Energiecontract ongewild afgesloten? Dit kun je doen

Erik Snitselaar Expert energieBijgewerkt op:3 juli 2026
Mag een verkoper van een energiemaatschappij je zomaar bellen? En een contract bij een andere leverancier aanbieden?
Wil je weten welke organisaties je mogen bellen en wat je kunt doen bij ongewenste telefoontjes? Bekijk onze pagina over telefonische verkoop.
Krijg je een verkoper van een energiemaatschappij aan de telefoon? Dan moet de verkoper zich aan een aantal regels houden. Dat staat in de Reclamecode Telemarketing.
Een telefonische energieverkoper:
Geef nooit een volmacht af aan een verkoper om contracten voor je te regelen.
Deur-aan-deurverkoop, ook colportage genoemd, is toegestaan. Maar verkopers mogen je niet misleiden of je iets op een agressieve manier verkopen. Dat staat in de wet. Ook moeten ze zich houden aan de spelregels van de branche, de Reclamecode Fieldmarketing.
Een energieverkoper aan de deur:
Wat kun je doen als je:
Heb je geen schriftelijke toestemming gegeven? Dan is er geen contract met de energieleverancier. Een overstap is dan niet geldig. Wil een verkoper je onterecht aan zo’n contract houden? Vraag dan om bewijs dat je schriftelijk akkoord ging. Leden helpen we op weg met onze Brievenhulp.
Bij verkoop aan de telefoon of aan de deur heb je een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in vanaf de dag dat je het contract hebt gesloten. In die periode kun je dus nog van een energiecontract af. Je maakt gebruik van je bedenktermijn via het modelformulier herroeping dat de verkoper jou heeft gegeven. Of gebruik onze Brievenhulp. Bewaar een kopie van de brief of e-mail die je hebt verstuurd.
Heeft de verkoper je geen formulier herroeping gegeven of ben je niet goed geïnformeerd? Dan wordt de bedenktijd verlengd tot maximaal 1 jaar.
Is de bedenktermijn al voorbij? Dien een klacht in bij de leverancier als je vindt dat je bent overgestapt door oneerlijke verkoopmethoden. Kom je er niet uit met de energieleverancier? Dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energie. Het kan verstandig zijn om juridisch advies te vragen over vervolgstappen.
Vraag je het volgende af:
Ben je agressief benaderd door een energieverkoper? Heb je een energiecontract afgesloten en voel je je misleid? Maak een melding bij ACM Consuwijzer.
Wil je wisselen van energieleverancier en ben je op zoek naar een nieuw energiecontract? Met onze Energievergelijker of het Energiecollectief stap je zonder gedoe over naar een nieuwe aanbieder.