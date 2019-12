Energiecontract ongewild afgesloten? Dit kun je doen

Stoor je je aan de oneerlijke verkoopmethoden van energiebedrijven? Soms is een nieuw energiecontract ongemerkt en ongewild afgesloten, op basis van onjuiste of onvolledige informatie. Lees wat je ertegen kunt doen en voorkom dat je een energiecontract wordt 'aangesmeerd'.

Mag dat zomaar: consumenten telefonisch benaderen?

En een energiecontract van een andere energieleverancier aanbieden?

Dat mag, maar de verkoop is wel aan strenge regels gebonden. Enkele belangrijke regels:

De verkoper moet aan het begin van het gesprek melden dat hij met een commercieel doel belt en meteen vragen of het gesprek gelegen komt.

Geef je tussentijds aan het gesprek te willen beëindigen, dan moet de verkoper meteen aan dat verzoek voldoen.

Een misleidende benadering, zoals het zich ten onrechte voordoen als een andere energieleverancier (bijvoorbeeld jouw huidige leverancier) is niet toegestaan.

Als je aangeeft voortaan helemaal niet meer benaderd te willen worden voor telefonische verkoopgesprekken, moet de verkoper je wijzen op het wettelijke Bel-me-niet Register.

Als je aangeeft in plaats van het aangaan van een energiecontract alleen informatie te willen ontvangen, moet aan deze wens tegemoet worden gekomen.

Een verkoper moet je wijzen op de wettelijke bedenktijd die in dit geval 14 kalenderdagen bedraagt.

Ik ben ongewild overgestapt naar een andere energieleverancier

Of ongemerkt, of op basis van onjuiste of onvolledige informatie.

Bij telefonische verkoop heb je een bedenktijd van 14 kalenderdagen vanaf de dag dat je de bevestiging van het afgesloten energiecontract hebt ontvangen. Binnen die periode kun je dus nog van een energiecontract af. Bij huis-aan-huisverkoop kun je het energiecontract annuleren binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bevestiging.

Is de bedenktermijn verlopen en ben je van mening dat je op basis van een oneerlijke wervingsmethode overgestapt bent naar een andere energieleverancier? Dien dan een klacht in bij de leverancier en zo nodig daarna bij de Geschillencommissie Energie en Water. Het kan verstandig zijn juridisch advies in te winnen over vervolgstappen.

Waar moet ik op letten als ik benaderd word met een aanbieding?

Wil ik überhaupt wel overstappen?

Wil ik daar op dat moment over beslissen of wil ik liever eerst wat informatie over het nieuwe energiecontract ontvangen?

Hoe zijn de aanbiedingen van andere aanbieders?

Leg ik me voor 1 jaar vast of langer en wil ik dat?

Kies ik voor een vaste of een variabele prijs? Hoe zit het met de prijs voor vastrecht?

Per welke datum kan ik bij mijn huidige aanbieder weg en moet ik dan een boete betalen?

Wil je wisselen van energieleverancier en ben je op zoek naar een nieuw energiecontract? Vergelijk dan de energieprijzen en energiecontracten op de Energievergelijker van de Consumentenbond. Je kunt dan eenvoudig en zonder gedoe overstappen.

Wat zijn je rechten als je aan de deur benaderd wordt door een energiebedrijf?

Bij huis-aan-huisverkoop, ook colportage genoemd, zijn de belangrijkste regels:

Een colporteur moet zich met een geldige legitimatie identificeren en tonen namens wie hij verkoopt.

Aan de deur afgesloten overeenkomsten moeten aan strenge voorwaarden voldoen om rechtsgeldig te zijn. Zo moet in het energiecontract vermeld staan dat consumenten recht hebben op 14 werkdagen bedenktermijn (na ontvangstbevestiging).

Ontbreekt een van deze aspecten op het energiecontract, dan is het niet rechtsgeldig en kun je het als nooit gesloten beschouwen.

Bij het energiecontract moet ook een voorbeeldbrief zitten waarmee de overeenkomst geannuleerd kan worden. Het ontbreken van zo'n voorbeeldbrief maakt het energiecontract echter niet ongeldig.

Waar kan ik naartoe met klachten over een energiebedrijf?

Je hebt bijvoorbeeld een klacht over het ongewild overstappen, die niet door het energiebedrijf wordt opgelost? Dien een schriftelijke klacht in bij de energieleverancier. Kom je er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energie en Water. Het kan verstandig zijn juridisch advies in te winnen over vervolgstappen.

Problemen na een aankoop? Je gelijk halen kan soms flink tegenvallen. We helpen je graag verder. Afhankelijk van de aard van je klacht kan dat bijvoorbeeld met een Brief op maat of persoonlijke Bemiddeling. Bel 070 - 445 45 45 en bespreek je mogelijkheden.

Kan ik voorkomen dat ik telefonisch benaderd word door een bedrijf?

Consumenten die geen geadresseerde reclame of telefonische verkoopgesprekken willen ontvangen kunnen zich inschrijven bij het Bel-me-niet Register. Hier kunnen adres- en telefoongegevens geblokkeerd worden tegen ongewenste post, marketingtelefoontjes en telefonische marktonderzoeken.

Wat doet de Consumentenbond aan oneerlijke wervingsmethoden van energiebedrijven?

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken op 15 oktober 2008 zijn misleidende en agressieve verkoopmethoden verboden. De Consumentenbond heeft hier lang voor gestreden. De bond vindt het van groot belang dat de toezichthouder Consumentenautoriteit dit verbod streng en effectief handhaaft. Lees ook meer bij ConsuWijzer.

Overstappen zonder kopzorgen kan via het Energiecollectief of de Energievergelijker van de Consumentenbond.