerd huis woont.

Zet de verwarming laag als je niet thuis bent, op 15°C. Je kunt dit regelen met een klokthermostaat of met een slimme thermostaat.

Zet de verwarming 's nachts laag. Als je slaapt hoeft de verwarming ook niet aan. De aangeraden nachttemperatuur is 15°C. Maar heb je vloer- of wandverwarming, dan kan 17 of 18°C beter zijn.

Zet de verwarming eerder op 15°C, een uur voordat je vertrekt of gaat slapen. Doe dit bijvoorbeeld via het klokprogramma.

Draai de thermostaat thuis een graadje lager dan je gewend bent. Hiermee bespaar je gemiddeld zo'n €80 per jaar.

Gebruik besparende apparaten. Er komen steeds meer slimme thermostaten op de markt. Die kun je bijvoorbeeld op afstand bedienen, zodat je de verwarming toch laag kunt zetten als je dit bent vergeten toen je van huis ging.

Regel de temperatuur per ruimte. Ook dat kan met sommige moderne thermostaten. Niet stoken in kamers die je niet gebruikt, kan veel besparen. Het niet verwarmen van je slaapkamer scheelt bijvoorbeeld al zo'n €50 per jaar.

Gebruik een modulerende thermostaat. Deze stuurt een hr-ketel zo aan dat er zo goed mogelijk gebruik wordt gemaakt van zijn modulerend vermogen. Dit levert een besparing op van ongeveer 3%.

Optimaal gebruik van verwarming

Door je verwarming zo goed mogelijk te gebruiken kun je op nog meer manieren besparen.

Houd deuren dicht naar ruimtes die je niet verwarmt. Zo lekt er minder warmte weg.

Gordijnen of meubelen voor de radiatoren verspillen warmte. Laat de radiatoren dus vrij.

Gebruik radiatorfolie. Dat kan onzichtbaar tegen de achterkant van de radiator. Deze folie bespaart energie bij geïsoleerde én niet-geïsoleerde muren.

Besparen op warm water

Ongeveer een kwart van je gasverbruik gebruik je voor warm water. En de douche verbruikt hiervan het grootste deel.

Douche niet te lang. Als je gemiddeld 5 minuten onder de douche staat in plaats van de gemiddelde 9 minuten, bespaar je een hoop gas en water.

Neem een douche in plaats van een bad. Douchen is altijd nog een stuk water- en energiezuiniger dan het nemen van een bad.

Gebruik een waterbesparende douchekop. Die laat per minuut minder water door. Let erop dat dit maximaal 7 liter per minuut is. Hiervan merk je met het douchen geen verschil.

Vloerverwarming en warmtepomp

Is je cv-ketel aan vervanging toe of heb je verbouwplannen? Je kunt ook meer geavanceerde opties overwegen. Zoals vloerverwarming of een warmtepomp. Met vloerverwarming kun je 10 tot 15% besparen op de stookkosten als je dat vergelijkt met gewone radiatoren. Dat geldt ook voor wandverwarming.

Je huis verwarmen met een warmtepomp

Met een warmtepomp kun je je huis verwarmen, net als met een cv-ketel. Een warmtepompsysteem gebruikt hiervoor de bodem, de buitenlucht, ventilatielucht of grondwater. Dat is veel energiezuiniger dan een traditioneel verwarmingssysteem.

Combineer je een (kleinere en goedkopere) warmtepomp met een moderne cv-ketel? Dan heb je een hybride warmtepomp. Je bespaart dan een groot deel van het jaar veel gas. En is het echt koud, dan springt de cv-ketel bij.

Open haard, houtkachel en gaskachel

Open haarden zijn er puur voor de sfeer. Maar bij het stoken van hout komen verontreinigende stoffen uit je schoorsteen. Dat geldt ook voor de rook van houtkachels. Houtstook is de oorzaak van 23 procent van de fijnstof-uitstoot in Nederland. Dit kan ook overlast geven voor mensen die bijvoorbeeld astma hebben. Enkele gemeentes, waaronder Amersfoort, hebben besloten om stoken van hout in de openhaard alleen toe te staan als er voldoende wind staat.

Ook pelletkachels stoten fijnstof uit

Pelletkachels zijn minder verontreinigend. Maar die stoten ook fijnstof uit en draaien lang niet altijd op vol vermogen. Bovendien zijn ze duur in het gebruik en heb je aardig wat plaats nodig voor de voorraad pellets. Gebruik je de open haard of kachel niet? Sluit dan de schoorsteen af zodat er geen warmte door ontsnapt.