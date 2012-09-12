Energiecontract ongewild afgesloten? Dit kun je doen

Mag een energiemaatschappij je zomaar bellen?

Mag een verkoper van een energiemaatschappij je zomaar bellen? En een contract bij een andere leverancier aanbieden?

Nee, dat mag niet. Ze moeten vooraf toestemming van je hebben.

Tot 1 juli 2026 mocht een energieleverancier je bellen als je tot 3 jaar daarvoor klant was. Sinds 1 juli 2026 is ongevraagde telefonische verkoop verboden.

Wil je weten welke organisaties je mogen bellen en wat je kunt doen bij ongewenste telefoontjes? Bekijk onze pagina over telefonische verkoop.

Aan welke regels moet een telefonische verkoper zich houden?

Krijg je een verkoper van een energiemaatschappij aan de telefoon? Dan moet de verkoper zich aan een aantal regels houden. Dat staat in de Reclamecode Telemarketing.

Een telefonische energieverkoper:

Moet direct je nummer verwijderen als je daar om vraagt. Hij kan je niet verplichten eerst een bandje af te luisteren over het recht van verzet. Geef je tijdens het gesprek aan dat je gebruikmaakt van het recht van verzet en dat je niet meer gebeld wilt worden? Dan is de telefonische verkoper verplicht dat verzoek direct te verwerken.

Moet vooraf vertellen hoe lang een gesprek duurt.

Moet laten weten wie hij is en waarom hij belt.

Moet vanuit een zichtbaar telefoonnummer bellen. En je moet het nummer kunnen terugbellen.

Heeft je handtekening of bevestiging per e-mail nodig om je een energiecontract te verkopen. Je moet dus schriftelijk akkoord gaan met het aanbod. Een telefonisch akkoord is alleen voldoende als je een bestaand energiecontract verlengt.

Waarschuwing

Geef nooit een volmacht af aan een verkoper om contracten voor je te regelen.

Wat zijn je rechten bij deur-aan-deurverkoop van energiecontracten?

Deur-aan-deurverkoop, ook colportage genoemd, is toegestaan. Maar verkopers mogen je niet misleiden of je iets op een agressieve manier verkopen. Dat staat in de wet. Ook moeten ze zich houden aan de spelregels van de branche, de Reclamecode Fieldmarketing.

Een energieverkoper aan de deur:

Moet herkenbaar zijn. Denk aan bedrijfskleding en een logo. Zodat je direct ziet om welk energiebedrijf het gaat.

Mag niet zomaar altijd en overal aanbellen. Meer informatie vind je op onze pagina over deur-aan-deurverkoop.

Mag niets verkopen aan iemand die jonger is dan 18.

Mag jou niet onder druk zetten om iets te kopen.

Moet direct het gesprek stoppen, als je zegt dat je geen interesse hebt.

Mag niet aanbellen als je een bel-niet-aan-sticker of bordje hebt.

Ongewild overgestapt van energieleverancier?

Wat kun je doen als je:

Ongewild bent overgestapt naar een andere energieleverancier?

Ongemerkt bent overgestapt naar een andere energieleverancier?

Door foute of onvolledige informatie bent overgestapt naar een andere leverancier?

Schriftelijk akkoord

Heb je geen schriftelijke toestemming gegeven? Dan is er geen contract met de energieleverancier. Een overstap is dan niet geldig. Wil een verkoper je onterecht aan zo’n contract houden? Vraag dan om bewijs dat je schriftelijk akkoord ging. Leden helpen we op weg met onze Brievenhulp.

14 dagen bedenktijd

Bij verkoop aan de telefoon of aan de deur heb je een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in vanaf de dag dat je het contract hebt gesloten. In die periode kun je dus nog van een energiecontract af. Je maakt gebruik van je bedenktermijn via het modelformulier herroeping dat de verkoper jou heeft gegeven. Of gebruik onze Brievenhulp. Bewaar een kopie van de brief of e-mail die je hebt verstuurd.

Heeft de verkoper je geen formulier herroeping gegeven of ben je niet goed geïnformeerd? Dan wordt de bedenktijd verlengd tot maximaal 1 jaar.

Wat kan ik doen met een klacht?

Is de bedenktermijn al voorbij? Dien een klacht in bij de leverancier als je vindt dat je bent overgestapt door oneerlijke verkoopmethoden. Kom je er niet uit met de energieleverancier? Dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energie. Het kan verstandig zijn om juridisch advies te vragen over vervolgstappen.

Waar moet je op letten bij een aanbieding?

Vraag je het volgende af:

Wil je eigenlijk wel overstappen?

Wil je daar op dat moment over beslissen? Of wil je liever eerst wat informatie over het nieuwe energiecontract ontvangen?

Wat zijn de aanbiedingen van andere aanbieders?

Hoe lang duurt het contract?

Kies je voor een vaste of een variabele prijs? En hoe zit het met de vaste kosten?

Vanaf welke datum kun je bij je huidige aanbieder weg. En moet je dan een boete betalen?

Melden agressieve verkoop of misleiding energiecontract

Ben je agressief benaderd door een energieverkoper? Heb je een energiecontract afgesloten en voel je je misleid? Maak een melding bij ACM Consuwijzer.

Gebruik de Energievergelijker

Wil je wisselen van energieleverancier en ben je op zoek naar een nieuw energiecontract? Met onze Energievergelijker of het Energiecollectief stap je zonder gedoe over naar een nieuwe aanbieder.