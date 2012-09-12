Klacht over energieleverancier

Wat te doen bij een klacht over je energieleverancier

Heb je een klacht over je energieleverancier en kom je er samen niet uit? Je kunt je klacht kwijt bij verschillende organisaties. Kijk eerst bij Juridisch Advies wat je kunt doen als je een klacht hebt en wat je rechten zijn.

Voorbeeldbrief klacht energieleverancier

Daarnaast vind je bij Juridisch Advies ook voorbeeldbrieven die je verder kunnen helpen. Zoals onze voorbeeldbrieven over energieleveranciers.

Klopt de energierekening niet?

Meer informatie over een probleem met je energieleverancier vind je bij onze veelgestelde vragen. Of bekijk onze tips als je denkt dat je energierekening niet klopt.

Welke organisaties bij klachten energieleverancier

Heb je problemen met of klachten over je energieleverancier? Of wil je overstappen naar een andere energieleverancier? Dit zijn de belangrijkste organisaties:

Geschillencommissie Energie

Kom je er niet uit met energieleverancier? Of heb je een klacht ingediend en geen antwoord gekregen binnen 4 weken? Dan kun je een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energie. Dit kost €52,50 (2026) en krijg je weer terug als je gelijk krijgt. De leverancier moet wel aangesloten zijn bij de Geschillencommissie, anders kun je geen klacht indienen.

De website van de Geschillencommissie Energie toont voorbeelden van uitspraken over klachten vanwege gestegen energieprijzen en omgevallen energieleveranciers.

Autoriteit Consument & Markt

De ACM houdt toezicht op de energiemarkt. Je kunt hier terecht voor informatie en klachten over de tarieven van energie. Op deze site staat ook de lijst van leveranciers met een vergunning. Bij ACM Consuwijzer kun je een melding doen als een bedrijf zich niet aan de regels houdt. Ook vind je er de rechten en plichten die je hebt als consument.

Het Juridisch Loket

Bij het Juridisch Loket kun je gratis juridisch advies krijgen als je een laag inkomen hebt.

Handige websites

EAN-code

De EAN-code voor energie is een unieke code voor je aansluiting op het elektriciteits- en gasnet. Je gebruikt de code bij het overstappen van energieleverancier. De nieuwe leverancier heeft de code nodig om de overstap goed te regelen. Het heeft 18 cijfers en staat op je energierekening of op je contract. Je kunt de code ook opzoeken via het Eancodeboek.

Nibud voor de gemiddelde energiekosten

Wil je weten wat de gemiddelde kosten zijn van gas en elektriciteit voor verschillende huishoudens? Dan kun je deze bekijken op de website van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).

Storing

Op de website voor gas- en stroomstoringen van Netbeheer Nederland kun je zien of er een storing is bij jou in de buurt. Je kunt ook zelf een storing melden.

Tijd voor een andere leverancier?

Met onze Energievergelijker of het Energiecollectief stap je zonder gedoe over naar een nieuwe aanbieder.